Konuşma sırası artık İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karar verdi, İzmit’in tepesine “çöp fabrikası”nı dikecek…
*19 kuruluşun üye olduğu Akademik Odalar Birliği, bütün üyeleri adına görüşünü açıkladı, çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına “hayır” dedi.
*CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, yine bütün üyeleri adına açıklama yaptı, “Çöp fabrikası UMUTTEPE’de yapılmasın” dedi.
*Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, 14 bin 127 üyesi adına UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılmasına karşı olduklarını açıkladı.
*İYİ PARTİ İl Başkanı Dr. Serdar Kaman, 15 bin 418 üyesi adına bu projeye karşı olduklarını belirtti.
*Dernekler karar alıyor, “UMUTTEPE’de kesinlikle çöp fabrikası görmek istemiyoruz” diyorlar.
*Sade vatandaşlar, her gün “E-posta” ile, “faks” ile, “WhatsApp” ile “hayır mesajları” yağdırıyor.
*Gazetemizin başlattığı “UMUTTEPE’de çöp fabrikasına hayır” imza kampanyasında, bugüne kadar toplanan imza sayısı 82 bin 85’i buldu.
Tek cümleyle özetlersek; İzmit halkı “UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılmaması” için ayakta.
Her kesim görüşünü açıkladı, AKP’den tık yok
Yukarıda yazdım, bugüne kadar hemen hemen her kesim “çöp fabrikası” ile ilgili görüşünü açıkladı.
Sadece AKP’lilerden “tık” yok.
Ne “Evet yapılmalıdır, çöp fabrikası için en uygun yer UMUTTEPE’dir” diyorlar…
Ne de “Biz bir karar aldık, ama bu kararımız yanlış, gözden geçireceğiz” diye ortaya çıkıyorlar.
Ağızlarını bıçak açmıyor.
Susuyorlar… Susuyorlar…
Tamam, kabul ediyorum, AKP’lilerin içinde bulunduğumuz ortamda konuşmaları zor.
Ama diyorum ki, hiçbir AKP’li konuşmasa, o AKP’linin çıkıp konuşması lazım.
Kim, o AKP’li?
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan!
Nevzat Doğan, hem “belediye başkanı” hem de “doktor” olduğu için konuşmalı.
Nevzat Doğan konuşmayacak da kim konuşacak?
“Çöp fabrikası” projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin.
Ama fabrikanın yapılacağı yer, İzmit.
İzmit’in tepesi…
İzmit’in akciğeri…
İşte bu nedenle İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, ortaya çıkıp konuşmalı.
Konuşmak zorunda…
Çünkü İzmit, belediye başkanı olarak ona emanet.
Seçimlerde seçmen, bu kenti 5 yıllığına Nevzat Bey’in yönetimine verdi.
“Bizi iyi yönet, bizim haklarımızı koru” dedi.
“Bizi iyi yönetmezsen, bizim haklarımızı korumazsan, bunun hesabını başkalarından değil, senden sorarız” dedi…
Nevzat Doğan da seçimlerde, kenti iyi yöneteceğine, kentin çıkarlarını koruyacağına dair seçmene söz verdi.
Şimdi İzmit, “çöp fabrikası tehdidi” altında!
Dilovası’nda yapılacaktı, halk ayaklandı.
İlimtepe’de yapılacaktı, Körfez ve Derince’de oturanlar isyan bayrağını çekti.
Orası olmadı burası olmadı, fabrikayı getirip İzmit’in tepesine dikmek istiyorlar.
İzmit’in havası, toprağı ve suyu en temiz yerine…
Üniversitenin burnunun dibine…
İzmit’e nefes aldıran kuzey rüzgârlarının önüne…
Böyle bir noktada, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan konuşmayacak da kim konuşacak?
İzmit’in hakkını kim koruyacak?
Körfez halkı ayaklanınca, Belediye Başkanı İsmail Baran ne demişti?
Tarih, 5 Ocak 2016…
İki yıl önce…
Gündemde, tıpkı bugün olduğu gibi, çöp fabrikası var.
Çöp fabrikasının Körfez ile Derince arasındaki İLİMTEPE’de yapılması…
Her iki ilçe halkı tepki gösterdi, muhtarlar toplantı üstüne toplantı yaptı.
Sorun, Körfez Belediye Meclisi’nde de görüşüldü.
Toplantıda ilk konuşmayı Belediye Başkanı İsmail Baran yaptı.
Özetle, “Halkımız gibi düşünüyoruz. Halkımız istemiyorsa, o çöp fabrikası orada yapılamaz” dedi.
Sonra mecliste oylamaya geçildi.
AKP’liler de dahil, meclis üyelerinin tamamı, yani parti ayrımı gözetmeksizin bütün meclis üyeleri, “çöp fabrikasının İLİMTEPE'de yapılmasına” HAYIR dediler.
İnanılmaz bir görüntüydü bu.
Olayı köşeme taşımız, AKP’li Büyükşehir Belediyesi’nin İLİMTEPE’de yapmak istediği çöp fabrikasına “hayır” diyen AKP’li Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AKP’li meclis üyelerini kutlamıştım.
Particiliği bir tarafa bırakıp “kent sevgisiyle” ve “çevre bilinciyle” hareket etmişlerdi.
Hepimizin özlediği “siyasi ortam” buydu.
Körü körüne particilik değil, doğruya “doğru”, eğriye “eğri” diyebilmekti.
