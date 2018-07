Polonya’da gördüklerim!

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle Polonya’da kaldığım bir ay içinde mesleğimle ilgili gördüğüm ve yaşadığım bazı güzel olayları paylaşacağım.

Kızım Pınar Tınaztepe Kaya; yıllarca Turkcell Genel Müdürlüğü’nde Bilgisayar Mühendisi çalışırken, buradan ayrılarak Yüksek Lisans için eşiyle birlikte Polonya’nın başkenti Varşova’ya yerleşti. Yüksek öğrenimine Varşova Teknoloji Üniversitesi’nde başlamıştır. Eşi Murat Kaya da Bilgisayar Mühendisi olarak global bir firmada iş hayatına yeniden başlamıştır. Yerleştiklerinden bir süre sonra biz de eşimle birlikte Polonya’ya gittik. Hem onları görmüş olduk, hem de Polonya’yı gördük ve gezdik.

Gezdiğimiz yerlerde kendi mesleğimle ve diğer bazı konularla ilgili çok güzel şeyler gördüm ve yaşadım. Gördüklerimin içinde en hoşuma gidenlerden biri Polonya’nın her yerinde parklara, bahçelere ve yeşil alanlara bolca yer vermiş olmalarıdır. Meyvecilikte de güzel meyveler yetiştiriyorlar; bilhassa elma çeşitleri çok güzel ve kalitelidir. Fiyat bakımından da birçok temel ihtiyaçlar da ucuzdur. Örnek vermek gerekirse; muzun kilosunu biz oradayken, iki türk lirasına denk gelecek şekilde para ödemiştik. Ayçiçek yağının kilosunu üç buçuk liradan, zeytinyağının kilosunu on üç liradan, etin kilosunu da on üç liradan alabiliyorsunuz ve de alınan ürünlerin içinde hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır; ne zeytin yağında, ne de ayçiçek yağında...

Öte yandan şehir yapılanmalarında tarihi kültürlerini de çok iyi korumuşlar ve onlara zarar vermemişler. Ayrıca yeşillik alanlara Varşova’da geniş yer vermişler. Başkentin göbeğinde “Park Skaryszewski” isimli büyük bir park alanı bulunmaktadır; içinde büyükçe bir göl bulunan ve etrafında her çeşit süs bitkisi olan parklardan sadece biridir. Gölün içinde balık da bulunmaktadır. İsteyen oltasını alıp balık avlamakta, isteyen gölün içinde bulunan kayıklarda gezinti yapmaktadırlar. Gölün içinde birçok kuş çeşidi de bulunduğundan kayıkla gezinti yaparken bunları da yakından görme imkanı bulunmaktadır. Kara kısmında bulunan parkın yürüyüş yolları ise tamamen tarihi ve boyları minare büyüklüğünde olan ıhlamur ağaçları ile kaplıdır. Bunların bir de çiçek açtığı zamanı düşünürsek, insanın parktan ayrılası gelmez. Bu ağaçların üzerlerinden bolca sincap bulunmaktadır; zaman zaman bu sincaplar yerlere inerek insanların verdiği yiyecekleri ellerinden alıp yemektedirler. Bu olay, büyük küçük herkesin çok hoşuna gitmektedir; bilhassa küçük çocuklar onlara yiyecek verdiklerinde hem çok mutlu oluyorlar, hem de küçük yaşta hayvan sevgisini öğrenmiş öğreniyorlar. Bu parkta ıhlamur ağaçlarından başka daha birçok ağaç çeşitleri de bulunmaktadır. Bu büyük ağaçların diplerinde de birçok çeşit yayılıcı ve yer örtücü bitkiler bulunmaktadır. Bu bitkiler de mevsim durumuna göre değişik çiçekler açmakta veya süs meyvesi vermektedir; hatta bu parkta gezerken inci çalısının meyvesinin iriliği ve görüntüsü çok hoşuma gitmiş ve Kocaeli Gazetesi’nde 31 Aralık 2017, Pazar günkü köşe yazımda inci çalısından bahsetmiştim. Bu yazının orta yerinde yer alan inci çalısının resmini de Park Skaryszewski’de çekerek gazeteye yollamıştım.

Polonya’da kaldığımız süre içinde dikkatimi çeken diğer konulardan biri de sürücülerin trafikte korna çalmamaları ve yaya geçitlerinde, yayaların adımlarını attıkları anda araçların durup yayalara yol vermeleri oldu. En beğendiğim ve önemli konulardan diğeri de Anaokulu’na ve İlkokul öğrenimine başlayan ufak yaştaki çocuklar, öğretmenleri tarafından şehirde gezdirilmektedir; ancak bu gezdirmeleri boşu boşuna değildir; sokak eğitimi verilmektedir. Bu çocuklara, daha bu yaşta okul okutuyorlar aslında; hem en yüksek okulu okuyorlar. Hayat okulunu! Bu yaşta, bu çocuklar ne öğrenecek diye soracak olursanız saymakla bitmez. Ancak; ben birkaç tanesini örnek vereyim. İlk önce şehirlerde veya nerede olursa olsun yaşama kurallarını, yani toplum kurallarını öğreniyorlar; uygulamalı olarak. Trafik kurallarını ve toplu taşıma araçlarına binerken sırayla binip inilmesini; durakta, sırada bekleyen insanlar varken kimsenin önüne geçilmeyeceğini öğrenmekte; araca binince yaşlılar, hastalar ve hamile kadınlar olduğu zaman onlara yer verip saygı göstermesini; çevreyi kirletmemeyi, ellerinde ufacık bir çöp dahi olsa bunu yere atmayıp çöp kutusuna atmayı; parklara gittiğinde oyun aletlerine zarar vermeden nasıl kullanılacağını; bitkilere zarar vermeden nasıl hareket edeceklerini; sokakta ve her yerde birbirlerine nasıl davranacaklarını; hayvanlara karşı nasıl davranacaklarını; büyüdükleri zaman araba kullanırken çok önemli bir durum olmadığı müddetçe kesinlike klakson çalınmayacağını gibi bunlara benzer daha saymakla bitmeyen birçok şeyi bu yaşta sokak eğitimi ile birlikte okuyarak öğrenmekte ve kafalarına iyice yerleştirmektedirler. Çocuklar, küçük yaşta bu şekilde bilgiyle donatılmadığı zaman annenin ve babanın yaptığı hareketlere ve uygulamalara bakarak kendini yetiştirecektir; annenin veya babanın yaptığı hareket yanlış bile olsa... Mesela; annesiyle parka gittiği zaman, annesi parkta güzel bir çiçek gördüğünde söküp çantasına koyduğunu görecek ve çocuk büyüdüğü zaman o da bu hareketi tekrar edecektir. Baba arabanın direksiyonunu kullanırken çocuğunu da kucağına alıp direksiyon kullanıyorsa, o çocuk da babasından gördüğü hareketleri ileride kendi çocuğuna yapacaktır. İşte bu gibi durumların olmaması veya mümkün olduğu kadar az olması için çocukların üniversiteye gitmeden önce hayat okulunu okuyarak, toplum içinde nasıl yaşayıp hareket etmesi gerektiğini küçük yaşta öğrenerek hayata atılacak; insanlara ve devlete faydalı birey olarak hayatını devam ettirecektir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,