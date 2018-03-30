İzmit Belediyesi, oyun alanları için açıklama yaptı!

Önceki gün “Yahya Kaptan Mahallesi sakinleri belediyeye seslendi!” başlıklı bir yazı yazdım… Yazımım bir bölümü şöyleydi; İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nin Sarayönü Sokak sakinlerinin şu sıralar büyük bir sorunları var… Mahalle sakinleri önceki gün toplandı… Toplantıda sorunlar dile getirildi… Sonra da imza kampanyası başlattı… Semt sakinleri, “Oyun alanlarını ücretsiz geri istiyoruz’’ diyorlar… Semt sakinlerinin geçtiğimiz hafta 12 yeri ihaleye çıkararak kiralayan İzmit Belediyesi’ne tepkili. Mahallenin ortasındaki parktaki oyun alanlarının tenis kortu olarak ücret karşılığı kiralanmasına tepki gösteren semt sakinleri, önceki gün bir araya gelerek İzmit Belediyesi’ne tepkilerini dile getirdiler. İmza kampanyası da başlatan semt sakinleri Kavanlar İnşaatı da göreve davet ettiler…

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Sem sakinleri yaptıkları toplantıda; “Biz burayı Kavanlar’dan çocuk parkı ve oyun alanlarının taahhütleri ile satın aldık. İzmit Belediyesi’nin burayı kiralamasına anlam veremiyoruz. Kiralayan arkadaş buradan para kazanmak isteyecek soyunma odaları dinlenme çay bahçesi yapacaktır.

Buranın doğal görüntüsü bozulacaktır. Ayrıca zamanında buraya herhangi bir şey yapılamayacağı taahhüdü ile yüksek paralara satın aldığımız evlerin parkından ücret ödeyerek çocuklarımız faydalanacak. İzmit Belediyesi’nin 1.010 TL’ye kiralamasına anlam veremedik. Belediyemizin bu paraya ihtiyacımı var. Biz buradan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve Belediye yetkililerine sesleniyoruz. Biz semt sakinleri olarak belediyenin sosyal hizmeti olarak parkın ve oyun alanlarının yeniden düzenlenerek, güzelleştirilmesi sonrasında ücretsiz olarak geri istiyoruz. Başkanımız Nevzat Doğan’a da bu yakışır “diyorlar…

Konuyla ilgili İzmit Belediyesi’nden cevap geldi… “Yahya Kaptan’da çocuk sahalarının kapanması söz konusu değil” diyen İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü, çocuk oyun sahaları ve basketbol sahasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki çocuk oyun alanları ve basketbol sahasının kapatılmasının söz konusu değil. Söz konusu alanda 2 adet tenis kortu, 1 adet basketbol mini futbol sahası, 3 adet çocuk oyun alanı bulunmaktadır.

Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki mevcut tenis kortlarının tadilata girmesi sebebiyle vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine tenis eğitmenlerinin denetiminde spor yapılmasını sağlamak amacı ile belediyemiz 3062 Ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan sadece 2 adet tenis sahasını 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 3 yıl süre ile kiraya vermiştir.

Bölgedeki çocuk oyun alanlarının ve basketbol sahasının kapatılması söz konusu değildir. Vatandaşlarımız tüm sahaları ve oyun alanlarını kullanmaya devam edecektir.

Ayrıca kiraya verilen alana herhangi bir ilave inşaat büfe, çay bahçesi vs. yapılmayacaktır.

Kira şartnamesinde de bu durum açıkça belirtilmiştir”

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Yahya Kaptan Mahallesi sakinleri ve İzmit Belediyesi’nin açıklamasını yayınladım…

Bakalım bu sorun çözülecek mi?

Türkiye’de 10 çalışandan 7’si işe gitmek istemiyor

Medya takip kurumu Ajans Press, dünya üzerinde yer alan bazı ülkelerin çalışma şekillerini inceledi. Ajans Press’ininsan kaynakları seçme, yerleştirme ve danışmanlık şirketi Randstad’dan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, işe gitmek istemeyip evden çalışmak isteyen ülkelerin başında Yunanistan geldi. Yunanistan’ı Şili, Singapur ve Malezya gibi ülkeler takip ederken, Türkiye bu listenin beşinci sırasında yer alarak, yüzde 73’ünün işe gitmeyip evden çalışmak istediği belirlendi. Araştırmada 32 ülke baz alındı…

SP; anahtarı teslim alacak

Saadet Partis i Kocaeli İl Teşkilatı’nın divan toplantısı önceki gün yapıldı… Toplantıda partiye üye olanlara rozetleri takılıyor… Bu ayki toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları, Mustafa İriş de katıldı. Eriş, “Bize olan teveccüh her geçen gün artmakta, adeta bir çığ gibi büyümektedir. Bu sadece Kocaeli’nde değil; tüm Türkiye’de gözlemlenen bir durum. Önümüzdeki seçimlerde bunun neticesini görecek ve anahtarları teslim alacağız.” dedi. Bu bir gerçek ki; SP son zamanlarda hem Kocaeli’de, hem de Türkiye’de atağa geçti… SP’nin atağa geçmesi, kuşkusuz AKP’yi rahatsız ediyor…