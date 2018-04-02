Sayın Cumhurbaşkanı,
Yoğun çalışma temponuz içinde bir dakikanızı da İzmit halkına ayırabilirseniz bizleri çok mutlu edersiniz.
İzmit halkının güncel sorunu şu:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Umuttepe” diye adlandırılan bölgede, çöp fabrikası yapmak istiyor.
Burası; kentin kuzeyinde, merkeze 8 kilometre uzaklıkta.
İzmit’in kentsel genişleme sahası içinde.
Çöp fabrikası, 10 bin ağaç kesilerek orman içinde açılacak 200 dönüm büyüklüğündeki araziye yapılacak.
Bu arazi, 80 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Kocaeli Üniversitesi’ne ve üniversite hastanesine sadece 2800 metre uzaklıkta.
Yapımı devam eden “Şehir Hastanesi”nin de hemen berisinde.
İzmit’in “oksijen deposu”…
Havası, suyu ve toprağı en temiz yer…
Halkın nefes alabildiği piknik sahası…
İzmit’i besleyen kuzey rüzgârlarının önünde…
Bölgede, “çöp fabrikası yapılmaması gereken” tek yer.
Ama her ne hikmetse Büyükşehir Belediyesi burada çöp fabrikası yapmak istiyor.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Gazetemiz, toplumsal talep üzerine, “UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılması” konusunu halka sordu…
Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz?
“Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını istemiyorum” diyen 82 bin 335 kişi imzaladıkları beyanlarını iletişim araçlarıyla bize ulaştırdı.
“Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını istiyorum” diyen ise bir tek kişi çıkmadı.
Özetle, İzmit halkı “UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılmaması” konusunda tek yürek!
Sayın Cumhurbaşkanı,
Geçenlerde belediye başkanlarına gönderdiğiniz yerel seçim uyarılarınızı dikkatle okudum.
Başkanlara, yol haritası çizmişsiniz.
İki önerileriniz dikkatimi çekti.
Diyorsunuz ki:
*“Toplumun her kesimine yönelik ayrı ayrı etkinlikler yapmalıyız. Çalmadık kapı, dokunmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacak şekilde bu süreci seçim gününe kadar aralıksız devam ettirmeliyiz.”
*”Halkın tepkisini çeken her türlü davranıştan, lüksten, tavırdan, şatafattan, kibir, gurur ve çekişmeden uzak durmalıyız. Herkesin derdini anlatabildiği kişiler olma vasfımızı daha güçlendirmeliyiz.”
Önerilerinizi okuduğumda, bu önerilerinizden bazılarının İzmit’te yaşanmakta olan “çöp fabrikası” sorununda yerine getirilmediğini gördüm.
“Dokunmadık yürek bırakmayalım” diyorsunuz, ama İzmit’te “çöp fabrikası” konusunda binlerce kişinin yüreği yaralı.
Yine “Halkın tepkisini çeken her türlü davranıştan uzak durun” diyorsunuz, ancak şu anda İzmit’te halkın tepki gösterdiği tek bir şey var, o da “çöp fabrikası”!
Sayın Cumhurbaşkanı,
İzmit halkının güncel sorunu “çöp fabrikası”nı size arz etmeye çalıştım.
Yarın (3 Nisan) saat 10.00’da bu projenin ÇED toplantısı var.
Lütfen İzmit halkının sesini duyunuz.
Vereceğiniz talimat, İzmit halkına derin bir nefes aldıracaktır.
Saygılarımla,
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Hukukçu - İZAYDAŞ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için bir Prestij ve Marka bir kurum ve Büyükşehir Belediyesinin Çevre,Çevre temizliği ve Denetimi konusunda elini güçlendiren bir kuruluş,ayrıca kaynak finansman sağlayan…olması gerekende bu zaten Çevre konuları Devletin devletin bir kolu olan Büyükşehir Belediyelerinin elinde olmalı,bunun Türkiye’deki en iyi örneğide İZAYDAŞ’tır.
İZAYDAŞ geliştirilmeli ek ilave tesis yapılmalı ve çimento fabrikalarının atık ve tehlikeli atık yakmalarının önü alınmalı,çimento fabrikaları ve diğerleri kendi işlerini yapmaları sağlanmalı…Atık yakma lisanları iptal edilmeli,bu dünya ve çevre kimsenin malı değil.
Çimento içinde tehlikeli atığın işi ne! Ya çevreye saldıkları zararlı gazlar!..
İZAYDAŞ çevre ve canlılar için çalışan çevreci bir fabrika kurumdur,çevreye bacasından ve diğer hiçbir şekilde çevreye zararlı bir unsuru etkisi yoktur,bacasından zararlı bir emisyon salınımı yoktur.
Bu gibi sektörlerde çalışanlar için ülkemizde uygulanan yıpranma hakkını (fiili hizmet zammı)’İZAYDAŞ çalışanlarına tanımalıyız,Avrupalı meslektaşları 15’yıl hizmet akti sonunda Ağır iş kolu kapsamında emekli yapılıyorlarmış,bizde sağlıklarını bizler için feda eden bu insanlara sahip çıkmalıyız.
İzmitli - EVSEL ÇÖP FABRİKASI YAPIMI İÇİN
En uygun yer;Dilovasında hazırda var olan kayalık verimsiz arazide İZAYDAŞ'ın Siyasi kararla kapatılan Çöp Depo Alanı Evsel Çöp Fabrikası için en uygun bölge...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.