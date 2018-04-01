Canınız mı sıkılıyor, işte can sıkıntısına iyi gelecek öneriler!

Can sıkıntısı nedir?

Nasıl bir şeydir?

Aslında bunu bilmeyen ve yaşamayan yoktur.

Tanımını yapması zor olsa da hepimiz yaşadığımız haliyle tanımlıyoruz.

Can sıkıntısı dediğimiz şey, tekdüzelikten kaynaklanan iç sıkıntısıdır.

İtiraf etmek gerekir, her şeyin aynı gitmesi biraz sıkıcı öyle değil mi?

”Canım sıkılıyor” cümlesini çok duyarız, çok kullanırız.

Aradığımız bir şeyi bulamayınca canımız sıkılır, sınava girmeden önce canımız sıkılır, yapacağımız işlerin planını çıkaramadığımız için canımız sıkılır, ne yapacağımızı bilemediğimizde canımız sıkılır, her günü aynı yaşamak canımızı sıkar, kötü bir haber alırız canımız sıkılır…

Canımız her şeye sıkılıyor.

Peki can sıkıntısı hangisi ile tarif edilir?

Bana göre birçok can sıkıntısının nedeni kaygıdır.

Kaygılandığımız her şeye canımız sıkılır.

En kötü can sıkıntısı tekdüzelikten kaynaklanan can sıkıntısıdır diye düşünüyorum.

Ne yapacağını bilememek…

Gelin can sıkıntılarımızı nasıl giderdiğimize bir bakalım;

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1-Canım sıkılıyor diye dile getirdiğimizde ilk karşılaştığımız tepki ”sıkı can iyidir, kolay çıkmaz” ya da ”kendini dinleme, boş ver geçer”

2-Hepimiz duymuşuzdur eskilerden kalma şu sözleri ”tedbili mekan, sıla-i rahim”.Mekan değiştirmekte ferahlık vardır.Sıla-i rahim dediğimiz şey,akrabaları ziyaret etmek anlamına gelir.Eskiler bunu hep söyler ve haklılar.

3-Evdeki eşyaların yerini değiştirmek can sıkıntısına iyi gelir. Yaşadığımız ortamın tekdüzeliğini bozmuş oluruz.

4-Meşgul olacağımız işler yapmak. Bunun başında evde hararetli bir temizlik çalışmasına girmek geliyor.

5-Kimimiz kitap okuyarak, kimimiz televizyon izleyerek, kimimiz resim yaparak bu sıkıcı ruh halinin üstesinden gelmeye çalışır.

6-Arkadaşlarla kahve içmenin keyfi bir başka güzel olur. Farklı bir ortamda arkadaşlarınızla kahve içmek kesinlikle iyi gelecektir.

7-Aile bireylerinin ilginç fotoğraflarını çekip bir slayt gösterisi halinde hep beraber izleyebilirsiniz.

8-Ayrıca ibadet etmenin ya da dua etmenin can sıkıntısına iyi geldiğini birçoğumuz biliyoruz.

9-Spor yapmak can sıkıntısına iyi gelir. Hem bedenen hem ruhen güzelleştiğinizi göreceksiniz.

10-Bazen ne yaparsak yapalım can sıkıntısı geçmez. Bu durumda can sıkıntısına bir süreliğine teslim olmak gerekir. Bir süre kendimizi dinlemek ve beklemek iyi gelir.

Haydi topla tüm makyaj malzemelerini ve anneni baştan yarat! Saçlarını kılığını kıyafetini makyajını kendi zevkine göre yap. İlk başta annen itiraz edebilir ama biraz ısrar edersen biricik kızını kıramayacaktır. Bu işin sadece sonucu değil süreci de çok eğlenceli.

Annenin gizli tarifini kullanarak babanın en sevdiği keki hazırla. Babaların kalbine giden yol mideden geçer ne de olsa…

Kendine bir çanta dikmeye ne dersin? Böylece hem eğlenecek hem de eşi benzeri olmayan bir çantaya sahip olacaksın.

