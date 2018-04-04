Personel dışında borcumuz yok…

Hakem ve personel ücretleriyle ilgili yazdığım yazılara yanıt geldi. Hem de en yetkili ağızdan.

Okul maçlarında ödemelerle ilgili sıkıntılarla ilgili gelen ihbar telefonlarıyla ilgili yaptığım yayınlarda, sorumluluk ilkesi nedeniyle, arayanlar isimlerini vermediği için, iddia sözcüğünü özellikle vurgulayarak yazdım. Çünkü belgesi olmayan ihbarlar, sadece ve sadece iddia niteliği taşır ve haber sütunlarından çok, yazarların sütununu işgal eder.

Buradan ‘Yazarlar, kafasına göre, hiçbir belge göstermeden istediğini yazar’ mantığını çıkarmak da doğru değil elbette… O tip yazarlara, zaten ‘ne gazeteci, ne de yazar’ denir… Onların adı başka bir şeydir…

Neyse, dönelim asıl konumuza…

Kentin spor anlamındaki en üst devlet yetkilisi olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile sohbet ettik. Kendisi, okul sporlarının ücret konusunun tamamen müdürlüklerine ait olduğunu belirtirken, bakanlıktan gelen paraların hemen ödendiğini söyledi. Çintimar “Benim personelden başka hakemlere tek kuruş borcum yok. Ödemeler de sürüyor. Ancak personele ödeme konusunda sıkıntımız var. Doğru. Bu konuda da süratle çalışıyoruz. Şu taşınma olayı da hayli zamanımızı alıyor elbette. Kolay değil. Binlerce dosya var. Arşiv taşınıyor, personel taşınıyor. Tabii ki zorlanıyoruz” dedi. Yakında bu ödemelerin de tamamlanacağı müjdesini verdi.

Benim de istediğim yanıt buydu. Böylece, görevimi yaptım ve şikayetleri en yetkili kişiye ilettim, yanıtımı aldım…

Diğer ihbarlarınız için, belgeli olması kaydıyla, sütunlarımız her zaman açık…

Bekleriz…

Korkmayın!..

Susmayın!..

Sustukça sıranın artık size de sık sık geldiğini görün!..

Cesur olun!..

Hakkınızı arayın!..

Burası Muz Cumhuriyeti değil…

Hele hele bu kent hiç değil…