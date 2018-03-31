Ey Büyükşehir! 120 hanenin durak sorununu hemen çözün

İzmit’te ulaşım bitmez…

Vatandaşların durak sorunları hiç bitmez…

İzmit Erenler Mahallesi’ne bağlı Akçakoca sakinlerinin durak şikayeti var…

120 hanenin durak problemi, yıllardır çözülemiyor…

Semt sakinlerinin “durak” şikayeti, maalesef dikkate alınmıyor.

Muhtarlığa defalarca kez dilekçe verilmesi ve imza toplanmasına karşın, henüz bir girişiminde bulunulmamış…

İsminin yazılmasını istemeyen semt sakinlerinden biri gazetemizi arayarak durumu bir de bize anlattı.

Vatandaş şunları söyledi…

SAATTE BİR KEZ GEÇİYOR

Bilindiği üzere İzmit’in merkezine çok yakın olan Akçakoca’ya 51, 52, 53 numaralı otobüs hatları gitmekte…

Akçakoca ile Kent Konut arasında kalan A2, A3, ve A4 bloklarında ikamet eden 120 hane otobüse binebilmek için yokuş yukarı uzun bir yol gitmek zorunda kalıyor.

Bunun sebebi ise 3 bloğun önündeki duraktan geçen 52 numaralı hattın saatte 1 defa geçmesi…

MUHTARLIĞA TALEPTE BULUNULDU

Blok sakinleri, 51 veya 53 numaraların da “Akçakoca 1. Durağından” geçmesini istiyoruz.

Erenler Mahallesi Muhtarlığına dilekçe yazdık…

Koskoca Büyükşehir’de yaşıyoruz.

Bir isteğimiz var o da yerine getirilmiyor.

Yağmurda çamurda yaşlı insanın halinin düşünün bir…

İnsanız biz en iyisine layığız…

Bu arabalardan faydalanamıyoruz”

AKÇAKOCA’NIN DURAK SORUNUNU ÇÖZÜN

Vatandaşın görüşleri böyle…

Haklı…

Koskoca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, buraya bir durak yapamıyor mu?

Birkaç yılda bir bütün duraklar değiştiriliyor…

Birilerine rant sağlamak için bu duraklar değiştiriliyor diye ortalıkta konuşuluyor…

Durak değişimlerine bu kadar büyük paralar harcanırken, Akçakoca’ya bir durak yapılamıyor mu?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Akçakoca’daki bu durak işini çözmeli…

14 yıldır ulaşımda sınıfta kalan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bari vatandaşların durak sorunlarını halletsin…

Sami Cansu’ya önemli görev

Gölcük Belediyesi’nin en önemli ve büyük kuruluşu olan bünyesinde belediye ait, Eriktepe Tesisleri, Yalı Evleri, Kervansaray, Ilıca, Havuz, Buz Pateni, Temizlik İşleri gibi önemli işletmeleri bünyesinde barındıran taşeron işçiliğin kaldırılması sonrasında 500 yakın işçiyi bünyesine alan GÖL A.Ş’nin başına Sami Cansu getirildi… Bilindiği gibi Aksu, AKP Gölcük İlçe Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini de yapıyor… Ne diyelim bu atama Sami Cansu’ya ve Gölcük Belediyesi’ne hayırlı uğurlu olsun…