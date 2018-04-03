İkinci İZAYDAŞ için İzmit Belediyesi’ne AÇIK MEKTUP

Bu kent sanayinin merkezi, üreten, ihracat yapan, en çok vergi veren ama kanser oranının en yüksek olduğu bir kent…
Neden ? Çünkü sanayinin tüm çevresel kirliliğinden nasibini alıyor, bu da yetmezmiş gibi İZAYDAŞ gibi bir tesisi de barındırıyor.
AKP iktidarı belediyeleri teslim alana kadar tesisi Sefa Sirmen yaptırdı diye çevreye zararlı olduğu gerekçesi ile ısrarla ruhsat vermedi. Ama belediyeyi alır almaz hemen tesisi savunmaya başladı ve hızla tesisi ruhsatlandırdı.
Hatta ilave yakma lisansları aldı. Şu an neler yakıldığı konusunda açık bir bilgi yok. Tesis hala belediye şirketi olan İZAYDAŞ A.Ş şeklinde çalışıyor.
Yani bu köşede 17 Ekim 2016 tarihli yazının başlığında olduğu gibi AKP, “ BİZ YOKSAK İZAYDAŞ TUKAKA, BİZ VARSAK HARİKA” diyor.
Ocak 2016’dan bu yana değişik defalar konumu kamuoyunun gündemine getirdik. 27 Mart 2018 de “ İZAYDAŞ yetmezmiş gibi Umuttepe’de yeni bir tesis yapılma çalışmalarının yapıldığını söyledik, “GÖZÜNÜZ AYDIN NUR TOPU GİBİ YENİ BİR İZAYDAŞ GELİYOR “ dedik.
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Konu çok önemli olduğu için kentimizde bulunan çevre derneklerine, çevre mühendisleri odasına, muhalefete, baro ve tabipler odası dahil tüm meslek odalarına, kent konseyine, Kocaeli Üniversitesi senatosuna ve tüm Kocaeli’de yaşayanların duyarlı olmaları gerektiğini belirttik.
Akademik meslek odaları büyük bir duyarlılıkla ve ciddi bir çalışma ile bu tesisin ve yerinin hatalı olduğunu kamuoyuna açıkladı.
Israrla orada yeni bir tesisin yapılmaması gerektiğini, eğer yapılacaksa bunun referanduma sunulması gerektiğini söylerken; belediye başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu ve Kocaeli Valiliğinin 2004’te gazete ilanı ile verdikleri “YAŞANAN VE YAŞATAN SANAYİ KENTİ KOCAELİ” sloganı ile kentin sanayileşmesinin yeterli olduğu ilave bu tür tesislere izin verilmeyeceği şeklindeki sözlerini tutmaya davet ettik.
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Akademik meslek odalarının raporunun dikkate almıyorsanız, kapatın üniversiteleri gidin diye sitem ettik. Kocaeli Gazetesi günlerdir konuyu işliyor ve bu karara karşı olduğunu imzası ile tasdikleyen on binleri açıklıyor. İktidarda hala çıt yok. Burada asıl konuşması gereken İzmit Belediyesi’nde de ne yazık ki çıt yok.
Şimdi bugün Umuttepe’de ÇED toplantısı yapılacak.
Aynı gün İZMİT BELEDİYESİ’NİN MECLİS TOPLANTISI var.
İzmit Belediye Meclisine sorulmadan, konu meclis gündemine alınmadan İzmit’e rağmen böyle bir tesis yapılabilir mi?
Konu Büyükşehir’in konusu diyerek topu taca atmak mümkün mü? O zaman İzmit Belediyesi ne iş yapar?
İzmit Belediyesi’nin sayın belediye başkanının bu konuda bir fikri yok mu? Yoksa siyasi ikbal nedeniyle karşı çıksa bile bunu açıkça ifade edemiyor mu? İzmit Belediyesi’nin bölge halkının tüm ayrıntısı ile bilgilendirmesi gerekmez mi?
O bölge halkı bilgilendirilmeden, ne olduğu anlatılmadan ÇED toplantısı yapılır mı?
