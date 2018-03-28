Yahya Kaptan Mahallesi sakinleri belediyeye seslendi!

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nin Sarayönü Sokak sakinlerinin şu sıralar büyük bir sorunları var…

Mahalle sakinleri önceki gün toplandı…

Toplantıda sorunları dile getirdi…

Sonra da imza kampanyası başlattı…

Semt sakinleri, “Oyun alanlarını ücretsiz geri istiyoruz’’ diyorlar…

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Semt sakinlerinin geçtiğimiz hafta 12 yeri ihaleye çıkararak kiralayan İzmit Belediyesi’ne tepkili. Mahallenin ortasındaki parktaki oyun alanlarının tenis kortu olarak ücret karşılığı kiralanmasına tepki gösteren semt sakinleri, önceki gün bir araya gelerek İzmit Belediyesi’ne tepkilerini dile getirdiler. İmza kampanyası da başlatan semt sakinleri Kavanlar İnşaatı da göreve davet ettiler…

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Sem sakinleri yaptıkları toplantıda;

“Biz burayı Kavanlar’dan çocuk parkı ve oyun alanlarının taahhütleri ile satın aldık.

İzmit Belediyesi’nin burayı kiralamasına anlam veremiyoruz.

Kiralayan arkadaş buradan para kazanmak isteyecek soyunma odaları dinlenme çay bahçesi yapacaktır.

Buranın doğal görüntüsü bozulacaktır.

Ayrıca zamanında buraya herhangi bir şey yapılamayacağı taahhüdü ile yüksek paralara satın aldığımız evlerin parkından ücret ödeyerek çocuklarımız faydalanacak.

İzmit Belediyesi’nin 1.010 TL’ye kiralamasına anlam veremedik.

Belediyemizin bu paraya ihtiyacımı var.

Biz buradan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve Belediye yetkililerine sesleniyoruz.

Biz semt sakinleri olarak belediyenin sosyal hizmeti olarak parkın ve oyun alanlarının yeniden düzenlenerek, güzelleştirilmesi sonrasında ücretsiz olarak geri istiyoruz.

Başkanımız Nevzat Doğan’a da bu yakışır “diyorlar…

Şu bir gerçek ki; ortada bir sorun var…

Mahalle sakinleri oyun alanlarının ücretsiz olmasını istiyor…

Bunun için de imza kampanyası başlattı…

Yukarıda semt sakinlerinin açıklamalarına yer verdim…

İzmit Belediyesi konuyla ilgili bir açıklama yaparsa, köşemden yayınlarım…