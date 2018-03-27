CHP bütün üyeleriyle çöp fabrikasına HAYIR diyor

Sevgili okurlarım, bu maya tuttu.

“Çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılmaması” konusunda ortaya çıkan “toplumsal talep”, çığ gibi büyüyor.

Gazetemizin açtığı imza kampanyasına, kişi ve kuruluşlardan imza yağıyor.

Bu olay beni çok umutlandırdı.

Demek, bu toplum neyin yanlış neyin doğru olduğunu görebiliyor.

Demek, bu toplumun üzerine “ölü toprağı” serilmemiş.

Demek, bu toplum süregelen baskı ikliminde dahi yanlış kararlara tepki verebiliyor.

Başlattığımız imza kampanyasında ben bunu gördüm.

Dün gazetemiz çok hareketliydi.

Sabah saat 10 civarında CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay aradı.

“Yerinde misin, geliyorum” dedi.

Beklediğimi söyledim.

On onbeş dakika geçmedi, CHP plakalı siyah bir minibüs durdu, içinden Cengiz Sarıbay indi, arkasından bir kişi daha, bir kişi daha…

Meğer minibüs doluymuş.

Derken ikinci minibüs ve altı yedi otomobil yanaştı.

CHP’nin baskınına uğradık.

Ben diyeyim 30, siz deyin 40!

“Çöp fabrikasının İzmit Umuttepe’de yapılmaması için başlattığınız imza kampanyasına katılmaya geldik” dediler.

Benim odam almadı, hep birlikte yazı işleri salonuna çıktık.

Çaylar geldi, imzalar atıldı.

“İmza kampanyası başlattığınız için teşekkür ederiz”

Cengiz Sarıbay, birlikte ziyarete geldikleri partililer adına bir konuşma yaptı, imza kampanyası başlattığı için gazetemize teşekkür etti.

“Bu kentin temel sorunlarında bu kentte yaşayanların sesi olmaya devam ediyorsunuz. İnşallah bu sorunu da büyük bir dayanışma içinde çözeceğiz” dedi.

Devam etti…

“İzmit ilçe başkanımız erken davrandı, geçenlerde 8700 üyesi ile imza kampanyasına destek verdiğini açıkladı. Partimizin il genelinde 29 bin 800 üyesi var. 8700 üyenin yanı sıra, 21 bin 100 üyenin daha desteğini ben açıklıyorum. Biz 29 bin 800 CHP’li, çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR diyoruz. Bu konuda her mücadeleye hazırız. 3 Nisan Salı günü saat 10.00’da yapılacak ÇED toplantısına da olabildiğince kalabalık katılacağız. Çöp fabrikasını İzmit’in tepesine dikemeyecekler, diktirmeyeceğiz. Halkın sağlığıyla oynayamayacaklar.”

İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve beraberindekileri, bu konuda çok kararlı gördüm.

Gazetemize gelerek imza kampanyamıza katılan CHP’lileri yazmaya çalışayım

Dün gazetemizi ziyaret eden CHP’liler arasında kimler vardı?

Cengiz SARIBAY (il Başkanı), İsmet İŞERİ (Gölcük İlçe Başkanı), Musa YILMAZ(Gebze İlçe Başkanı), İrfan KESKİN (Başiskele İlçe Başkanı), Hüseyin ACURMAN, Özgür Harun YILDIZLI, Sevim PEKYÖRÜR, Hikmet Orhan, Arzu Çakmak PEHLEVAN, Bilgi DEHMAN, Gazi AYDOĞDU, Murat AĞACAN, Metin KAYA, Zafer ŞİMŞEK, Nedim ADANUR, Özgür Yılmaz, Osman ŞENOL, Hüseyin KÖROĞLU, Ali AKTEPE, Zekiye ŞEN, Türkan ÇİMEN, Fatma APAK, Derya KORKMAZ, Semra ERKAN, Yelda Ateş ÇITAK, Aynur İŞERİ, Ayşe Varank BEKTAŞ, Mine İŞERİ, Kıymet TÜRKOĞLU, Günercan ÇELİK, Selim YILDIZ, Vacit ÇELİK, Nadir İÇAÇAN, Sevil Çağlar, Muharrem AYDIN.

Kendilerine teşekkür ediyorum.

Ayaklarına sağlık.

Gelenleri, isim ve sayı olarak ana listeye almadık, çünkü kendileri CHP üyesi olarak zaten partinin imza kampanyasına “blok destek” grubu içindeler.

Ziyaretimize gelip de isimleri unutulan varsa, kusura bakmasınlar.

İsimlerini bildirsinler, mutlaka yazarım.

Dört günde 65 bin 794 imza

Sevgili okurlarım, elinde tuttuğunuz gazetede, “Dört günde 65 bin 794 imzaya ulaştık” diye yazıyor.

Ama inanın sayı bunun üzerinde.

Çünkü elimizde tasnif edemediğimiz, bu nedenle de listeye alamadığımız yığınla isim var.

Önümüzdeki günlerde bu imza gönderenleri de isim ve sayı olarak listemize alacağız.

Hedef, çöp fabrikasıyla ilgili ÇED toplantısının yapılacağı 3 Nisan tarihine kadar 80-100 bin imzayı yakalamak.

80-100 bin imza demek, 300-350 bin kişinin “çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR demesi” demek!

Büyük olay!

Kimse, bu kadar tepki karşısında, inadına UMUTTEPE’de üniversitenin burnunun dibine çöp fabrikasını yapmaya cesaret edemez.

Etmemeli…

Bunun siyasi bedeli inanın ağır olur!