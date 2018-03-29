Şairin dili farklı olmalı

“Şiir edebiyatçının ilk göz ağrısıdır…”

Edebiyatçılar yazım hayatına genellikle şiirle başlayıp şiirle ya da araştırma, roman, öykü gibi eserlerle yollarına devam ederler. Dolayısıyla her şair ve yazarın ilk göz ağrısıdır şiir.

Şiir insanın kendini keşfetmesidir. İç dünyasını dışa vurması ve insanın kendisini tanıdığı gibi karşısındakini de tanımasını sağlar. Şiir sorgulamayı da gerektirir, dolayısıyla şiir felsefeyi içinde barındırır…

“ Şiir şair için emektir ve çalışmayı gerektirir…”

Uğraştığımız her şeyde olduğu gibi, şairlik de emek, zaman ve sabır gerektirir. Şairin, şiirini istediği yere getirebilmesi çalışmasıyla olur.

Şiir sezgiseldir, şiirin içindeki sözcükler tek başına kullanıldıkları anlamdan uzaklaşarak dizedeki diğer sözcüklerle birlikte yeni bir anlam kazanır.

Şair, yaşadığı, gezdiği, gördüğü olaylarla zihnini şiire yakın hale getirmelidir.

Şairin kendi dilini kurması özgünlüğünün de başlaması demektir. Herkesin anlayabileceği dil hem şairin, hem de okuyucunun ortak dili olmalıdır.

Şair duygularını, düşüncelerini, heyecanlarını, heveslerini dili kullanarak dış dünyaya yansıtır. Her şairin algıları ve sezgileri farklı olduğu için bu özellikler her şiirde değişiklik gösterir.

Şiir, şairin iç sesi olduğu için, şiiri yazdığı anda değerlendirme yapması oldukça zordur; ama bir süre şiirden uzaklaşıp sonra tekrar bakması, şiiri daha rahat değerlendirmesini ve hatalarını görmesini sağlar.

Şiirin bütünselliği ve uyandırdığı duygular okuyucunun ruhunu temizler.

Şiir yazıldıktan sonra okuyucuya aittir ve okuyucu şiirdeki eksikliği tamamlamaya daha yatkındır. Şiirde fazla ve gereksiz olan her sözcük ise şiirin etkisini azaltır. Şiir fazlalığı sevmez…

Şairin yaratıcılığını gerektirdiği için, şair sürekli yeni araştırmalara açıktır.

Çünkü şairin dili farklı olmalıdır…

Çünkü şair ufkunu bilinmeze açmalıdır…

Çünkü şair sözcükler arasında anlam bakımından yeni ilişkiler kurmalıdır…

Şiiri romanla kıyaslarsak ikisinin de farklı bakış açıları vardır. Şiir, şairin iç dünyasını sezdirerek bizlere yansıtır demiştim. Roman ise dış dünyanın gerçeklerini anlatır. Şair ya da yazar için de, okuyucu için de ikisinin arasındaki ayrımın farklarını bilmektir önemli olan.

Ben yazımı şimdilik burada bitiriyorum ama şiir ve şair üzerine yazı yazmak kolay kolay bitmez ve zaman gerektirir.

İçimde açan çiçeklerim var

Sen gecenin karanlığında yıldızları sayabilirsin

benim yıldızım bile yok

yarasaların sesini duyuyorum

ama yıldızların sesi yok

Hani gecenin kör karanlığı diyorsun ya

o senin gördüğün

benim karanlığım yok

Her sabah içeri dolan güneş

aydınlığı salıyor üzerime

Varsın

varsın yıldızı görmeden geceler geçsin

içimde huzurun sesi var

sıkıca tuttuğum bir el

ve içimde açan çiçeklerim var

Gül Anasal