MHP’li Ünlü, AKP ittifakı yüzünden mi SUSKUN?

Bilindiği gibi Yahya Kaptan Mahallesi’nde düzenlenen Okullar Arası Masa Tenisi Şampiyonası programında Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın İstiklal Marşı’nın bestesini değiştirerek ilahi gibi okuması, kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Tepkiler devam ediyor…

CHP’liler dün Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaparak protestolarını dile getirdiler…

CHP başta olmak üzere toplumun büyük bir kesimi bu olaya tepki gösterirken, MHP’den ses çıkmadı…

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Her fırsatta;

Milliyetçiliğin,

Türk bayrağının,

İstiklal Marşı’nın önemini dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, konu hakkında gazetemiz muhabiri Selin Becer’e açıklama yapmaktan kaçındı.

İTTİFAK İÇİN Mİ SUSTU?

Gazetemiz muhabiri Selin Becer, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü arayarak, “İstiklal Marşı’nın bestesinin değiştirilmesi sizce doğru mudur, siz konuyu nasıl değerlendireceksiniz?” diye sordu.

Soru üzerine MHP’li Ünlü, yapılan besteyi dinlemediğini ve gerekli bilgi aldığında döneceğini dile getirerek telefonu kapattı.

Gazetemiz muhabiri, cin gibi davranarak değiştirilen İstiklal Marşı’nın videosunu izlemesi için Ünlü’ye gönderdi…

Muhabirimiz Ünlü’yÜ aradı ve görüşünü sormak istedi…

Ama Ünlü, muhabirimizin telefonlarını açmayarak duruma sessiz kalmayı tercih etti.

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Ünlü’nün açıklama yapmaktan kaçmak istemesinin nedeni acaba AKP ile yapılan seçim ittifakı mı? İstiklal Marşı’nın bestesi, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından değil de, başkası tarafından değiştirilseydi MHP İl Başkanı Aydın Ünlü yine sessiz kalır mıydı?

Ünlü’nün bu duruma sessiz kalması bakalım ilerleyen günlerde parti tabanı tarafından nasıl karşılanacak.