2004 yılında Sayın Karaosmanoğlu’nun gazete ilanlarıyla bu kente artık yeni sanayi tesisi yapılmayacağına dair verdiği sözünü tutmayacağı anlaşılıyor.
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Bunu Büyükşehir Meclisinde İzaydaş A. Ş’ye aktarılan 200 milyon TL nakit ve bu miktarda GM sermayesine ilişkin meclis kararından anlıyoruz. Büyükşehir Belediye başkanının taahhüt ettiği, söz verdiği bir çok konuyu yerine getiremediği de bir gerçek.
Ey İzmit Belediye Meclisi ve sayın başkan siz neden susuyorsunuz?
Konu doğruysa doğru deyin, yanlış olduğu belli olduğuna göre karşı çıkın.
Bu konuda fikir beyan etmemek görev sorumluluğuna sığar mı ?
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Kamu görevleri emanet görevlerdir, geçer gider.
Kent tarihi siyasi ikbal için iktidara tabii olanları değil, kentin iyiliği için iktidara direnenleri yazar.
Önemli olan kente verilen sözlerin ve kent sorumluluğunun yerine getirilmesidir, gerisi önemli değil.
En çok vergiyi veren, ihracat yapan, sanayi kirliğine uğrayan bu kenti ülkenin daha da fazla çöplerini yakmaya mahkum etmek hangi belediyecilik anlayışına, hangi adalete sığar?
Zamanı gelince halk bunu sormaz mı?
Sormasa da, buna belediye sorumluluğu izin verir mi?
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Yorumlar
(4 )
Hukukçu/ İzaydaş - İZAYDAŞ ÇALIŞANLARI MAĞDUR EDİLİYORMUŞ -2
SARAÇ’sürekli maşa kullanıyormuş,çalışanlara benim haberim yok diyormuş.
Düşününüz ülkemizdeki insanların durumunu ve yönetici profillerini İzaydaş çalışanları Tehlikeli zehirli atıkların içinde çalışıyor,siz birde bu insanları tehtit ediyorsunuz.
Bu çalışanlara kıymet vereceğinize tehtit ha…yazıklar olsun sizin insanlığınıza.
SİRMEN'dönemi elde ettikleri sendikal hakları her sözleş tehtitlerle ellerinden alınmış ve baskı her sözleşmede devam ediyormuş!
Bu çocuklar Türkiyenin atıklarını imha ediyor,insanlık için çevre için emek veriyorlar daha önemlisi,sağlıklarıda tehtit altında yarın,öbür gün hiçbir garantileri yok!
Sizlerinde çocukları var… ‘’Zalimin zulmü varsa,Mazlumun Allah’ı var’’
Hukukçu/ İzaydaş - İZAYDAŞ ÇALIŞANLARI MAĞDUR EDİLİYORMUŞ -1
İzaydaş çalışanları sözleme dönemi süreci içindeymişler yine yeni,yeni baskı ve tehtitlere maruz kalıyorlarmış!..
İzaydaş’ın kaymağını yiyenlerde haksızlıklar karşısında hiç ses yokmuş,Adeta ‘’Dilsiz şeytan olmuşlar’’ 90’çeşit yevmiye uygulaması varmış İzaydaş’ta!
Listenin en başında torpilliler varmış,Kıdem falan ‘’Hak getire’’ durumu varmış!
Genel Müdür SARAÇ’ın yakın akrabasıda yevmiyesi listesinin üst sıralarındaymış.
İzaydaş’ın adeta belli bir grup tarafından palsellendiği söyleniyor,Bu grubun Fetö bağlantısı olduğu söyleniyor,Diplomaları Fetö dersanelerine giderek,Fetö okullarından aldıkları söyleniyor,Eğitim masraflarınıda kuruma fatura etmişler.
Pazarlama Şefliği yapan bir Fetöcünün konuşacak diye tazminatı verilerek,başka bir yerde iş imkanıda sağlanarak kurumdan uzaklaşması sağlanmış…Fetöcü yakıştırması yapılarak iftirayla tazminatsız Fetöcü diye haksız yere işten atılan personelin mahkeme süreçleride devam ediyormuş.
