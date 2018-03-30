Caruana, Carlsen’e karşı

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından 10-28 Mart 2018 tarihlerinde Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen Adaylar Turnuvasında mutlu sona 1992 doğumlu GM Fabiano Caruana (USA) ulaştı. Böylelikle Caruana 9-28 Kasım 2018 tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonluğu unvan maçında Norveçli GM Magnus Carlsen’e karşı oynama hakkını da kazanmış oldu.

Unutmadan hatırlatayım, Adaylar Turnuvası dünya şampiyonuyla unvan maçı yapacak sporcuyu seçmek için yapılıyor. Carlsen daha önce GM Viswanathan Anand (IND) ve GM Sergey Karjakin’e (RUS) karşı unvanını korumayı başarmıştı.

Dünyanın önemli sekiz sporcusunu bir araya getiren turnuvanın final sıralaması ise şöyle oluştu;

Satranç dolu günler dileğiyle…

Kısa… Kısa…

>>> Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen satranç ligi 5. Etap karşılaşmaları 24-25 Mart 2018 tarihlerinde Dilovası Polisan spor Salonunda düzenlendi. Final sıralamada ilkokullarda Derince Turgut Reis İlkokulu, ortaokullarda İzmir Özel Atafen Ortaokulu, Liselerde Dilovası Özel Enka Teknik Okulları liderliklerini sürdürdüler.

>>> 9. Uluslararası 5 Nisan Madalya Günü Satranç Turnuvası, 03-08 Nisan 2018 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenecek.

>>> Dünya Okullar Satranç Şampiyonası 20-29 Nisan 2018 tarihlerinde Arnavutluk'ta düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Merkez Hakem Kurulu tarafından 4-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Kültür Merkezinde Aday Hakem Kursu açılacak.

>>> Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 29 Haziran - 08 Temmuz 2018 tarihleri arasında Polonya, Krakow'da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** FIDE Adaylar Turnuvası 2018

(10-28 Mart 2018/Berlin-GER)

GM Aronian, Levon (ELO 2794/ARM - 1982 Doğumlu)

GM Karjakin, Sergey (ELO 2763/RUS - 1990 Doğumlu)

1.c4 Af6 2.Af3 e6 3.g3 d5 4.Fg2 dxc4 5.Va4+ c6 6.Vxc4 b5 7.Vb3 Fb7 8.0–0 Fe7 9.d4 0–0 10.Kd1 Abd7 11.Ae5 Axe5 12.dxe5 Ad7 13.Ff4 Vc7 14.Ad2 Kfd8 15.Kac1 a6 16.Ve3 c5 17.Fxb7 Vxb7 18.Ae4 c4 19.h4 h6 20.Kd4 Af8 21.b3 Kxd4 22.Vxd4 Kd8 23.Ad6 Fxd6 24.exd6 f6 25.Fe3 e5 26.Vb2 Vc6 27.bxc4 bxc4 28.Vb4 Kc8 29.f3 h5 30.Sf2 Sf7 31.Kd1 Ad7 32.Vb1 g6 33.g4 Kh8 34.g5 f5 35.Vc2 Kc8 36.Vc3 Se6 37.Sg2 Va4 38.Vd2 Vb5 39.a4 Vc6 40.Vc2 Kb8 41.Fd2 Kb3 42.Fc3 Vxa4 43.Ka1 Vc6 44.Ka5 Kb5 45.Va4 Ab6 46.Va1 Kxa5 47.Vxa5 Vb5 48.d7 Sxd7 49.Va3 Ad5 50.Fxe5 Vc6 51.Vf8 Ve6 52.Vb8 c3 53.Vb7+ Se8 54.Vb8+ Sf7 55.Vb7+ Ae7 56.Fxc3 Vxe2+ 57.Sh3 Vb5 58.Vc7 Vc6 59.Ve5 Vxf3+ 60.Sh2 Vf2+ 61.Sh1 Vxh4+ 62.Sg1 Vxg5+ 63.Sh2 Vh4+ 64.Sg1 Ve4 65.Vg7+ Se6 66.Ff6 Ad5 67.Fb2 f4 68.Sh2 Sf5 69.Vf8+ Sg5 70.Vd8+ Sg4 71.Vc8+ Sh4 72.Fg7 Ve2+ 73.Sh1 Vf3+ 74.Sh2 Vg3+ 0–1

