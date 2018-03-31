Tribün boş kalacak elbette…

Kardeşim, öncelikle, millet üç beş kuruşunu artırıp maça geliyor…

Cumartesisini feda ediyor…

Gerekirse pazartesi günü bile 20 bin kişi olup, maça geliyor…

Ama siz ikinci yarıya fırtına gibi başlayıp, bir anda tepetaklak olursanız, size güven kalır mı?..

İstikrarsız çalışmada kim kime güvenir?..

Disiplinsiz ve tembel bir gruba kim inanır?..

Kadir İnanır diyeceksiniz elbette…

Bu da esprisi olsun…

Sen git içeride dışarıda lider devir, maç kazan!..

Milleti heveslendir…

Sonra da dalga geçer gibi, git hiç ilgisiz Payas, Elaziz, Çorum maçlarında yenil ya da puan kaybet!..

Kusura bakmayın…

Bu millet de enayi değil…

Cumartesi günü dükkanını kapatacak…

Üç-beş kuruş rızkını gelecek senin maçında gişeye tıkır tıkır ödeyecek…

Tamam Kocaelisporluluk, taraftarlık, ne şartla olursan olsun tribünde yerini almayı gerektirir…

Buna sonuna kadar katılırım…

Ama bu sezon öyle garip, sonuçlar aldınız ki...

Öylesine istikrarsız oldunuz ve şaşırttınız ki, kimsenin size güven kalmadı maalesef…

İşin kötüsü, seneye de sizlerle devam edeceğiz…

Bence…

Gelecek sezon, Sinan’dan sonra, Saffet, Taner, hatta hatta Güvenç Kurtar’ı da kulübe çağırıp imza attırsak, belki ligde kalırız…

Yönetimin suçu mu?..

Hayır…

Teknik heyetin mi?..

Kesinlikle değil…

Sadece ve sadece futbolcu grubunun suçu…

Ama onlar da…

“Ağabey daha ne yapayım, takımı ligde tutuyoruz ya” derse ne diyeceksiniz…

Hiçbir şey…

Onun için…

Kocaelispor adına…

Ne olursa olsun…

Gidelim ve bu maçı izleyelim…

Ama son maç deyip de millete kale direği, file, koltuk söktürmeyin…

Sonra çok komik hale düşüyorsunuz…

Beden söylemesi…