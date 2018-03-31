Helsinki’deki toz!

Temizlik konusunda istediğiniz kadar titiz olunuz, tozdan kurtulamasınız. Toz hayatımızın bir parçasıdır. O her yerdedir ama her ortamda varlığını belirlemeniz mümkün değildir. Çünkü bazıları, daha doğrusu bazı tipleri çıplak gözle görülemezler.

Aklınıza geldi, paranız–pulunuz var, şöyle bir Finlandiya’ya gittiniz. Kuzey yarım kürede mevsim yaz. Helsinki yakınlarında kırsal bir alanda bir kafeteryanın bahçesine çay içiyorsunuz. Çevre ladin ormanlarıyla kaplı. Etraf pırıl pırıl. Bardak masanın üstünde.

İsterseniz inanmayabilirsiniz! Büyük Sahranın çölünde yaşamış bir kertenkelenin ayağının ucundan kopmuş, ufacık mı ufacık bir parça, görülemez toz konumunda bardağınızın içindeki çayın üstüne düşmüştür. Bu bir gerçek. Aşağıdaki satırları okuyuca inanacaksınız:

Dünyamızda en büyük toz üreticisi çöllerdir. Bu tozlar, rüzgarların etkisiyle çarpışan kum tanelerinden oluşur. Atmosferik hava akımlarıyla dünyanın her tarafına yayılırlar..

Öyle bir yayılma ki.. inanılmaz boyutta..Bu konuda şampiyon Büyük Sahradır: Onun tozu Atlantik Okyanusunu aşarak Amerika kıtasına, Arap Yarımadası üzerinden Umman Denizine, Akdenizi geçerek İsveç ve Finlandiya'ya kadar ulaşmaktedır. Buralara giderken bizim ülkemize de sık sık uğramaktadır.

İşte Helsinki’de bardağınıza düşen toz bu kadar uzak yerden gelmiştir.

Büyük Sahranın iki rakibi var: Orta Asya'daki Gobi ve Taklamakan çölleri Bunlar ise dışarı gönderdikleri tozun miktarı ile şampiyonlar. Bunların tozu da bitmez- tükenmezdir. Bu tozlar koskoca Çin’in beşte birini kaplayan lös toprakları oluşturmuşlar. Bu toz sevketme işini milyonlarca yıldır yapıyorlar. Bu iki çölden gelen toz miktarı o kadar büyük boyutta ki içinde taş olmayan lös toprakların bazı yerlerinde derinlik 300 metreyi buluyor.

Bu kadarla kalsa iyi !.. Çöl tozları belirli dalga boyunda güneş ışınlarının bir kısmını hem tutuyor hem de uzaya yansıtıyor. Böylece atmosferi ısıtma ve soğutma etkisi de gösteriyorlar.

Bu çöl tozlarının sağlığımızı nasıl etkilediğine girmeyeyim! Toz her zaman tehlikelidir. TV’lerden birisinde fikri sorulan bir akademisyen bu Büyük Sahra tozu nedeniyle çamurlaşan yağış suyunun saçlara iyi geleceğini söyledi. Gel de merak etme…Tozun içindeki hangi madde ve nasıl iyi geliyor? Ulaştığı toprağa olumlu katkısını anlıyorum da saça etkisini aklım almıyor.

Geçenlerde hava raporlarında vermişlerdi. Kuzey Afrika’dan gelen toz nedeniyle gökten adeta çamur yağdı. Yağmur ve özellikle kar yağışı İzmit gibi hava kirliliğinin olduğu yerlerde yere düşerken kirleticileri alır, yere ulaştırır. Böylece hava bir ölçüde temizlenir. Ama bu Afrika tozu yükseklerdeki bulutlarda yoğunlaşma sağlayarak yağışa neden olduğunda yağmur suyuna kir halinde karışmış durumdadır. Oluşma safhasında kirlenmiş olan yağmur damlaları düşerken daha alçaklardaki kirleri de bünyesine alır ve toprağa ulaştırır.

Ama böyle tozlar bizi etkilemez!... Biz İzmitliler Hereke’nin, Darıca’nın sahillerdeki çay bahçelerinde içine çimento tozu düşen çaylardan içenlerdeniz. Büyük Sahra’nın kertenkelesinin ayağının tozundan mı korkacağız !..

Kaynak:

Zaccaria.,G., 2011. Identificazione e caratterizzazione di eventi di trasporto atmosferico di aerosol minerale dal nord Africa presso la stazione Isac-CNR di Monte Cimone.Universita degli studi di Padova.Facolta di Ingegneria.