** FIDE Adaylar Turnuvası 2018

(10-28 Mart 2018/Berlin-GER)

GM Karjakin, Sergey (ELO 2763/RUS - 1990 Doğumlu)

GM Caruana, Fabiano (ELO 2784/USA - 1992 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Af6 3.Axe5 d6 4.Af3 Axe4 5.Ac3 Axc3 6.dxc3 Ac6 7.Fe3 Fe7 8.Vd2 Fe6 9.0–0–0 Vd7 10.a3 h6 11.Ad4 Axd4 12.Fxd4 Kg8 13.Fe2 c5 14.Fe3 d5 15.f4 0–0–0 16.Ff3 Fg4 17.Fxd5 Fxd1 18.Kxd1 Vc7 19.c4 Kge8 20.Vf2 b6 21.g4 Ff6 22.Sb1 Kd7 23.Kd3 g5 24.Sa2 Kee7 25.Vf3 Sd8 26.Fd2 Sc8 27.Vf1 Kd6 28.fxg5 Fxg5 29.Fxg5 hxg5 30.Vf5+ Kdd7 31.Vxg5 Ve5 32.Vh6 Sd8 33.g5 Vd6 34.Vh8+ Ke8 35.Vh4 Vg6 36.Vg4 Ke5 37.h4 Se7 38.Kd2 b5 39.Fxf7 Vf5 40.Kxd7+ Sxd7 41.Vxf5+ Kxf5 42.g6 Se7 43.cxb5 Kh5 44.c4 Kxh4 45.a4 Kg4 46.a5 Sd6 47.a6 Sc7 48.Sb3 1–0

** FIDE Adaylar Turnuvası 2018

(10-28 Mart 2018/Berlin-GER)

GM Mamedyarov, Shakhriyar (ELO 2809/AZE - 1985 Doğumlu)

GM Grischuk, Alexander (ELO 2767/RUS - 1983 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.Af3 g6 3.g3 Fg7 4.Fg2 0–0 5.0–0 d5 6.c4 dxc4 7.Aa3 c3 8.bxc3 c5 9.Ke1 Ac6 10.Fb2 Ad5 11.Vc2 cxd4 12.Axd4 Af6 13.Axc6 bxc6 14.c4 Ff5 15.Vc1 Vc7 16.Ac2 Kab8 17.Fc3 Fxc2 18.Vxc2 Ae8 19.h4 c5 20.Ked1 Fxc3 21.Vxc3 Af6 22.Ff3 h5 23.Kab1 Kxb1 24.Kxb1 Kb8 25.Kb5 Ae8 26.Ve3 Kxb5 27.cxb5 Ad6 28.a4 c4 29.Sg2 c3 30.Fc6 Va5 31.Vc5 a6 32.e4 axb5 33.axb5 Sh7 34.e5 Axb5 35.e6 Va3 36.Vxb5 c2 37.exf7 Sg7 38.Fe4 c1V 39.Ve8 1–0

** FIDE Adaylar Turnuvası 2018

(10-28 Mart 2018/Berlin-GER)

GM Caruana, Fabiano (ELO 2784/USA - 1992 Doğumlu)

GM Aronian, Levon (ELO 2794/ARM - 1982 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Af6 5.0–0 Fe7 6.Ke1 b5 7.Fb3 0–0 8.d3 d6 9.Fd2 Fg4 10.c3 d5 11.h3 Fh5 12.Ve2 Kb8 13.Fg5 dxe4 14.dxe4 h6 15.Fc1 Fg6 16.Abd2 Ah5 17.Af1 Fc5 18.g3 Sh7 19.Sg2 Ve7 20.Fc2 Kfd8 21.b4 Fb6 22.a4 Af6 23.Ah4 Ve6 24.Fd3 Fh5 25.g4 Fxg4 26.hxg4 Axg4 27.Af5 Axf2 28.Fc2 g6 29.A1e3 gxf5 30.exf5 Vf6 31.Vxf2 e4 32.Kh1 Kd6 33.Fxe4 Kg8+ 34.Sf1 Ae5 35.Vf4 c6 36.axb5 Kg5 37.bxa6 Vd8 38.f6+ Ag6 39.Kxh6+ 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Şxe3 Va2 [1...Vxb2 2.Ve1#; 1...Şd1 2.Vd2#] 2.Vxc2#