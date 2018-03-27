Bari, kapatın üniversiteleri de rahat edelim

Kısa süre önce Çanakkale destanının / savaşının yıl dönümü kutlandı.

Orada doktorlarımızın, mühendislerimizin hayatını kaybettiği, Cumhuriyetin ilk yıllarında doktor, mühendis, hukukçu gibi akademik eğitim alan yurttaşlarımızın yok denecek kadar az olduğu gerçeği hep söylendi.

Bunun için cumhuriyet ile birlikte hızla üniversiteler kuruldu, mimar, mühendis ve hukukçularımız, doktorlarımız yetiştirildi.

Bugünkü gelişmişliğimizin temelinde bu var.

Nobel ödülü almış cumhuriyet çocuklarımız var.

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Çağdaş dünyada olduğu gibi akademik eğitim alanların mesleki denetiminin sağlandığı, meslek içi eğitimin yapılması, aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu olarak devletin demokratik denetiminin sağlandığı, demokrasinin olmazsa olmaz kuruluşları her mesleğin odası , avukatların da barosu var.

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Hafızanızı zorlarsanız hatırlarsınız, zamanın Kocaeli Valisi sayın Kemal Nehrozoğlu akademik meslek odalarının önemini çok iyi bildiği içindir ki; gelir gelmez onlarla bağlantı kurmuş ve meslek odalarının her ay kent ile ilgil bir konuyu işleyecekleri toplantılar yapmalarını taleb etmiş, kendisi de bu toplantılara bir üye gibi katılmaya başlamıştı.

Sonra bu kuruluşlar Akademik Meslek Odaları Birliği haline gelmişti.

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Örneğin;o yıllarda Kocaeli Barosu, GÖÇ konusunu işlemiş, benimle birlikte diğer yönetim kurulu üyesi değerli meslektaşım Av.İbrahim Tavan ile yaptığımız çalışmada göç ve göçün önlenmesi için ciddi bir Baro raporu hazırlanmış ve bu çalışma kent kamuoyuna sunulmuştu. Bu birlik her yıl bir oda başkanın dönem sözcülüğünde halen çalışmaya devam ediyor aslında .

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Akademik Meslek Odaları geçtiğimiz haftalarda Umuttepe’de yapılması düşünülen ÇÖP FABRİKASI ile ilgili çok ciddi ve yapıcı bir çalışmayı kent kamu oyuna sundu.

Hiçbir AKP yöneticisi ve belediye başkanının ne yazık ki, bu raporu dikkate almadığı, yani üniversite eğitimi almış kişilerin kanaatini değerlendirmediği görülüyor.

Kocaeli Üniversitesi ise yanıbaşındaki bu tesis ile ilgili görüş belirtmemekte ısrar ediyor!..

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AKP iktidarı geldiğinden bu yana gerek ülkemizde gerekse Kocaeli’de Akademik Meslek Odaları ile adeta savaş halinde, onları adeta yok kabul ediyor.

Ele geçirdiği Kent Konseyi, kendisine yakın dernek ve vakıflar ile kendisinin oluşturduğu kuruluşlara adaletsiz biçimde kamu kaynaklarını kullandırmaya devam ediyor.

Yani kamu kaynaklarını kenti siyasal ve sosyal açıdan kendi dünya görüşüne göre dönüştürmek için kullanarak dönüşüm sağlamaya çalışıyor.

Yani şimdi inşaat ile ilgili inşaat mühendisleri odası, mimarlıkla ilgili mimarlar odası, hukuk ile ilgili baro, ilaçla ilgili eczacılar, çevre ile ilgili çevre mühendisleri, doktorlar, haritacılar gibi akademik eğitim alanların bir araya geldiği akademik meslek odalarının raporlarını dikkate almayacağız da, AKP’nin yandaş kuruluşlarının kararlarını mı dikkate alarak kamu hizmeti yapacak ve muasır medeniyeti yakalayacağız ?

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O zaman akademisyenlere ve akademik meslek odalarına ne gerek var.

Bunları yetiştiren üniversitelere de ne gerek var.

Madem akademik eğitimi yok kabul ediyorsun, kapatın üniversiteleri de gerçek yüzünüzü bir görelim be kardeşim.

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Geldiğimiz nokta şu; üniversiteye ne gerek var, siyasi iradenin oluşturduğu yada ele geçirdiği dernek,vakıf ve kuruluşlar ne diyorsa onu doğru kabul eder,hele siyasi irade bir şey doğru diyorsa onu da emir telakki eder , kabile devleti gibi yaşar gideriz.

Bilime ne gerek var.

Yüzümüzü bilme çevirmeden deve kuşu gibi kafamızı kuma gömersek belki daha mutlu oluruz ha .Ne dersiniz ?