Maliyeden günü gününe takip

Geçmişten bu güne kayıt dışının önlenmesine ilişkin çok şeyler duyduk okuduk ama bunların büyük bir çoğunluğu hep havada kaldı. Yine değirmene su taşıyan başta ücretliler olmak üzere belirli kesimler oldu.

RİSK MERKEZLERİ KURULMASI

Maliye bakanlığı son yıllarda teknolojiye ciddi oranda yatırımlar yapmaktadır. Sistemi E sisteme dönüştürmenin alt yapısını hazırlamaya çalışmaktadır. E defter, E fatura, E beyan diye devam eden bu çalışmalara ilave olarak risk analiz merkezleri kuruluyor.

MALİYE Bakanlığı içinde geçmiş yıllarda denetim birimleri farklı çatılar altında denetim yapıyorlardı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bünyesinde de risk analizi yapan birimler vardı. Veri ambarı denilen sisteme bankalardan, tapu kayıtlarından çeşitli bilgiler aktarılıyordu. 2011 yılında denetim birimleri tek çatı altında toplandı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı oluşturuldu. Risk merkezi de Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesine geçti. Ancak yaşanan çeşitli suistimallerin vergi kaybı dikkate alındığında Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde tekrar bir risk merkezi kurulması kararlaştırıldı.

5 YENİ BAŞKAN

Gelir idaresi Başkanlığı bünyesinde kurulacak risk merkezi ile faaliyet grupları ve sektörler itibariyle mükellefler analiz edilerek risk alanları tespit edilecek. Risk merkezinde 2 bin kişi çalışacak. Yenimahallede'deki eğitim merkezi olarak kullanılan hizmet binası risk merkezi olacak. Risk merkezi 60 bin metrekarelik bir kapalı alanda faaliyet gösterecek. Risk analiz merkezi, mükellefi işe başlama bildiriminden iş yerini kapatma sürecine kadar hem genel hem de sektörel düzeyde takip edecek. Belge düzeyinde bütün mal ve hizmet hareketlerini Maliye artık günlük anlık olarak takip edecek. Geriye dönük fatura incelemesi sistematiğinden vazgeçilecek, anlık dönemlik olarak cari dönem incelemelerine geçilecek.

KDV yasasında değişiklik yapan tasarı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nda 5 daire başkanlığı ve 10 grup başkanlığı kurulacak. Tasarıyla bin kişilik de uzman yardımcısı alınacak. Aynı tasarıyla bin de vergi müfettiş yardımcısı alınacak. Vergi Denetim Kurulu'nda da özellikle KDV iadelerinin incelenmesi için yeni grup başkanlıkları kurulacak.

Bakanın hürriyet gazetesinde yayınlanan ifadeleri bunlar. Dileriz bunlarda havada kalmaz. Devlet gerçekten vergi alması gerekeni doğru tespit eder ve uygularsa dolaylı vergi yükü de hafifleyecektir. Bununda vatandaşa yansıması olumlu olacaktır.