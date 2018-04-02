E kolay kandırılıyoruz!

Son örnek “Çiftlik Bank” olayı; henüz 25 yaşındaki bir genç, binlerce insandan, 511 milyon TL. topluyor. Nasıl topluyor? “Çok kısa sürede çok para kazanacaksınız” diye!

Topladığı paranın bir kısmını kazanmış da kar payı dağıtıyormuş gibi ödüyor! Bir kısmını da yurtdışı bankalarda kendi hesabına aktarıyor ve ortadan kayboluyor! Parasını kaptıranlar feryat figan!

Kandırılıyor insanlar!

Adamın biri çıkıyor, bir maket üzerinden binlerce kişiye konut satıyor! “Ucuz ve kolay ödenebilir taksitle, lüks konut sahibi olacağı” düşlerini kuruyor para yatıranlar! Bir de bakıyorlar ki, ortada ne konut var be de parayı toplayanlar!

Kandırılıyor insanlar!

Siyasi iktidar; “Üreticiye 300 koyun vereceğiz. Hayvan üretimini teşvik edeceğiz” diyor! Seviniyor besiciler. Sonra anlaşılıyor ki; teminat göstererek banka kredisi ile alınabilecek koyunlar!

Kandırılıyor insanlar!

Siyasi iktidar, bir süre önce, çalışan kadınlara doğum yapmaları halinde daha uzun süreli izin hakkı tanındığını açıkladı! Daha o günden sonra pek çok işyerinde kadın çalışanlar işten çıkarılmaya başladı! Çünkü asıl amaç, anne olacak kadınlara hak tanımak değil, kadın çalışan sayısını azaltmaktı! Son örnek, Adana’dan geldi. Özel bir doğum hastanesinde çalışan ve hamile olan iki kadın çalışan işten çıkarıldı! Bunlar, kamuoyuna yansıyabilen örnekler. Yansımayan niceleri var.

Kandırılıyor insanlar!

Türkiye’de “SAHTE ÜRÜN” piyasasının 20 Milyar doları aştığı, dünyanın en büyük sahte ürün üreticisi Çin’den sonra ikinci sırada olduğumuz ve bu sahtekarlığın sonucu 90 bin kişinin iş olanaklarının yok olduğu, açıklandı!

Kandırılıyor insanlar!

Yakın geçmişte “İSLAMİ HOLDİNG” diye nitelenen kimi şirketler, yurtdışındaki vatandaşlarımızdan “HELAL KAZANÇ” sözü ile büyük paralar topladılar! Tepe noktadaki birkaç kişi toplanan paraları gizli hesaplara aktardı, soyulan gurbetçilere de; “Zarar ettik. Siz, kazanca da zarara da ortak oldunuz. Kazansaydık kar payı alacaktınız” diye yanıt verildi! Dini inançları sömürülerek,

Kandırılıyor insanlar!

Bu “helal kazanç erbabı” ile yakın ilişki içinde olan kimi siyasetçiler, halkın tepkisi karşısında; “bana mı sordunuz?” diye topu taca attılar! Almanya’da suçu sabit görünen bir kuruluşun yetkilileri, suçlarını kabul edip; “bize güvenenlerden özür dileriz” bile dediler ama bu çetenin Türkiye ayağındaki kişiler bir çırpıda suçsuz ilan edildiler!

Kandırılıyor insanlar!

Kimi siyasetçi “DİN ve MEZHEP” üzerinden, kimileri “MİLLİYETÇİLİK” üzerinden siyasal mücadele veriyor. Sonra, bir de bakıyorsunuz, karşılıklı olarak en ağır hakaretlerle saldırıyorlar birbirine! Sonra bir bakıyorsunuz, tüm söylediklerini yiyip yutmuşlar, “siyasal ortak” olmuşlar! Ya onların taraftarları? Onlar hala birbirlerini yiyorlar! Kandırılıyor insanlar!

Dolandırıcılar, “polis, savcı, icra avukatı” kimlikleri kullanarak telefonla insanları korkutup soyuyorlar! Kimisini polis uyarıyor ama korkunun terbiye ettiği insanlar ısrarla o bedeli ödemeye çalışıyor! Kandırılıyor insanlar!

Peki, birileri hep kandırıyor da, “KANDIRILANLARIN HİÇ Mİ KABAHATİ YOK?

Neden bu kadar kolay kandırılıyoruz?

Çünkü, yaşadığımız toplumda “BİLGİ, BİLİNÇ ve MANTIK yoksulluğu” egemen!

Bilgi; yerini kolay unutulan ezbere bırakmış!

Bilinç; küçük yaşta “beyinsel tecavüz” ile yok edilmiş!

Mantık; okullarda ders olarak ortadan kalkmış, din adamı kılıklı beyin yıkayıcılar, din dışı bağnazlıklarla insanları “düşünemeyen varlık” haline getirmişler!

Televizyon dizileri ve akıllı cep telefonlarıyla oyalanmış, düşünme yetileri köreltilmiş insanlar hızla artıyor!

Siyaset sahnesinde bir torba erzak ya da kömürle oyunu satıyor insanlar! Beleşe, rüşvete alıştırılmış insanlar, siyaset sahnesindeki vurgunlara ses çıkarabilir mi?

Ha, bir de “sosyal medya” var! Cehaletin ve bağnazlığın pençesindeki insancıklar birbirlerinin düşüncelerini en galiz küfürlerle karşılıyor, rahatlıyorlar!

Genç bir adam sosyal medyada soruyor; “Atatürk madem milli manevi değerlere bağlı ise Yeniçeri Ocağı’nı niye kaldırdı?” diye soruyor!

Akıl ve mantık, cehaletin rezaletine karşılık veremiyor!

Kandırılmaya uygun insanlar böyle yetişiyor!