Köşeme aldığım gazetemizin o günkü kupürlerine bakın, ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız.
Nevzat Doğan da mutlaka konuşmalı
“UMUTTEPE’de çöp fabrikası”na tepki, izliyorsunuz çok ileri boyutlarda.
Körfez halkının iki yıl önce verdiği tepkinin belki 100 misli.
Herkes nefesini tutmuş, “Acaba bu tepkimiz nasıl sonuçlanacak?” diye bekliyor.
Ve gözler Belediye Başkanı Nevzat Doğan’da!
Lütfen sayın başkan, İzmit halkı adına rica ediyorum, lütfen ses verin!
Ama bugün yarın, ama 3 Nisan Salı günü yapılacak belediye meclisinde…
İş işten geçmeden…
Bekliyoruz.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
Hukukçu - İZAYDAŞ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için bir Prestij ve Marka bir kurum ve Büyükşehir Belediyesinin Çevre,Çevre temizliği ve Denetimi konusunda elini güçlendiren bir kuruluş,ayrıca kaynak finansman sağlayan…olması gerekende bu zaten Çevre konuları Devletin devletin bir kolu olan Büyükşehir Belediyelerinin elinde olmalı,bunun Türkiye’deki en iyi örneğide İZAYDAŞ’tır.
İZAYDAŞ geliştirilmeli ek ilave tesis yapılmalı ve çimento fabrikalarının atık ve tehlikeli atık yakmalarının önü alınmalı,çimento fabrikaları ve diğerleri kendi işlerini yapmaları sağlanmalı…Atık yakma lisanları iptal edilmeli,bu dünya ve çevre kimsenin malı değil.
Çimento içinde tehlikeli atığın işi ne! Ya çevreye saldıkları zararlı gazlar!..
İZAYDAŞ çevre ve canlılar için çalışan çevreci bir fabrika kurumdur,çevreye bacasından ve diğer hiçbir şekilde çevreye zararlı bir unsuru etkisi yoktur,bacasından zararlı bir emisyon salınımı yoktur.
Bu gibi sektörlerde çalışanlar için ülkemizde uygulanan YIPRANMA HAKKINI (Fiili Hizmet Zammı)’İZAYDAŞ çalışanlarına tanımalıyız,Avrupalı meslektaşları 15’yıl hizmet akti sonunda Ağır iş kolu kapsamında Emekli yapılıyorlarmış,bizde Sağlıklarını bizler için feda eden bu insanlara sahip çıkmalıyız.
İzmitli - EVSEL ÇÖP FABRİKASI YAPIMI İÇİN
En uygun yer;Dilovasında hazırda var olan kayalık verimsiz arazide İZAYDAŞ'ın Siyasi kararla kapatılan Çöp Depo Alanı Evsel Çöp Fabrikası için en uygun bölge...
İzmitli - Maalesef Kocaeli artık gözden çıkarılmış bir bölge Kocaeli'yi yönetenlerin hiç biri Kocaeli doğumlu değil,evleri,köyleri bile burada değil...
Zaten rant,para,yağmacılık vb. çıkar sağlamak,maddiyat için Kocaeli'ye gelmişler!..
Kocaeli Milletvekillerinden sadece 2 tanesi Kocaeli'nin Evladı biri iktidar partisinden (Zeki AYGÜN),diğeri Ana muhalefet partisinden Ana muhalefet partili milletvekili Ufacık Körfeze yapılan limanlar,tersanelerle ve zehirli atıklarla ilgili mücadele verip önergeler vermektedir (Haydar AKAR)...
Fakat iktidar için çevrenin hiç bir önemi yok;İstanbul Fatih Ormanlarına Ali AĞAOĞLU'na gökdelenleri diktirdiler,birde Çılgın Proje Kanal İstanbul Türkiye'nin ve İstanbul'un sonu olacak!..Bunların derdi İstanbul'u kurtarmak falan değil!
Yerel seçimlerde İkdidar partisi AKP Belediye Başkan Adayları Kocaeli Turizm,Sağlık ve Kültür kenti olacak diye Oy toplamak için vaatlerde bulunmuşlardı...Bugün durum tam tersi oldu!
Evet Kocaeli Kanser bölgesi artık!..
Kocaeli'nin Evlatları Bölgenizdeki Köylerinize sahip çıkınız bu Dede yadigarı Köyler sizlerin kurtuluşu olacak,Köylerinizin yağmalanmasına kan emici rantçılara yem olmasına müsaade etmeyiniz.
EVSEL ÇÖP FABRİKASI YAPIMI İÇİN
En uygun yer;Dilovasında hazırda var olan kayalık verimsiz arazide İZAYDAŞ'ın Siyasi kararla kapatılan Çöp Depo Alanı Evsel Çöp Fabrikası için en uygun bölge...
Türkiye'nin en büyük sorunlarından biride göçün önlenmemesi,her bölge yerinde kalkınmalı,herkes yerinde doymalı...
Batı bölgeleri şişti yanardağ gibi patlamaya hazır artık!..İstanbul’a 10.köprüyüde yapsanız bu çözüm değil!Eşit kalkınma olmalı.
İktidar partisi seçimlerde doğu bölgelerimizde mega kentler yapacaklarını vaat etmişlerdi hani herkes yerinde doyacaktı!
Ülkenin başına yabancı göçmenler sorunuda örüldü bu yabancı göçmenler neden alınıyor?Sınırda güvenli bölgelerde yerleştirilsinler ülke sınırları içine almasınlar.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.