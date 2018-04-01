Kur’an mı, Hadis mi?!

Yaklaşık iki ay önce verdiğim bir konferansın sonunda dinleyicilerden biri bana şöyle bir soru yöneltti:

“Sizce dinin kaynakları arasında sünnetin de yer var mı?”

İtiraf etmeliyim oldukça şaşırmıştım bu soruya.

Zira konferansımın konusunun bu soruyla direk bir bağlantısı söz konusu değildi.

Bir taraftan bu soruyu neden sormuş olabileceğini düşünürken dinleyiciye şu minvalde bir cevap verdim:

“Öncelikle şunu belirteyim, Kur’an ve sünnet birbirinin alternatifi veya birbiriyle rekabet eden iki kaynak değildir. Sünnet Kur’an’ın hayata nasıl aktarılacağına dair bize somut örnekler veren önemli bir bilgi kaynağıdır. Dolayısıyla ikisinin birbirine alternatif veya rakip olması değil birbirini bütünlemesi söz konusudur. Kısacası evet, elbette sünnet dinin önemli kaynaklarından biridir ve bir Müslümanın sünneti reddetmesi asla düşünülemez. Ancak sorunuzun kaynağı olduğunu düşündüğüm tartışmalar sünnetin reddi ile ilgili değil, hadislerin sıhhatine yönelik tartışmalardır ki her ne kadar bazı tartışma biçimleri bunu göstermese de amaç sünneti reddetmek değil, “sahih sünnet” kavramına açıklık getirmektir.”

Sanırım dinleyici tatmin olmuştu ki bu konuda başka soru sormadı.

Ancak ben tatmin olmamıştım.

Sonrasında da kendi kendime “neden bu soruyu ilgisi olmayan bir konu çerçevesinde bana sorma ihtiyacı hissetti?” diye sordum.

Beni tabir-i caizse “sınava çekmek” istemesinin nedeni ne olabilirdi?

Aklıma tek bir cevap geldi: Konum bağlamında örneklendirmelerimi daha ziyade Kur’an ayetleri üzerinden yapmış olmam, “Kur’an merkezli” bir bakışa sahip olduğumu düşündürmüş olabilirdi.

“Bunda ne var?” demeyin.

Zira günümüzde bu tartışmalar öyle bir hale geldi ki Kur’an merkezli bakmak demek bir kesim tarafından sünneti ciddiye almamak olarak yorumlanır oldu.

Hatta daha da ileriye gidip bu bakış açısına sahip olan bazı hocaları “Kur’an sapığı (!)” gibi ifadelerle itham edenler de türedi!

Geldiğimiz hale bakın!

Hz. Peygamber (S.A.V.) dahi kendisinden bir şey duyduğumuz vakit o bilginin Kur’an’la sağlamasını yapmamızı buyururken, Kur’an merkezli bakışı eleştirmek adı altında insanlarda dinin birbirine muhalif iki kaynağı varmış gibi bir algı oluşturmanın neye hizmet ettiğini bir düşünün!

Zaten bölündüğümüz konular yetmiyormuş gibi bir de dinin temel kaynaklarını anlamada geldiğimiz noktaya binaen İslam dünyası için başka düşman aramaya gerek yok derim.

Zira biz bize yetiyoruz…