Fetöcü olduğu söylenen grup ŞENGÜN’dönemi sonrası yönetim kademelerini tamamen ele geçirmişler,Bu Fetöcü grubun seçimlerde AKP’ye oy vermedikleri söyleniyor…
İnsanlara baskı yaparak Mevcut AKP Hükümetine karşı kin beslemeleri için sözleşme dönemide baskı yapıyorlarmış…
Çalışma saatlerini arttırmakla tehtit ediyormuş İzaydaş’ın kaymağını en çok yiyen Müdürleri…SARAÇ’sürekli maşa kullanıyormuş,çalışanlara benim haberim yok diyormuş.
Emek - İzaydaş çalışanlarına yıpranma hakkı verilmeli...
Klinik ve Tehlikeli Atık yakma bertaraf fabrikası;Çalışanları Yurtdışında ve Türkiye'de bazı İş kollarındaki Yıpranma Hakkını istiyor.
Yurtdışındaki fabrikalarda çalışanlar:15'yıl hizmet akti sonunda Ağır İş kolundan emekli ediliyor,İzaydaş'lı Türkiye'de bazı İş kollarında uygulanan Yıpranma (fiili hizmet zammı)'hakkı istiyor.
Çalışanlar Çevre ve Canlılar için Sağlıklarından feragat ediyorlar,onları ne gibi Hastalıklarının beklediği bilinmiyor,Normal çalışma süresi İzaydaş çalışanları için çok fazla.
İzmitli - AKP'li yaratıkların ''Dediği dedik çaldıkları düdük'' genelde para çalıyorlar...
Maalesef Kocaeli artık gözden çıkarılmış bir bölge Kocaeli'yi yönetenlerin hiç biri Kocaeli doğumlu değil,evleri,köyleri bile burada değil...
Zaten rant,para,yağmacılık vb. çıkar sağlamak,maddiyat için Kocaeli'ye gelmişler!..
Kocaeli Milletvekillerinden sadece 2 tanesi Kocaeli'nin Evladı biri iktidar partisinden (Zeki AYGÜN),diğeri Ana muhalefet partisinden Ana muhalefet partili milletvekili Ufacık Körfeze yapılan limanlar,tersanelerle ve zehirli atıklarla ilgili mücadele verip önergeler vermektedir (Haydar AKAR)...
Fakat iktidar için çevrenin hiç bir önemi yok;İstanbul Fatih Ormanlarına Ali AĞAOĞLU'na gökdelenleri diktirdiler,birde Çılgın Proje Kanal İstanbul Türkiye'nin ve İstanbul'un sonu olacak!..Bunların derdi İstanbul'u kurtarmak falan değil!
Yerel seçimlerde İkdidar partisi AKP Belediye Başkan Adayları Kocaeli Turizm,Sağlık ve Kültür kenti olacak diye Oy toplamak için vaatlerde bulunmuşlardı...Bugün durum tam tersi oldu!
Evet Kocaeli Kanser bölgesi artık!..
Kocaeli'nin Evlatları Bölgenizdeki Köylerinize sahip çıkınız bu Dede yadigarı Köyler sizlerin kurtuluşu olacak,Köylerinizin yağmalanmasına kan emici rantçılara yem olmasına müsaade etmeyiniz.
EVSEL ÇÖP FABRİKASI YAPIMI İÇİN
En uygun yer;Dilovasında hazırda var olan kayalık verimsiz arazide İZAYDAŞ'ın Siyasi kararla kapatılan Çöp Depo Alanı Evsel Çöp Fabrikası için en uygun bölge...
Türkiye'nin en büyük sorunlarından biride göçün önlenmemesi,her bölge yerinde kalkınmalı,herkes yerinde doymalı...
Batı bölgeleri şişti yanardağ gibi patlamaya hazır artık!..İstanbul’a 10.köprüyüde yapsanız bu çözüm değil!Eşit kalkınma olmalı.
İktidar partisi seçimlerde doğu bölgelerimizde mega kentler yapacaklarını vaat etmişlerdi hani herkes yerinde doyacaktı!
Ülkenin başına yabancı göçmenler sorunuda örüldü bu yabancı göçmenler neden alınıyor?Sınırda güvenli bölgelerde yerleştirilsinler ülke sınırları içine almasınlar.
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