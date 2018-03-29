İYİ Parti Körfez’de ekip gerçekten heyecanlı

Hakkında ortaya atılan o iğrenç iddiaların ardından AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın şu söylemini hiç unutmuyorum: “Meral Akşenir, İzmit’in ablasıdır…” İşte o Meral Abla tarafından kurulan İYİ Parti’de olan hemen herkes, Kocaeli’den çok umutlu. Teşkilatlar çok heyecanlı. Kocaeli’deki parti yapılanmasında bulunan her yöneticinin tek bir gayesi var; “Akşener’e memleketi Kocaeli’de zirve yaptırmak…”

İl başkanı Serdar Bey ile zaten geçmişe uzanan bir tanışıklığımız var. Kendisinin yaptıklarını ve yapabileceklerini üç aşağı beş yukarı öngörebiliyoruz. Görevinde ciddi manada bir heyecana sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum.

Fakat bugün sizler için yaşadığım bölge olan Körfez ilçe ve İYİ Parti’nin buradaki yapılanması hakkında küçük paylaşımlarda bulunmak istiyorum.

İYİ Parti’nin Körfez ilçedeki yapılanması ilçe başkanı İbrahim Ömer Toyran’a emanet edilmiş durumda. İbrahim Bey ile önceki akşama kadar geçmişimiz, tanışıklığımız ya da aynı ortamda bulunmuşluğumuz hiç olmamıştı. Fakat bunu kendim namında bir eksiklik olarak niteleyebilirim. Zira kendisi gerçekten sohbetinden keyif alabileceğiniz bir isim…

Hem tanışmak hem de siyasetini görebilmek amacı ile kendisiyle biraz zaman geçirdim. Uzun uzadıya her şeyi konuştuk. Hedeflerini ve partisi ile ilgili birçok şeyi paylaştı. Ayrıca özelde de çok şeyleri paylaştık. Bugün size İbrahim Bey ile ilgili izlenimlerimi aktarmak istiyorum.

Siyasette, özellikle Körfez ilçe gibi bir yerde, yeni bir oluşumun ileriye yönelik ümit verebilmesi için gerekli olan ilk şey temiz, siyasetin kirli oyunlarına bulaşmamış bir yüzü piyasaya sürebilmek. Bu anlamda İbrahim Ömer Toyran, açıkçası İYİ Parti için yerinde bir tercih olmuş diyebiliyorum.

Ve üstelik genç olmasının da verdiği enerji ile partisine önemli değerler katabilecek bir isim olarak karşımızda duruyor.

Sohbetimiz inanın çok keyifli geçti. Kendisinin iddialı olduğunu gördüm ve özellikle yerel seçim konusunda farklı bir çalışma içinde olacağı kanaatini edindim. Çünkü yapmak istediği çok şey var. Partisinin bir ilçe başkanı gibi değil, hizmetçisi gibi çalışıyor. Dahası anlattıklarından birleştirici bir özelliğe sahip olduğu fikri bende oluştu.

Her gittiği yerden olumlu tepkiler aldıklarını, özellikle sivil toplum kuruluşlarından sıcak geri dönüşler aldığını bizler, Körfez ilçede yaşayan bireyler ya da medya mensupları olarak zaten biliyorduk.

Yukarıda belirttiğim üzere, İbrahim Bey yerel seçim konusunda çık iddialı. Fakat özellikle adaylıklarla ilgili şu küçük uyarıyı yapmaktan kendimi alamayacağım…

İYİ Parti bugün tüm siyasi görüşlerin merkezine gelmek gibi bir hedef içinde. Zaten hemen her görüşten insanın bulunduğu bir yönetim anlayışı benimsenmiş burada. Yerel seçim sürecinde de aday belirlenirken izlenen bu yol mutlaka aynen takip edilmeli. Dahası bir takım pazarlıklarla partinin kapısından içeri girmek isteyecek kişilere müsamaha gösterilmemeli.

Muhtemeldir ki, İYİ Parti yönetimleri genç ve farklı bir yüzü aday olarak piyasaya sürmek isteyecektir. Bir yere kadar doğru bir mantık. Fakat kabul edilmeli ki, seçim konuları, hele ki yerel seçim işi çok büyük oranda tecrübeye ve isme dayalı bir sürecin yaşanacağı meselelerdir. Bu anlamda İYİ Parti, Körfez’de farklı bir yüzün derdine düşmesinden ziyade etkin bir tecrübe ile yola çıkarsa bana göre daha doğru bir yaklaşım içine girmiş olurlar.

Bunun dışında hem İbrahim Ömer Toyran ve hem de yönetimi çok samimi, işinin bilincinde ve emin adımlarla yürümek isteyen ekip ruhunu barındırdıkları izlenimini bana verdiler. Başarılar diliyorum.

Umarım bu seçim süreci beklendiği üzere çok heyecanlı geçer…