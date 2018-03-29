AKP’liler çöp fabrikası konusunda ne düşünüyor?

Dün saat 15.00 itibariyle…

Çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılmasına “hayır” diyenlerin sayısı, 66 bin 37 idi.

Hadi bu sayıdan CHP’lileri çıkaralım.

Saadet Partilileri de çıkaralım.

Onların adı üstünde partileri belli…

Ama kampanyamıza katılıp imza atan diğerlerinin partilerini biz bilmiyoruz.

Düşünsenize…

Akademik Odalar Birliği’ne üye 19 kuruluş var.

Ve bu 19 kuruluşun 21 binden fazla üyesi…

Bu üyelerin hangi siyasi görüşten olduğunu, hangi partiye kayıtlı olduğunu kim bilebilir?

Doktorlar arasında…

Eczacılar arasında…

Diş hekimleri arasında…

Veterinerler arasında…

Avukatlar arasında…

Mühendisler ve mimarlar arasında…

KYÖD üyeleri arasında…

Hiç AKP’li yok mu?

Oranını bilmiyorum, epey vardır.

Çünkü buralar, mesleki kuruluşlardır.

Kentimizin çıkarı söz konusu olduğunda, ülkemizin çıkarı söz konusu olduğunda, üyelerin, siyasi görüş farklılıklarını bir tarafa bırakarak “ortak akıl” yaratabildikleri kuruluşlardır.

Bir de, imza kampanyamıza “bireysel”katılanları düşünün!

Hiç kimseye “Siz hayır diyorsunuz, ama hangi partidensiniz?” diye sormuyoruz.

İmza atanların içinde AKP’lisi de var, CHP’lisi de, Saadet Partilisi de, İyi Partilisi de, diğer partilerden de…

Şimdiye kadar “Çöp fabrikası UMUTTEPE’de yapılmalıdır” diyen hiç kimse çıkmadı

İmza kampanyasını başlattığımız günlerde üstüne basa basa yazmıştım.

“Eğer üyesi olduğunuz kuruluştan farklı düşünüyorsanız, yani ‘çöp fabrikası UMUTTEPE’de yapılmalıdır’ diyorsanız, lütfen bize görüşlerinizi bildirin, gazetemizde aynen yayınlayacağız” demiştim.

Bugüne kadar bir tek “Evet, çöp fabrikası UMUTTEPE’de yapılmalıdır” mesajı gelmedi.

Gelse, manşetten yayınlayacaktım, gelmedi.

Hâlâ zaman geçmiş değil.

Bir kez daha ilan ediyorum…

Eğer çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılması gerektiğine inanıyorsanız…

Bunda toplum adına, halk sağlığı adına, çevre adına yarar görüyorsanız…

Görüşlerinizi bize bildirin, aynen yayınlayacağız.

AKP’liler ne düşünüyor, biliyorum

AKP’lilerin, “Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılması” konusunda ne düşünüyorlar, biliyorum.

Telefon ediyorlar, gördüklerinde kulağıma eğilip fısıldıyorlar, güvendikleri üçüncü kişilerle selam gönderiyorlar, mail atıp aman adımı yazma diyorlar…

AKP’lilerin, diyebilirim ki, yüzde 99.9’uda bu işe “hayır” diyor.

Karar vericilerin bir kısmı da inanın bu yüzde 99.9’un içinde…

Korkuyorlar, içinde bulunduğumuz ortam içinde samimi düşüncelerini açıklayamıyorlar.

Gözlerinden belli…

Mimiklerinden belli…

Bir kez daha yazıyorum, eğer AKP’liler içinden bu işe “evet” diyen varsa, görüşlerini bana gerekçeleriyle birlikte bildirsinler, vallahi de billahi de manşetten yayınlayacağım.

“Akıl” sahibi, “mantık” sahibi, hepsinden önemlisi “vicdan” sahibi hiç kimse; çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını onaylamaz.

Aslında bu olay, “parti olayı” değil

Bu “çöp fabrikası” olayında beni en fazla üzen şey ne, biliyor musunuz?

Bu işin “siyasi çekişmeye” dökülmesi…

AKP’nin istemesini ve diğer partilerin buna karşı çıkmasını, bir tarafa bırakalım.

Bu, siyasi bir iş değil.

Bu, siyasi bir sorun değil.

Ortadaki sorun, bu kentte yaşayan hepimizin sorunu!

AKP’liler, AKP’li olmakla bu sorundan kurtulamıyorlar ki!

O çöp fabrikası, UMUTTEPE’den üstümüze zehir ve pis koku savurduğunda, bundan AKP’liler etkilenmeyecek mi?

O zehir ve pis koku, AKP’lilerin sağlığını bozmayacak mı?

AKP’lilerin, zehir ve pis kokuya karşı koruması mı var?

AKP’lilerin çocukları ve torunları bu kentte yaşamayacak mı?

Ben olaya bu yönüyle bakıyorum.

Bu sorun, bu kentte yaşayan hepimizin sorunu.

Parti ayrımı gözetmeksizin, çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına karşı çıkmalıyız.

Parti çıkarını değil, kendi sağlığımızı düşünmeliyiz.