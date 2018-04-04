Ucuz  siyaset!

Siyaset, “farklı çıkar grupları arasındaki çıkar ve iktidar mücadelesi” olarak tanımlanır.

Gerçek anlamıyla “demokrasi kültürü” gelişmiş ülkelerde çıkar mücadelesi de, iktidar mücadelesi de belirli kurallar içinde sürdürülür.

Örneğin; her birey, her toplumsal örgüt ve doğal olarak siyasi partiler, görüşlerini açıkça ve korkusuzca açıklayabilirler.

Ancak; halkının eğitim ve kültür düzeyi, özellikle de “demokrasi kültürü güdük kalmış” geri toplumlarda düşünce açıklamanın bedeli çok ağırdır! Çok kolay “vatan haini” ya da “terör destekçisi” olmakla suçlanırsınız!

İngiltere’de “Hyde Park” adında büyük bir park var. Her birey ya da örgütün, hiçbir kaygıya kapılmadan, özgürce düşüncelerini açıklayabildiği bir alandır bu park.

Gerçekten demokratik düzenlerde düşüncenin “iyisi, kötüsü, hainliği” yoktur!

Düşünce “eyleme dönüşür” ve topluma zarar verirse, yasalar çerçevesinde ve “Bağımsız Yargı” eliyle hesap sorulur ve cezalandırılır.

Demokrasisi gelişmiş ülkelerde, topluma karşı “hesap Verme” yükümlülüğü öncelikle siyasi iktidara aittir!

Siyasi iktidarın toplumsal kurumları şu ya da bu gerekçeyle yargılaması, hüküm vermesi, kurumsal kimliği ile oynaması mümkün değildir!

Şimdi, ülkemizde egemen olan “siyaset kültürüne” bir bakalım;

Siyaset sahnesinde “birbirini dinleme, anlama, tartışma ve uzlaşma” kültürü var mı? Ne yazık ki hayır!

Siyasetin dilinde bile “şiddet” egemen!

Anayasamızda; bireylerin ve toplumsal grupların görüş ve çıkarlarını açıkça dile getirme, “gösteri ve toplantı” düzenleme hakkı var! Ama, uygulamada bu mümkün değil! Çok kolay “anarşist, terörist ya da kökü dışarıda eylem” yapmakla suçlanabilir, şiddetle karşılık bulabilirsiniz!

Siyasi parti liderler arasında “nezaket ve saygı” yoktur!

Kaba ve kabadayı dili egemendir!

Hatta, yasal siyasi partileri “terörle işbirliği” yapmakla kolayca suçlayabilirsiniz!

Ne yazık ki, “din-mezhep” konusu da “ucuz siyasetin” en geçerli malzemesidir!

Şehitler arasında bile “mezhebine göre ayrım” yapıldığına tanık oluyoruz! Bu nasıl bir anlayıştır?

Hukuk konusunda hukukçuların konuşması yadırganıyor!?

Üniversiteler, “düşünce ve bilim üretme merkezleri” olmalı. Ama bizim üniversitelerimiz, siyasi iktidarın güdümünde ve “düşünce açıklayamayan” kurumlar haline gelmiştir!

Rektörler bile, siyasi iktidara göre geleceklerini belirlemekteler! Bu anlayışla akademik gelişme olabilir mi?

Akademik kariyer sahiplerinin görüşlerini açıklamaları “suç” olarak görülmekte, yasal süreç işletilmeden işlerinden koparılıp açlığa mahkum edilebilmektedir!

Öte yandan, “din adamı” sıfatlı kimilerinin, televizyon kanallarında alenen “Atatürk’e, laik devlet düzenine yönelik saldırıları” giderek yaygınlaşmaktadır!

Siyaset sahnesinde yer alan kimi siyasetçiler, “halkın vekili” olma onurunu bir kenara atıp, “lidere tapan ve liderin her istediğine koşulsuz boyun eğen” siyaset köleleri haline gelmişlerdir!

Bu “ucuz siyaset” ne demokrasiye ne de hukuk devleti ilkelerine uymuyor!

Aklımızı başımıza alalım; bu ilkesizlik ve “güce tapma” anlayışıyla ne kişisel ne de ulusal onurumuzu koruyamayız!