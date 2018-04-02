Mısır şurubu ve yumurta

Vatandaş ne yiyeceğini, ne içeceğini şaşırdı.

Her gün televizyon kanallarında bilim insanları şunu yemeyin, şunu yiyin diyorlar.

Bazen bilim adamları arasında da bu konuda görüş aykırılıkları da oluyor.

Son yılların ve ayların en büyük tartışma konusu mısır şurubu.

Yediğimiz bisküvilerde, pastalarda, tatlılarda şeker yerine mısır şurubu kullanılıyor.

Gerçi şeker de pek masum değil ya.

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Üreticilerin mısır şurubunu kullanmalarının nedeni şekere göre daha ucuz olması.

Ancak halkın sağlığına ne kadar zararlı onu hiç hesaba katmıyorlar.

Onların amacı daha çok para kazanmak.

Eh, üreticiler bunu yapıyor da siyasi iktidar ne yapıyor?

Siyasi iktidar vatandaşın sağlığını koruyacağına, mısır şurubunun kullanılmasını yasaklayacağına onu teşvik ediyor.

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Hükümet mısır şurubu kotasını %10’dan %15’e yükseltti.

Amerika Birleşik Devletleri ise tam tersine mısır şurubu kotasını %10 dan %8’e düşürdü.

Almanya, Fransa, Hollanda ve Yunanistan hükümetleri kendi ülkelerinde mısır şurubunun kullanılmasını yasakladılar.

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Amerika’nın mısır şurubu kotasını düşürmesi ve Avrupa ülkelerinin mısır şurubunu yasaklamaları bu gıdanın ne kadar insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaptığını göstermektedir.

Ülkemizde yöneticiler insan sağlığına önem verilmediği için şeker yerine mısır şurubu kullanılmasını teşvik ediyorlar.

Zaten hükümetin Şeker fabrikalarını kapatması bunu gösteriyor.

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Mısır şurubu insanlarda gut, obezite, kalp, karaciğer hastalıklarına yol açıyor.

Aşırı derecede mısır şurubunun kullanıldığı besinleri yiyenlerde karaciğer yağlanması ileride karaciğer kanserine yol açtığı söyleniyor.

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Son günlerde çiftlik yumurtalarında zehirli bir madde bulunduğunu ve insan sağlığını tehdit ettiği söyleniyor.

Almanya, Amerika ve başka ülkelerde çiftlik yumurtası yenilmemesi konusunda vatandaşları uyarıldı. Türkiye de ise hükümet yetkilileri bizdeki çiftlik yumurtalarında böyle bir zehirli maddeye rastlanılmadığı konusunda açıklamalarda bulundular.

Ancak Amerika Birleşik Devletlerinde yayınlanan bir dergide Türkiye’de üretilen çiftlik yumurtalarında da zehirli maddenin bulunduğu konusunda bir yazı çıktı.

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Uzmanlar kapalı alanlarda bulunan tavuklarda ortam dolayısıyla bit, pire gibi haşarelerden dolayı bazı hastalıklar kaptıkları ve bunların yumurtalara geçtiklerini belirtiyorlar.

Hatta bunu annelerin yedikleri bazı gıda maddelerinin süt ile birlikte bebelere geçtiklerini bile söylüyorlar.

Halk arasında hep şu konuşulur.

“Nerede eski domatesin tadı, nerede eski biberin kokusu?

Nerede, nerede?

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Vallahi benim ülkemde hiçbir şeyin tadı kalmadı.

Hayatın tadı bile kalmadı. İnsanlar mutsuz, huzursuz.

Herkes kendi geleceğinden endişeli.

Gençler karamsar, mutsuz.

Şöyle bir vapura, otobüse, trene binen insanları gözleyin.

Sanıyorum hiç gülümseyen bir insan göremeyeceksiniz.

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Eh, bir de gıdalardan tat alamazsak nasıl mutlu olabiliriz.

Hükümet yetkililerinden bu konuda sağlıklı bir açıklama beklemek bir vatandaş olarak benim hakkım. Bunu hem kendi adıma, hem çocuklarım hem de ülkem insani için bekliyorum.