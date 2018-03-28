Vatandaşı vatandaşa düşman etmek!

Değirmendere’den İzmit’e doğru yol alıyoruz.

Şehir içi bir “Halk Otobüsü” içindeyim.

Sol cebinde “65 Yaş üstü” kartım var ama ancak belediye otobüsüyle seyahat ediyorsam kullanıyorum.

Halk otobüsüne binmişsem, “60 yaş üstü” kartımı okutup, 3 TL ödemiş oluyorum.

Çünkü, otobüs şoförünün sessiz ya da sesli tepkisini almak istemiyorum!

Benden sonra dört kişi “65 yaş üstü” kartla araca biniyor. Şoförü izliyorum. Huzursuzluğu giderek artıyor ve sonunda patlıyor!

Her gün en az 40 kişiyi bedava taşıyorum.

Sabah sabah biniyorlar arabaya, filan AVM’de kahvaltıya gidiyorlar.

Bu araba su ile yürümüyor.

Sanayiden 1-15.milyardan aşağı çıkılmıyor.

Para kazanamıyor, hakkımızı alamıyoruz.

Yolculardan biri söze karışıyor;

Kardeşim, devlet bana bu hakkı tanımış. Siz de aydan aya belirli bir bedel alıyorsunuz. Yaşlı insanları hor görmeye ne hakkınız var?

Şoför, sert bir yanıt veriyor;

Ayda 700 lira veriyorlar. Ama ben günde 30-40 kişiyi bedava taşıyorum. Yap hesabını!

Bir başka yolcu;

O zaman siz de kabul etmeseydiniz!

Şoför daha bir hiddetle;

Kabul etmesek ne olacak? Ekmeğimizle oynayacaklar!..

Hemen her zaman şehir içi halk otobüslerinde bu ya da benzeri tartışmalar oluyor.

Sabahtan akşama, belirli bir hat üzerinde gidip geliyor halk otobüsleri. Kimi zaman bakıyorum 3-5 kişi ile tur atıyor. Sabah ve akşam iş saatleri öncesi ve sonrasında ise ayakta durmak bile zor!

Adam ya kendi aracını kullanıyor ya da günlük yevmiye ile adam çalıştırıyor. Bu tekdüze yaşam her normal insanı hem bedenen yorar hem de ruhsal açıdan sarsar, strese sokar. Buna bir de “emeğimin karşılığını alamıyorum” inancı eklenirse, şoförün ruhsal gerginliğini bir düşünün!

Öte yandan; hiçbir “65 yaş üstü insan” aşağılanmayı, hakarete uğramayı, “bedavacı” damgası yemeyi hak etmiyor!

Burada sorgulanması gereken, “siyasal karar vericiler” değil mi?

Kendileri, “halka lütufta bulunuyorlar” gibi bir “imaj” yaratarak oy devşirmenin hesabını yaparken, “vatandaşı vatandaşa düşman ediyorlar!”

Aynı ekonomik, sosyal ve kültürel değerlere sahip olan insanlar, bilinçsizce, haksız yere, boşu boşuna ve aymazca birbirlerinde kızıyor, dozu giderek artan ölçüde ağız dalaşına giriyorlar!

Siyasal karar vericiler bu yanlış uygulamayı düzeltmelidirler!

Ne yapılabilir?

Örneğin; aylık 700 TL yerine, her araçta “ücretsiz” seyahat eden yolcu sayısına göre belirlenmiş bir bedel ödemesi düşünülebilir. Örneğin; yolcu başına 200 TL. olabilir.

Bu para yine vatandaşın vergilerinden ödenecektir. SOSYAL DEVLET’in bir ödevidir bu.

Efendiler;

Haydi gelin, bir an önce bu çatışmaya son verin!

Yaptığınız bencilce yanlıştan dönün!

Ne otobüs sahiplerini mağdur edin, ne de yaşlı vatandaşları utandırmayın!

Vatandaşı vatandaşa düşman etmeyin!..