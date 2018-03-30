Sırat Köprüsü’nden önce; CHP’ye öneriler…

Türkiye, bu yılın sonunda bir erken seçim ya da 2019’da olağan görünümlü, “olağanüstü bir seçim” yaşayacak.

Yerel Yönetimler, Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlarına göre Türkiye, siyasal siteminde olduğu gibi geleceğine yönelik de temel bir tercih yapacak.

Ya; Parlamenter sisteme ve HUKUK DEVLETİ normlarına dönecek ya da “TEK ADAM” düzeniyle yeni bir bilinmeze yelken açacak!

Ya; Anayasamızda halen yer alan “Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk Devleti olacağız, ya da tüm ulus tek kişinin iradesi ve insafına teslim olacağız!

Erdoğan’ın “Tek yetkili kişi” tutkusu, Bahçeli’nin Meclis ve siyaset dışı kalma korkusu birleşince, aralarına Destici’yi de katarak oluşturdukları “Cumhur İttifakı” büyük kaygı içinde! Saadet Partisi’ni de aralarına katılmaya ikna edemeyince, ellerinde tek silah kaldı; muhalifleri karalamak!

Daha önceki seçimlerde uygulanan taktik yeniden ortaya çıkıverdi; Erdoğan’ın karşısında kim varsa, “demokrasi karşıtı, terör yandaşı” olmakla suçlanıyor!..

Bu ülkede YARGI erki yok mu?

“Yargısız infaz” değil mi bu?

Bugün bunu yapan, yarın “tek başına bütün güçleri toplarsa” ortalıkla muhalif bırakır mı?

Ezcümle; ülke olarak bir “Sırat Köprüsü” geçeceğiz!

Üstelik,Cumhur’un yarısını “düşman” sayan “Cumhur İttifakı”, işi şansa bırakmamak için Seçim Yasası’nı da kendi hesaplarına göre değiştirdi! “Mühürsüz oların geçerli sayılması, yasal miktarın çok üstünde oy pusulası ve zarf basımı” da “seçimde adalet” inancını sarsıyor!

Bu noktada, “CUMHURİYET ve HUKUK DEVLETİ” değerlerine sahip çıkan muhalefet partilerine ve özellikle de ana muhalefet partisine büyük sorumluluk düşüyor.

CHP’de her türlü “bireysel beklentiler” bir kenara konmalı, halka umut verecek bir kadro ile yönetime talip olmalıdır.

Yerel seçimlerde, geçen dönem olduğu gibi “aday belirlemede geç kalma” ve “yanlış aday belirleme” hatalarını tekrarlamamalıdır!

Yerel Yönetim ve Milletvekili adayları için her ilde önce tüm partili üyelerin katılımıyla “Eğilim Yoklaması”, daha sonra da ilk 3 sıradaki adaylar için “Kamuoyu Araştırması” yapılmalı, halkın tercihlerine saygı duyularak aday belirlenmelidir. Ancak, belirli oranlarda genel merkez kotası olabilir.

İlçe belediye başkan adayları ile Meclis üye adaylarının belirlenmesi de aynı yöntemle yapılmalıdır.

Partili üyelere saygı duymaz, yok sayarsanız, partili üyelerin seçimlerde aktif ve etkin olmasını bekleyemezsiniz!

Halkın nabzını tutmazsanız, adaylarınızın seçilme şansını sakatlarsınız!

Bu süreç sonunda, en az 6 ay önce adaylarınızı belirlemeli ve aktif propaganda, Halkla İlişkiler sürecini başlatmalısınız…

Özellikle Büyükşehir Başkan adaylarının belirlenmesinde isabetli seçim yapılmalıdır.

Parti tabanına ve kent halkına uzak ve ters gelen adaylarla seçim kazanma şansı olamaz!

Seçimlerde görev alacak “sözcüler” de tesadüflere bırakılmamalı, her sözcü kendi kafasına göre abur cubur konuşmamalıdır.

Parti tabanı, adayların kendi iradesiyle belirlendiğine inanırsa çok daha aktif bir çalışma temposu yakalanabilir.

Ve, elbette “sandık görevlileri” çok ciddi bir “eğitim ve bilgilendirme” sürecinden geçirilmeli, sahipsiz bırakılmamalı, sandıklara ve alınan oylara sahip çıkılmalıdır.

2019 seçimleri “Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk Devleti” kimliğinin yeniden hayata geçirilebilmesi ya da “Tek Adam egemenliği” ile bir meçhule yol almanın tercihi olacaktır.

Görevi ne olursa olsun hiçbir yurttaşın bu seçimlere “seyirci” kalmaya hakkı yoktur!