Kartepe’de 1 milyon turist projesi hayal mi?

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ilçenin kaderini değiştirmek için büyük çaba içerisinde…

Üzülmez, ilçenin turizmle ön plana çıkmasını istiyor…

Üzülmez, önceki gün Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerini misafir ederek öğrencilerin sorularını cevaplandırdı…

Üzülmez, “Projelerimizin hayata geçmesiyle birlikte sadece Kartepe’ye 1 Milyon turist gelmesini hedefliyoruz” diyerek önemli bir hedef belirledi…

Üzülmez şu açıklamada bulundu;

“Spor uzmanı istihdamı bakımından Türkiye genelinde Kartepe Belediyesi örnektir.

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Kartepe Belediyesi’nde yaklaşık 20 kişi çalışmaktadır.

Bunların 17 tanesi Kadın Spor Merkezlerinde görev yapmaktadır.

KOÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Levent Atalı belediyemizin danışmanlığını yapmaktadır.

Mevcut yasalara uyan bu yönde istihdam sağlayan tek belediye durumundayız”

TURİST SAYISININ ARTMASI

Kartepe’ye daha fazla turist gelmesi yönünde sadece kayak ile sınırlı çalışma yapılmıyor.

Tabiat ve Macera Parkı Projelerimiz hazır duruma geldi.

Son 50 yılın hayali olan Teleferik Projesi’nde yer teslimi yapıldı.

Kartepemize turist gelmesinde çok önemli etken olacaktır.

Gençlerimiz başta olmak üzere adrenalin sporlarına ilgi duyanlar için heyecanı yüksek sporlar Kartepemizde yapılıyor.

Bunlarından biri de yamaç paraşütüdür.

Bu yönde takımımızı kurduk.

Ülkemizde uçuş mesafesi ve rüzgar katsayısı bakımından ikinci durumdayız.

Tarih turizmiyle alakalı da Çuha Fabrika-i Hümayun restorasyon çalışmalarına başladık. Projelerimizin hayata geçmesiyle birlikte zaman içinde sadece Kartepe’ye 1 Milyon turist gelmesi hayal değildir”

ÜZÜLMEZ SPOR YAPIYOR

Kocaelispor’da bir dönem görev yaptım, amatör ve profesyonel olarak spor yapıyorum…

Her sabah spor yaparak güne başlıyorum.

Bulduğum her fırsatta yürüyüşün yanı sıra bireysel olarak kültür fizik çalışıyorum.

Haftada bir günde futbol oynamaya gayret sarf ediyorum.

Belediye personelimizin de spor yapmasını teşvik etmeye gayret gösteriyorum.

Spor kulüplerimizin yanı sıra spor branşlarının hepsine destek veriyoruz.

Spor zorlamayla değil kişinin içinden gelmelidir.

Spor bir tutkudur.

Sporu sevmek önemlidir.

Belediyemiz içerisinde birimler arası turnuva düzenliyoruz”

ÜZÜLMEZ’E BİR DÖNEM DAHA LAZIM

Başkan Üzülmez’in açıklamaları böyle…

Üzülmez’in açıklamalarına bakılırsa, Kocaeli Üniversitesi ile iyi ilişkiler içinde…

Teleferik, yamaç paraşütü gibi unsurlar, ilçeye turistlerin gelmesine katkı sağlayacaktır…

Kartepe’ye 1 milyon turist önemli bir proje…

Üzülmez, bu hedefi gerçekleştirir mi?

Bunu zaman gösterecek…

Kartepe, doğa gazelliği ile mükemmel bir turizm bölgesi…

Kısa, orta ve uzun vadeli projelerle bunun gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum…

Bunun gerçekleşmesi için de Üzülmez’e bir dönem daha lazım…

Dışarıdan bakıldığında, Üzülmez’in bir dönem daha o koltukta kalacağı görülüyor…

SP’li Fatih Aydın Gölcük’e geliyor

Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanlığının bugün Gölcük Kavaklı Kongre Sarayı’nda düzenlediği “Türkiye’nin Meseleleri ve Çözüm Yolları” konulu konferansa Genel Başkan Yardımcılarından Fatih Aydın katılıyor. Konferans saat 19.30’da başlayacak. İlçe başkanlığı, organizasyonun kusursuz olması için canla başla çalışıyor. Gölcük İlçe Başkanlığı, parti, cemaat, sivil toplum kuruluşu ve insan ayırt etmeksizin tüm halkı bu konferansa davet etti.

Karamürsel’in kitap kurdu; Melek anne

Karamürsel’de okuma alışkanlığına sahip ve düzenli olarak kütüphaneye giden 68 yaşındaki Melek Namlı Küçükkara, adeta kitap kurdu. Ortaokul 2. sınıftan terk. 1927 yılında mili takım yüzücüsü, Atina’daki yüzme yarışlarında Avrupa ikincisi Ömer Namlı’nın kızı. 2 çocuk 3 torun sahibi olan Melek anne, ayda 50 kitap okuyor. Melek annenin son bir ay içerisinde okuduğu kitaplar arasında ‘Mahi Devran Sultan, Akşam Yıldızı, Otuz Dokuz Basamak, ve Ölülerin Fısıltısı romanları yer alıyor.