Odanı yeniden dekore et. Posterleri yenile. Eşyaların yerini değiştir. Varlığından sıkıldığın eşyaları yepyeni bir görünüme kavuştur. Bunun için Evim Dergisi’ne göz atman yeterli

Gardırobunu aç tek tek kıyafetlerini dene sanki bir partiye gidiyormuşsun gibi hazırlan.

Arkadaşlarınla birlikte sinemaya git

Küçük kardeşini lunaparka götürmeye ne dersin? Onunla birlikte çarpışan arabalara binmeyi ihmal etme. Çocukken ne çok eğlenirdin unuttun mu?

Tabu’yu hep arkadaşlarınla oynadın şimdi de ailenle oyna! Çok eğleneceğin garanti!

Fotoğraf makineni al ve aile bireylerinin en ilginç hallerini fotoğrafla. Çektiğin her karenin altına ilginç yorumlar eklemeyi de unutma.

Kendine dev bir puzzle al. Tamamladığında çerçeveletip sevgiline hediye et. Onun için bir şeyler yapmış olmak hem seni hem onu mutlu edecek.

Aile albümünü yeniden düzenle böylece zaman makinesinde keyifli bir yolculuğa çıkmış olacaksın.

Arkadaşlarının da katılacağı küçük çaplı bir spor turnuvası organize et.

Youtube'dan günlük en çok izlenen videoları takip et. En çok beğendiğin videoları arkadaşlarına da izlet.

Arkadaşlarınla Türk kahvesi içip fal kapat.

Erkek arkadaşınla Playstation oyna. Araba yarışı veya futbol tarzında bir oyun seçersen hem can sıkıntını gidermiş hem de erkek arkadaşını mutlu etmiş olursun.

Kankanı da yanına al ve indirimdeki mağazaları dolaşın.

At binmesini öğren! Hatta erkek arkadaşınla birlikte binicilik dersi alın. Bu aktivite can sıkıntını giderecek romantik bir çözüm önerisi!

Sizin kızlarla hikaye tamamlamaca oyunu oynayın. Nasıl mı? Ortaya hikayenin girişini oluşturacak bir cümle at. Unutma cümlede yer ve zaman öğeleri mutlaka olmalı. Örneğin ''Sisli ve serin bir bahar gecesi ormanın derinliklerinden tüyler ürpertici bir ses yükselir...'' Diğerleri senin cümlenin üzerine yenilerini ekleyecekler. Hikayenizi oluşturduktan sonra not etmeyi unutmayın ki okuyup tekrar tekrar eğlenin.

Her gün onlarca reklam izliyoruz. Mutlaka aralarında beğendiklerin kadar sinir oldukların da vardır. Peki sen olsaydın o ürüne nasıl bir reklam hazırlardın? Arkadaşlarını topla ve birlikte beyin fırtınası yapın. Bakalım kim daha yaratıcı?

Pijama partisi vermek için kolları sıva. Partinin sıradan olmasını engellemek için tüm detayları hesapla.

Bowling ya da bilardo oynamaya ne dersin? Kaybeden grup kazanan grubun hesabını da öder

Evde maskeler hazırlayarak kendini güzellik kampına al.

Bir blog edinip paylaşmak istediğin şeyleri yayımla.

Dream Tv’yi aç müziğin sesini yükselt başla zıplayarak dans etmeye bağıra bağıra şarkı sözlerilara eşlik etmeye.

Kitap oku. ''Kitap okumak canımı daha çok sıkar'' diyorsan mutlaka macera veya gerilim türünden sürükleyici bir romanı tercih et.

On yıl sonra nerede neler yapıyor olacaksın? Haydi hayal kur ve hayallerini yaz.

37 İskambil kağıtlarını al dileğini tut ve kendine bir fal aç.

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”Can sıkıntısına ne iyi gelir” sorusuna verilecek cevap kişiden kişiye değişir.

Önemli olan bu süre içerisinde kötü şeylere yönelmememiz.

En iyi çözüm doğal olandır.

Can sıkıntımızı gideren her şey faydalı şeyler olsun… (Alıntı-http://hepsi10numara.com- blogcu.com)