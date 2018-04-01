Karamürselli Em.Yb. Adil Vural, Yunan Cumhurbaşkanına rest çekti!

Karamürsel’den sadece, Ahmet Özkan, Tarkan gibi sanatçılar çıkmıyor

Adil Vural gibi gözü kara, aslan yürekli vatansever subaylar da çıkıyor.

Aslı, Selanik’ten Karamürsel’e göçen Adil Vural’ın ilginç hayat hikayesi var.

Emekli Yarbay’ın hayatı,Ordudaki hizmet yılları,rütbe alış ve yükselişleri,Genel Kurmay’la emeklilik serüveni ilginç mi ilginç !...

Karamürselli (Selanikli) Emekli Yarbay memleket sevdalısı, hatta “delisi” biri.

Kardak adaları ve Egedeki adalarla ilgili hükümetin duyarsızlığına emekli bir avuç asker arkadaşları ile isyan edercesine karşı çıkmış, Bakanlara, Genel Kurmaya öneriler sunmuştu.

Ege Adalarının göz göre göre Yunanlar tarafından işgal ettiğini ilk o, adeta haykırmıştı.

Aradan geçen zaman Karamürselli emekli Yarbayın ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardı,şimdilerde konu her iki devlet yöneticileri arasında günümüzün “gündemi” olarak görüşülüyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın konu ile ilgili medya’ya verdiği demeci dinleyen bizim Karamürselli (Selanikli) Emekli Yarbay Adil Vural ,Yunanistan Cumhurbaşkanı’na ,hükümetin yapamadığını yaptı ve Yunanistan Büyükelçisine gönderdiği dilekçe ile Yunanistan Cumhurbaşkanı’na meydan okudu.!

Yunan Cumhurbaşkanı Prokolis Pavlopulos’un Adalar konusunda “ Anadolu’da dedelerimiz gibi çarpışırız” sözlerine karşılık Adil Vural,Yunan Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanlarına gönderilmek üzere aşağıdaki metni gönderdi;

“Sayın Yunanistan Büyükelçiliğine

The Helleniic Republic Cumhurbaşkanı

Proklis Pavlopulos

Sayın Cumhurbaşkanı, Medya kanalı ile ilgili beyanlarınızı dinledim. Anadolu da “dedelerimiz gibi çarpışırız” diyorsunuz.

Buyurun Anadolu’ya !

15.5.1919 da ki gibi gelin. Size tavsiyem 9 Eylül 2018 de gelin. Gelirken denize girmek için mayonuzu unutmayın!

Ekte sunduğum dedelerinizin dönüşlerini 9 Eylül 1922 deki Mustafa KEMAL’in Millete beyannamesi ile uğurlanışını da hatırlayın. Türk Milleti size her türlü yardımı yapar. İyi günlerde olun.

(Selanikli Adil

Em.Yb. Adil VURAL( 12 Mart 2018) “

Adil Vural, Yunanistan Cumhurbaşkanı’na iletilmek üzere gönderdiği dilekçe ekinde Atatürk’ün Türk Milletine “Yunanları İzmir’den nasıl kovduğunu” anlatan aşağıda metni olan beyannamesini de göndermiş;

“Türk Milleti,

Ordularımız 9 Eylül 1338 sabahı İzmir’den ve yine 9 Eylül 1338 akşamı Bursa’mızı muzafferane tahsis ettiler.Akdeniz askerlerimizin teraneleri ile dalgalanıyor.

Asya İmparatorluğuna yeltenen küstah bir düşmanın muharebe meydanlarına gelmek cesaretinde bulunan ordu komutanları ile komuta heyetleri, günlerden beri Türkiye Millet Meclisi Hükümetinin esir-i habis bulunuyor.

Düşmanın Başkomutan tayin ettiği General Trikoplis, bir çok gece ve gündüz meyusane muhaberattan ve her tür çare-i helası tecrübe ettikten sonra nihayet maiyetindeki generaller ve erkanı harbiye ve komuta ettiği ordunun elinde kalabilen bakaya ila arz teslimiyet eyledi.

Eğer Yunan Kralı da bu tacirdarların şiar-ı esası yalnız Milletinin olduğundan,aflarına iştirak etmek olduğundan, muharebe meydanlarının delaleti günlerinde anılarını saraylarınızda başka bir şey düşünmemek tabiatlarınızdandır.Düşman orduların malzeme-i harbiyesi hemen silüsan itibariyle topraklarımızdadır. Düşmanın esirlerinden başka insan zayiatının yüz binden ne kadar fazla olduğunu tayin etmek müşküldür.

Büyük Türk Milleti, ordularımızın kabiliyet ve kudreti düşmanlarımıza dehşet.dostlarımıza emniyet verecek bir kemal ile tezahür etti. Millet orduları on dört gün zarfında büyük düşman ordusunu imha ettiler. Bu büyük zafer münhasıran senin eserindir.

Büyük ve necip Türk Milleti, Anadolu’nun halis zaferini tebrik ederken sana İzmir’den Bursa’dan Akdeniz ufuklarından selamını takdim ediyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi

Başkomutan

Mustafa KEMAL”

**

Karamürselli dostum (Selanikli) Emekli Yarbay Adil Vural’ın, Yunanistan Cumhurbaşkanına gönderdiği el yazısı ile yazdığı dilekçesi örnekleri .

İşte Karamürsel’den sadece pehlivan,sanatçı değil, Adil Vural gibi Yunanistan Cumhurbaşkanına “meydan” okuyan, Atatürk’ün beyannamesini gönderen, tarihi hatırlatan ve “ dedelerimiz gibi savaşırız” diyen Yunanlı’ya “ Mayonu da al gel ! “ diyen , aslan yürekli savaşçılarda çıkıyor.

Yüreğine,eline sağlık,iyi ki varsın Karamürselli Emekli Yarbay Adil Vural…

Birilerinin vermesi gereken cevabı sen, sen Karamürselli yurtsever adam, Yunan Cumhurbaşkanına verdiğin için Karamürselliler ve tüm Türkiye seninle gurur duyuyor.