AKP’liler çöp fabrikası konusunda ne düşünüyor?

Dün saat 15.00 itibariyle…
Çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılmasına “hayır” diyenlerin sayısı, 66 bin 37 idi.
Hadi bu sayıdan CHP’lileri çıkaralım.
Saadet Partilileri de çıkaralım.
Onların adı üstünde partileri belli…
Ama kampanyamıza katılıp imza atan diğerlerinin partilerini biz bilmiyoruz.
Düşünsenize…
Akademik Odalar Birliği’ne üye 19 kuruluş var.
Ve bu 19 kuruluşun 21 binden fazla üyesi…
Bu üyelerin hangi siyasi görüşten olduğunu, hangi partiye kayıtlı olduğunu kim bilebilir?
Doktorlar arasında…
Eczacılar arasında…
Diş hekimleri arasında…
Veterinerler arasında…
Avukatlar arasında…
Mühendisler ve mimarlar arasında…
KYÖD üyeleri arasında…
Hiç AKP’li yok mu?
Oranını bilmiyorum, epey vardır.
Çünkü buralar, mesleki kuruluşlardır.
Kentimizin çıkarı söz konusu olduğunda, ülkemizin çıkarı söz konusu olduğunda, üyelerin, siyasi görüş farklılıklarını bir tarafa bırakarak “ortak akıl” yaratabildikleri kuruluşlardır.
Bir de, imza kampanyamıza “bireysel”katılanları düşünün!
Hiç kimseye “Siz hayır diyorsunuz, ama hangi partidensiniz?” diye sormuyoruz.
İmza atanların içinde AKP’lisi de var, CHP’lisi de, Saadet Partilisi de, İyi Partilisi de, diğer partilerden de…
Şimdiye kadar “Çöp fabrikası UMUTTEPE’de yapılmalıdır” diyen hiç kimse çıkmadı
İmza kampanyasını başlattığımız günlerde üstüne basa basa yazmıştım.
“Eğer üyesi olduğunuz kuruluştan farklı düşünüyorsanız, yani ‘çöp fabrikası UMUTTEPE’de yapılmalıdır’ diyorsanız, lütfen bize görüşlerinizi bildirin, gazetemizde aynen yayınlayacağız” demiştim.
Bugüne kadar bir tek “Evet, çöp fabrikası UMUTTEPE’de yapılmalıdır” mesajı gelmedi.
Gelse, manşetten yayınlayacaktım, gelmedi.
Hâlâ zaman geçmiş değil.
Bir kez daha ilan ediyorum…
Eğer çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılması gerektiğine inanıyorsanız…
Bunda toplum adına, halk sağlığı adına, çevre adına yarar görüyorsanız…
Görüşlerinizi bize bildirin, aynen yayınlayacağız.
AKP’liler ne düşünüyor, biliyorum
AKP’lilerin, “Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılması” konusunda ne düşünüyorlar, biliyorum.
Telefon ediyorlar, gördüklerinde kulağıma eğilip fısıldıyorlar, güvendikleri üçüncü kişilerle selam gönderiyorlar, mail atıp aman adımı yazma diyorlar…
AKP’lilerin, diyebilirim ki, yüzde 99.9’uda bu işe “hayır” diyor.
Karar vericilerin bir kısmı da inanın bu yüzde 99.9’un içinde…
Korkuyorlar, içinde bulunduğumuz ortam içinde samimi düşüncelerini açıklayamıyorlar.
Gözlerinden belli…
Mimiklerinden belli…
Bir kez daha yazıyorum, eğer AKP’liler içinden bu işe “evet” diyen varsa, görüşlerini bana gerekçeleriyle birlikte bildirsinler, vallahi de billahi de manşetten yayınlayacağım.
“Akıl” sahibi, “mantık” sahibi, hepsinden önemlisi “vicdan” sahibi hiç kimse; çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını onaylamaz.
Aslında bu olay, “parti olayı” değil
Bu “çöp fabrikası” olayında beni en fazla üzen şey ne, biliyor musunuz?
Bu işin “siyasi çekişmeye” dökülmesi…
AKP’nin istemesini ve diğer partilerin buna karşı çıkmasını, bir tarafa bırakalım.
Bu, siyasi bir iş değil.
Bu, siyasi bir sorun değil.
Ortadaki sorun, bu kentte yaşayan hepimizin sorunu!
AKP’liler, AKP’li olmakla bu sorundan kurtulamıyorlar ki!
O çöp fabrikası, UMUTTEPE’den üstümüze zehir ve pis koku savurduğunda, bundan AKP’liler etkilenmeyecek mi?
O zehir ve pis koku, AKP’lilerin sağlığını bozmayacak mı?
AKP’lilerin, zehir ve pis kokuya karşı koruması mı var?
