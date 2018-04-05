Din bu değil!

İnanç, her bireyin manevi gücüdür.

İslamiyet’in kutsal kitabı Kur’an’da, “aklını kullan” diyor. Akıl, bir insana verilen en büyük hazinedir.

Hazreti Muhammed; “Din, akıl sahiplerine seslenir” diyor! Aklı olmayanın dini de olmaz, sorumluluğu da.

Ne var ki, kutsal kitabını duvara asan ve okumak yerine öpüp başına koyan; ya da Arapça okuyup içeriğinin ne olduğunu bilmeyen insanlar, birilerinin uydurduklarını “din” sanıyorlar! İşte, sapkınlık da böyle başlıyor!

Birileri diyorlar ki;

“Altı yaşındaki kızla evlenilebilir!”

“Yatağın şekli, yorgan ve battaniyeye kadar insanı, cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır!”

“Erkeğin kadın haber spikerini izlemesi caiz değildir!”

“Yahudiler, Müslümanların ahlakını bozmak için asansörü icat ettiler. İnsanlar içinde seks yapıp terbiyesizleşsinler diye!”

“Müzik, cinsel arzuları harekete geçiriyorsa günahtır!”

“Bir kız çocuğu 9 yaşına kadar babasına helaldir!”

“İslam, annesiyle evlenene katiyen bir şey yapmaz!”

“Genç kayınvalide şehvet hissi uyandırabilir!”

“Allah’la konuştum, Manisa’da depremi önledim!”

“Sakalsız erkek kadına benzer, şehvet uyandırır ve diğer erkekleri günaha sokar!”

“Hamile kadının sokakta dolaşması terbiyesizliktir!”

“Dondurma yemek fuhuşa teşviktir!”

“Tecavüzcü, kürtaj yaptıran kadından daha üstündür!” (Bunu söyleyen şimdi İnsan Hakları Başkanı!)

“Cinsel ilişki sırasında şeyhinizi düşünürseniz çocuğunuz ahlaklı olur!”

“Tecavüze uğrayan kadının orucu bozulmaz!”

“Dekolte giyene tecavüz ederler.”

“Çalışan kadın fuhuşa hazırlık yapar.”

“Zaten başınızı örtmüyorsunuz, size tecavüz mübahtır.” ( Din Kültürü ve ahlak öğretmeni.)

“Depremin sebebi kot giyen kadınlardır.”

“Hayvanlara tecavüz edene bir şans daha verilmelidir.” (Bu bir milletvekili!)

“Öz kız çocuğumu kucağıma alıp sevemiyorum. Çünkü tahrik oluyorum!” (Cübbeli bir hoca)

“Bir kadın evinden süslenip çıkıp, evine dönene kadar kaç erkeğin şehvetini tahrik etmişse, o kadar erkekle zina yapmış gibidir!” ( Bir milli eğitim müdürü)

Ve bir haber;

Çocuk gelin sayısında dünya ikincisi, çocuk istismarında üçüncüyüz!

Allah aşkına bir düşünelim; bazı insanların beyinleri neden bellerinden aşağıdadır?

Yukarıdaki ahkamları kesen insan kopyalarının sözleri Kur’an’ın hangi ayetlerinde yer alıyor?

Bu din adamı kılıklı akıl özürlüler nasıl ürediler?

Neden son zamanlarda daha bir cüretkarlar?

Din bu mu?