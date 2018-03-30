Önce 19 kuruluştan oluşan Akademik Odalar Birliği…

Arkasından CHP ve Saadet Partisi…

Şimdi de İYİ PARTİ…

Gazetemizin düzenlediği “Çöp fabrikası İzmit UMUTTEPE’deyapılmasın” imza kampanyasına, “blok destek” verenler arasına İYİ PARTİ de katıldı.

İYİ PARTİ Kocaeli İl Başkanı Dr. Serdar Kaman, 15 bin 418 üyeleriyle kampanyaya katıldıklarını açıkladı.

Kaman’ın, “çöp fabrikası” ile ilgili görüşleri şöyle:

“Bu tesisin yeri hatalıdır. Umuttepe’de bulunan üniversite hastanesinin 2 kilometre uzağında bu proje yapılmak isteniyor. Hastalar şifa bulmaya gittikleri yerde zehirlenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Ayrıca orman alanı heba edilerek yaklaşık 10 bin ağaç kesilecek. Ayrıca Çenesuyu’nun kirlenme ihtimali ortaya çıkacak. Seçilen bölgedeki rüzgâr İzmit merkeze yönleniyor. Bu da İzmit merkezinin havasının toksit kirlenmesine yol açacaktır.

Bu fabrika orman alanından uzaklaştırılmalı. Mevcut kullanılan İZAYDAŞ’a yakın bir bölgede yapılabilir. Büyükşehir belediye başkanı bazı sahil bölgelerine mavi bayrak asıyor. Kendisine soruyorum; körfezdeki metaller hiç incelendi mi? Denizde bir sürü sanayi artığı var. Biz körfezden balık yiyoruz, zehirleniyor muyuz? Sanayi tesisleri denetleniyor mu? Plaja mavi bayrak asmakla çevreci olunmuyor. Ümit ediyorum, belediye çöp fabrikası konusunda verdiği yanlış karardan döner.”

Bir haftada 81 bin 495 imza

Sevgili okurlarım, İYİ PARTİ’nin de blok desteği ve bireysel katılımların her geçen gün artmasıyla, kampanyamıza bir haftada gelen imza sayısı 81 bin 495’i buldu.

Kampanyamızı, çöp fabrikasıyla ilgili ÇED toplantısının yapılacağı 3 Nisan Salı gününe kadar devam ettireceğiz.

Yani önümüzde dört gün var.

Dört günde imza sayısının 100 bine yaklaşmasını bekliyoruz.

Kim bilir, belki de geçeriz.

Çünkü çöp fabrikasına tepki, bu konuda halkımızın duyarlılığı, beklentimizin çok üzerinde.

Listeye baktım, sağlıkçılardan gelen “tepki imzaları” son günlerde artmaya başladı.

Demek yavaş yavaş “korku perdesi” yıkılıyor.

Kişiler, kendi ve yakınlarının sağlıkları söz konusu olunca, cesur davranıyorlar.

Bugüne kadar “çöp fabrikası UMUTTEPE’de yapılmalıdır” diyen bir kişi çıkmadı

Defalarca yazdım…

“Bu kentte oturup da çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını isteyen varsa, mesaj atsın, manşetten haber yapacağım”

Bugüne kadar bir kişi çıkmadı.

Tek bir kişi…

Demek yok.

Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını isteyen tek bir kişi yok!

Çünkü akıl var, mantık var.

İzmit’in cenneti sayılan…

Havası, suyu, toprağı en temiz, kuzey rüzgârlarına açık ve de ormanlık bir alan olan UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılmasını kim ister ki?

Bizim milletimiz saf görünür, ama aklını peynir ekmekle de yemiş değildir.

İşte bu nedenle…

İmza kampanyamıza katılan Görsel Sanatlar Öğretmeni Nigar İnanç’ın ifadesiyle söyleyeyim, “Kimsenin bu kent halkına bu ihaneti yapmaya hakkı yok!”

Milletin parasıyla, millete inat, millete “çöp fabrikası zulmü” yapılmamalı.

Çöp fabrikası yapılacak yer mi yok?

Öneriler var, bunlar değerlendirilsin, en uygun yere yapılsın.

İnsanın gözüne sokar gibi, İzmit’in kalbine çöp fabrikasını sokmanın ne anlamı var?

UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapmanın siyasi faturası da var

Sonra AKP, UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapmanın siyasi faturasını hiç düşünmüyor mu?

Her şeyi kılı kırk yararak hesap eden parti yöneticileri, bunu hiç akıllarından geçirmiyorlar mı?

Seçimlere bir yıl kala, halkla inatlaşarak İzmit’e bu kötülük yapılır mı?

İzmit halkı bu kötülüğü unutur mu?

Kentine bu kötülüğü yapan partiye sandıkta dersini vermez mi?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kafasına “çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılması” fikrini kim soktu, bilmiyorum.

Kim soktuysa o kişi, İzmit’te AKP’ye seçim kaybettirmeyi düşünmüş olabilir, bu böyle bilinsin!