AKP’lilerin çocukları ve torunları bu kentte yaşamayacak mı?
Ben olaya bu yönüyle bakıyorum.
Bu sorun, bu kentte yaşayan hepimizin sorunu.
Parti ayrımı gözetmeksizin, çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına karşı çıkmalıyız.
Parti çıkarını değil, kendi sağlığımızı düşünmeliyiz.
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Yorumlar
(2 )
Hukukçu - İZAYDAŞ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için bir Prestij ve Marka bir kurum ve Büyükşehir Belediyesinin Çevre,Çevre temizliği ve Denetimi konusunda elini güçlendiren bir kuruluş,ayrıca kaynak finansman sağlayan…olması gerekende bu zaten Çevre konuları Devletin devletin bir kolu olan Büyükşehir Belediyelerinin elinde olmalı,bunun Türkiye’deki en iyi örneğide İZAYDAŞ’tır.
İZAYDAŞ geliştirilmeli ek ilave tesis yapılmalı ve çimento fabrikalarının atık ve tehlikeli atık yakmalarının önü alınmalı,çimento fabrikaları ve diğerleri kendi işlerini yapmaları sağlanmalı…Atık yakma lisanları iptal edilmeli,bu dünya ve çevre kimsenin malı değil.
Çimento içinde tehlikeli atığın işi ne! Ya çevreye saldıkları zararlı gazlar!..
İZAYDAŞ çevre ve canlılar için çalışan çevreci bir fabrika kurumdur,çevreye bacasından ve diğer hiçbir şekilde çevreye zararlı bir unsuru etkisi yoktur,bacasından zararlı bir emisyon salınımı yoktur.
Bu gibi sektörlerde çalışanlar için ülkemizde uygulanan YIPRANMA HAKKINI (Fiili Hizmet Zammı)’İZAYDAŞ çalışanlarına tanımalıyız,Avrupalı meslektaşları 15’yıl hizmet akti sonunda Ağır iş kolu kapsamında Emekli yapılıyorlarmış,bizde Sağlıklarını bizler için feda eden bu insanlara sahip çıkmalıyız.
İzmitli - Maalesef Kocaeli artık gözden çıkarılmış bir bölge Kocaeli'yi yönetenlerin hiç biri Kocaeli doğumlu değil,evleri,köyleri bile burada değil...
Zaten rant,para,yağmacılık vb. çıkar sağlamak,maddiyat için Kocaeli'ye gelmişler!..
Kocaeli Milletvekillerinden sadece 2 tanesi Kocaeli'nin Evladı biri iktidar partisinden (Zeki AYGÜN),diğeri Ana muhalefet partisinden Ana muhalefet partili milletvekili Ufacık Körfeze yapılan limanlar,tersanelerle ve zehirli atıklarla ilgili mücadele verip önergeler vermektedir (Haydar AKAR)...
Fakat iktidar için çevrenin hiç bir önemi yok;İstanbul Fatih Ormanlarına Ali AĞAOĞLU'na gökdelenleri diktirdiler,birde Çılgın Proje Kanal İstanbul Türkiye'nin ve İstanbul'un sonu olacak!..Bunların derdi İstanbul'u kurtarmak falan değil!
Yerel seçimlerde İkdidar partisi AKP Belediye Başkan Adayları Kocaeli Turizm,Sağlık ve Kültür kenti olacak diye Oy toplamak için vaatlerde bulunmuşlardı...Bugün durum tam tersi oldu!
Evet Kocaeli Kanser Bölgesi artık!..
Kocaeli'nin Evlatları Bölgenizdeki Köylerinize sahip çıkınız bu Dede yadigarı Köyler sizlerin kurtuluşu olacak,Köylerinizin yağmalanmasına kan emici rantçılara yem olmasına müsaade etmeyiniz.
En uygun yer;Dilovasında hazırda var olan kayalık verimsiz arazide İZAYDAŞ'ın Siyasi kararla kapatılan Çöp Depo Alanı Evsel Çöp Fabrikası için en uygun bölge...
Türkiye'nin en büyük sorununlarından biri göçün önlenmemesi her bölge yerinde kalkınmalı,herkes yerinde doymalı...
Batı bölgeleri şişti yanardağ gibi patlamaya hazır artık!İstanbul'a 10.köprüyüde yapsanız bu çözüm değil!Eşit kalkınma olmalı.
İktidar partisi seçimlerde Doğu Bölgelerimizde Mega Kentler yapacaklarını vaat etmişlerdi hani herkes yerinde doyacaktı!
Ülkenin başına Yabancı göçmenler sorunuda örüldü bu yabancı göçmenler neden alınıyor?Sınırda güvenli bölgelerde yerleştirilsinler ülke sınırları içine almasınlar.
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