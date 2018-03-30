10’lara sahip çıkmalısınız…

Kentimiz sporunda en önemli sorun, ülkenin de sorunu olan sponsor sorunudur…

Çünkü, “Spor sponsor ister, sponsor ise seyirci ister” mantığı önde geldiğinden, bizde de, halkımız sporla ilgilenmediğinden, ya da ekonomik şartlar nedeniyle ilgilenemediğinden, bu sorun gitgide büyüyor…

Sponsorluk Yasası da çıkalı 15 sene oldu ama, yandaki sayfada, Tekin Uygur ile yaptığımız röportajda da okuyacağınız gibi, kimse bunu bilmiyor…

Ya da bilse de, vergi kaçırdığı için yakalanmamak adına, sponsorluk yasasını kullanmıyor…

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Tekin Uygur ile güzel bir röportaj yaptık…

Tıpkı Şirintepeli Aykut Sunar, Tavşantepeli Musa Karayel gibi ondan da pozitif enerji aldım…

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Işıl Bozca’yı nasıl kazandıysa, Selçuk Baysal’ı nasıl kazandıysa, ‘10’ları da kazanmalı…

Tekin Uygur, Yenidoğan Serdarspor’u sırtlamış götürüyor… Şehit ağabeyi de olan Abdülkadir Bayraktutar ile el ele vermiş, yol alıyor…

Şirintepe’deki sporun son 15 yılına damga vuran Metin Alemdar ve Uğur Çelik ile muazzam bir birliktelik kuran, demokrat insan Aykut Sunar da öyle…

Veeee çok çok özel bir yere sahip olması gereken Tavşantepespor’un her şeyi Musa Karayel…

Bunlar 10 numara spor insanları…

Kara kaşına kara gözüne değil, sporcu yüreklerine hayran kaldım…

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Röportajlarını okuduğunuzu ya da okuyacağınız Gültepe’de Hüseyin Mutlu…

Ayazma’da Bülent Akyüz…

Kullar’da Fahri Altıntaş…

Spordan gelsinler ya da gelmesinler, inanın bana, yarınlar için önemli işlere imza atıyorlar…

Bu sayıları bir çırpıda 500-600’e kadar çıkarabilirim…

İşin yöneticilik bazına baktığınız zaman ise iş hayatlarında da başarılı olan emekçilikten gelen iş insanı Tekin Uygur, Aykut Sunar ve Musa Karayel (ekonomik güçleriyle de orantılı olarak) mutlaka ve mutlaka KASKF’nin aktif kadrolarında yer almalı ve dürüstlüklerinden yararlanılmalı derim…

Hele hele, “Maddi gücüm yeterse Kocaelispor’a başkan olurum” diyebilecek kadar cesaret sahibi Tekin Uygur, değerlendirilmeli…

Sponsor mu?..

Alın size sponsor!..

İkna edin, güçleri birleştirin ve Kocaeli sporu kazansın…

Tabii ki sponsorluk yasası paralelinde…

Ekonomik güçleriyle ve özellikle de beyinleriyle, bu insanlar önemli işlere imza atıyorlar…

Yukarıda da yazdığım gibi…

Bunlar sadece benim verebileceğim, ilk etapta aklıma gelen 3 örnek…

Çünkü hepsiyle bire bir konuştum ve düşüncelerine katılıyorum…

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KASKF’nin bu sene seçimi yok…

Doruktakiler 21017’ye katılan KASKF Başkanı Murat Aydın ile ayaküstü bunları konuştum…

Dikkate alırsa ne âla…

Dikkate almazsa da, ben görevimin yapmanın vicdan rahatlığını yaşayacağım…

Çünkü sadece eleştiren değil, her zaman çözüm de üretenlerin yanındayım…

Dünyanın kendi etrafında döndüğüne inananlardan değilim elbette…

En azından, ileride, başkana “Ben bu isimleri önermiştim” diyebilmenin huzurunu yaşayacağım…

Yani ‘Ben de taşın altına elimi koydum’ sözümü söyleyebileceğim…

Unutmayın…

En çok kızılan ve öfke yağdırılan kişi, takım, sporcu, yönetici, taraftar, gazeteci v.s….

İşini en iyi yapandır…