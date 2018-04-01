İzmit halkının kararlı tutumu bu sorunu çözecek

Sevgili okurlarım, çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılmaması için başlattığımız kampanya başarıyla devam ediyor.

10 günde 82 bin 185 kişi ve kuruluş imza atarak kampanyamıza destek verdi.

İşin ilginci, defalarca sormamıza rağmen, bugüne kadar “Evet, çöp fabrikası UMUTTEPE’de yapılmalıdır” diyen bir kişi çıkmadı.

Tek bir kişi…

Çıksaydı manşetten haber yapacaktım.

Filanca kuruluş, falanca kişi çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını istiyor, diye…

Demek, yok!

Demek, İzmit halkı bu konuda tek yürek!

Tepelerinde çöp fabrikası bacasının tütmesini istemiyor.

Zehir solumak istemiyor…

Pis koku genzini yaksın istemiyor…

Bir annenin yakarışı

İmza kampanyası sırasında ne mesajlar geliyor, ne mesajlar.

Lütfen Nuran Dastemur isimli anneden gelen şu satırları bir okur musunuz?

“Özel durumu olan bir çocuk annesiyim. Solunum sorunu yaşıyor çocuğum. Sırf havasının temiz olması sebebiyle Umuttepe’ye taşındık. Çöp fabrikası istemiyoruz. Güzelim orman havasının kirlenmesine izin vermeyiz. Ne olur hiç olmazsa Umuttepe’yi bize bırakın. Ayrıca size de çabalarınızdan dolayı teşekkür ederiz.”

Sadece bu mesaj bile, durumun ne kadar ciddi olduğunu göstermiyor mu?

Çocuğu “solunum sorunu” yaşayan bir anne…

Salt çocuğu sağlığına kavuşsun, sağlıklı yaşasın diye evini Umuttepe’ye taşımış.

Şimdi ne olacak?

Sen çöp fabrikasını götürüp Umuttepe’ye dikersen, Dastemur ailesi ne yapacak?

Çocuğunun sağlığı için gerekli temiz havayı nerede bulacak?

Yazık ve de günah değil mi?

Sen o çocuğun, o solunum sorunu yaşayan çocuğun “yaşam hakkı”nı elinden alıyorsun.

Kim bilir Dastemur ailesi gibi çocuğu sağlık sorunu yaşayan kaç aile var kentimizde?

Çöp fabrikası konusunda karar vericiler, Nuran Hanım’ın sesini bir duysun!

Bir de Av. Emin Andız’a kulak verelim

Çöp fabrikasının İzmit Umuttepe'ye yapılmasına “Hayır” diyoruz.

1- İlimizde birçok küçük, orta, büyük sanayi alanları bulunurken bu bölgeye yapılması kesinlikle yanlıştır.

2- Umuttepe bölgesine yapılacak bir çöp fabrikası çevre yöreleri de etkileyecektir. Bu bölgelerde halen geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlarımız bulunmakta olup en önemli geçim kaynağıdır.

3- Umuttepe, İzmit'te havası en temiz bölgelerden birisidir. Doğaya, insanlara ve diğer canlılara zarar verecek projeye dur denilmeli.

4- Umuttepe bölgesi tüm imar planlarında konut ve yerleşim alanı olarak planlanmıştır. Türkiye'de yerleşim alanları ile sanayinin aynı muhite yapılmasının sıkıntısını yıllardır çeken bir millet olarak, aynı hataya tekrar mı düşülecek?

5- Kocaeli üniversitesi Umuttepe Hastanesi ülkemizin önemli sağlık kuruluşlarından birisidir. Hastane ile çöp fabrikasını yan yana mı yapacaklar?

Bu kampanya için teşekkür ediyorum.

Bu yanlış karardan dönülmeli

Sevgili okurlarım, geldiğimiz noktada, şu artık çok net!

UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapma kararı, yanlış.

Doğru olduğunu söyleyen, doğru olduğunu savunan tek bir kişi yok!

Demokrasilerde, halkın istemediği hiçbir şey yapılamaz.

Demokrasilerde, halkın zararına olan hiçbir yatırım gerçekleştirilemez.

Demokrasilerde, halkla inatlaşma olmaz.

Demokrasilerde, halkla kavga edilmez.

Demokrasilerde, halkın parasıyla halka zulmedilmez.

Bence Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çöp fabrikasını UMUTTEPE’de yapmaktan vaz geçmeli.

Toplumda daha fazla gerginlik yaratmamalı.

Halkla daha fazla didişmemeli.