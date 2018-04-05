Çöp fabrikasına karşı olanlar gönlünüzü ferah tutun, bu maç henüz bitmedi

Önceki günkü ÇED toplantısından sonra telefonuma “Şimdi ne olacak?” mesajları yağmaya başladı.

“ÇED toplantısı yapılmadı, ama yapılmış gibi gösterildi, bu iş bitti mi, şimdi ne olacak?”

Sorulan soru bu.

Lafı uzatmadan hemen cevap vereyim…

Çöp fabrikasının İzmit Umuttepe’de yapılmasını istemeyenler gönüllerini ferah tutsunlar, bu maç henüz bitmedi.

Karşı taraf…

İzmit’in akciğerine çöp fabrikası yapmak isteyenler…

Önceki günkü ÇED toplantısında biliyorsunuz “hile” uyguladılar.

“Beş dakikada Beşiktaş” yaparak…

“Ham hum şaralop” diyerek…

“Biz projeyi halka anlattık” deyip, işin içinden çıktılar.

Anında tutanak tutulması, salonda bulunan bazı temsilcilerin de tutanağı imzalaması gerekirken, “Biz tutanağı sonra tutacağız” diyerek salondan ayrıldılar.

Yani o tutanağın içinde “halkın temsilcileri” yok.

Haa, bakarsınız “halkın temsilcileri” diye resmi plakalı otomobillerle salona taşınan “belediye personeli”ne imza attırabilirler.

Olur mu, olur!

Bizim memlekette olmayacak bir şey yok!

Yeter ki kafaya koymasınlar.

Toplantıyı yapan komisyonda o profesörün ne işi var?

*******

ÇED toplantısını düzenleyen komisyondaki o profesör dikkatinizi çekti mi?

Prof. Dr. İbrahim Demir…

İktidarın ne kadar çetrefilli ÇED işi varsa, o profesör “bilirkişi” olarak işin içindedir.

Sanki Kocaeli Üniversitesi’nde çevre profesörü yok…

Sanki Gebze Teknik Üniversitesi’nde ve Sakarya Üniversitesi’nde bu görevi yapabilecek hoca yok…

Kalkmışlar İstanbul’dan “bilirkişi” diye İbrahim Demir’i getirmişler.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden…

Demir, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de danışmanı.

Bildiğim kadarıyla kendi şirketi var, istek üzerine istenilen doğrultuda “son derece isabetli” rapor hazırlamada üstüne yok.

O komisyona Kocaeli Üniversitesi’nde görevli ve de üniversite lojmanlarında oturan bir “çevre profesörü” konsaydı, daha isabetli olmaz mıydı?

Olmazdı… Çünkü büyük bir olasılıkla o profesör üniversitenin burnunun dibinde “çöp fabrikası” yapılmasına sıcak bakmaz, olumlu rapor vermezdi.

Görüyorsunuz ya, hile içinde hile!

Bundan sonra ne olacak?

Yazıya girerken “Gönlünüzü ferah tutun, bu maç burada bitmez” dedim ya…

Şunun için dedim.

Bir defa “UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılmaması” konusunda İzmit’te yeteri kadar kamuoyu oluştu.

Umuttepe’de çöp fabrikası yapılmasını, Büyükşehir Belediyesi’nin birkaç yetkilisi (ki bu da doğal) ve bazı yavşak gazeteciler hariç kimse istemiyor.

Bu projeye, İzmit’te oturanların yüzde 99.9’u “hayır” diyor.

Böyle bir gücün karşısında kimse duramaz.

ÇED toplantısının yapılacağı salona “hileli” personel taşınsa da, toplantı yapılmış gibi gösterilse de, “hileli” tutanak tutulsa da, bu “hileler zinciri” bu projeyi sonuca götürmez.

Yapılan hileler, yapılan yanlışlar, bir yerden döner.

Bundan sonra ne olacağını söyleyeyim:

Bu işin peşini bırakmayacağız.

Gazete olarak biz, Akademik Odalar Birliği, CHP, Saadet Partisi, İyi Parti, açtığımız imza kampanyasına imza koyan kişi ve kuruluşlar…

Adım adım gelişmeleri izleyeceğiz.

Halkı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Onlar, “Toplantı yapıldı” deyip tutanağı ve kendilerine göre olumlu “ÇED raporunu” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderecekler ya…

Akademik Odalar Birliği de ÇED toplantısında olup bitenleri rapor haline getirdi, görüntüleri de ekledi, bunları bakanlığa göndermeye hazırlanıyor.

Tabii buna “karşı ÇED raporu” da eklenecek.

Bakanlık, Ankara’da bir ÇED toplantısı daha düzenleyecek, bu toplantıya İzmit’ten otobüslerle geniş katılım sağlanacak.

Bakanlığın nihai kararının “olumsuz” çıkması için ne yapılması gerekiyorsa, yapılacak.

Diyelim ki bakanlık projeye olumlu rapor verdi, yargıya gidilecek.

Yapılan bir yanlışın peşini bırakmak yok.

Adım adım izleyeceğiz ve gelişmeleri sizlere duyuracağız.

Bizi izlemeye devam edin.

İzmit’e yapılan bu yanlıştan dönülmesini elbirliğiyle sağlayacağız.

Gönlünüzü ferah tutun, bu işin üstesinden de geleceğiz.