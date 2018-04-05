Başarı sadece Necmi Bulut’un mu?  

İlimizde meslek odaları içindeki bazılarının sonuçları, üye sayılarının fazla olması ya da daha önce yaşanan gerilimlerden dolayı oldukça merak edilir.

Mesela Pazarcılar Odası…

Mesela Fırıncılar Odası…

Ya da son kongrede heyecanı dibine kadar yaşadığımız Emlakçılar Odası…

Bunların dışında meseleyi kodamanlar tarafında ele almamız gerektiği de bir gerçek…

Ticaret ve sanayi odalarında yaşanan muhabbet, çok daha farklı oluyor. Çünkü burada zaten mali açıdan doygun insanların kartvizit savaşları yaşanır.

Yani sanayi ve ticaret odalarının benim gözümde ‘Zenginler Kulübü’ imajı vardır. Buraya bir şekilde müdahil olanların genelde bulundukları kurumu ileriye taşımaktan ziyade sadece siyah plakalı makam aracının etkisi ile havalara girmek gibi bir hevesleri vardır, hepsi bu…

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Kentin en büyük yapılanmalarından birisi olarak dikkatimizi çeken Kocaeli Ticaret Odası’nda da seçimler neticelendi. Beklendiği üzere KOTO Senin Grubu adı ile çıktıkları yolculukta Necmi Bulut ve ekibinin açık bir zaferi ortaya çıktı.

Bulut’un mavi listesi, aday çıkarılan 21 komiteyi de büyük farklarla kazanarak tulum çıkardı. Bu durum kent ticareti için de bir dönüm noktası olabilir. Böyle bir sonucu belki de Bulut’un şahsında belli bir kesim bekliyordur…

Kısacası en azından bir iki komiteyi rakip listeler alabilir inancı kuvvetle muhtemeldir ki, bazı kesimlerde vardır…

Peki, elde edilen bu başarı sadece Necmi Bulut’un elde ettiği bir sonuç mudur?

Kabul etmek gerekir ki, Necmi bey meseleye gerçekten çok ciddi hazırlanmış. Ekibini sağlam insanlardan kurmuş. Fakat o ekip içinde belli başlı köşe başlarını çok iyi tutan isimler vardı.

Örneğin, değerli dostlarım Yaşar Can ve Yusuf Erenkaya bunlardan bazıları…

Ya da bunların dışında son dönemin meclis başkanı Akın Doğan…

Evet, belki de en büyük yük Akın beyin omuzlarındaydı. Zira başkan adayı Necmi Bulut’un rakibi olan, Diriliş KOTO Grubu’nun lideri Erdoğan Yılmaz, Doğan’ın komitesinde rakibiydi. Neticede bizim beklediğimiz oldu. Akın Doğan, Erdoğan Yılmaz’a ezici bir üstünlük sağladı.

Bir yerde Bulut’un başkanlığının önündeki en büyük engeli de kaldırmış oldu…

Kendisini meclis başkanı seçen üyelerin nasıl doğru karar verdiğini de herkese göstermiş oldu…

Körfez’de sonuç ne olur?

Önce Deniz Ticaret Odası ve Kocaeli Sanayi Odası…

Ardından Kocaeli Ticaret Odası…

Dün de Gebze Ticaret Odası için komite seçimleri yapıldı…

Bu üç odada da herhangi bir sürpriz sonuç ortaya çıkmadı.

Bugün de heyecan Körfez Ticaret Odası’nda yaşanacak.

Dostlarımın çok büyük bir bölümünün, “Bu konudan çok uzak kaldın” diyerek şahsıma yönelik eleştirilerini alıyorum. Aslında haklılar, fakat elbette çok özel sebepleri var bunun. Kişisel analiz yapmayacağım. Zira kaleme bir sarılırsam hızımı alamam endişesine sahibim. Çünkü mesele hakkında söylenebilecek, yazılabilecek o kadar çok şey var ki…

Yapılması gereken o kadar çok uyarı var ki…

Fakat sadece şu kadarını söyleyerek bağlayayım istiyorum. Kim seçilirse seçilsin.

İster Recep Öztürk, ister Muhammet Kurtuluş, ister Erdoğan Bozkurt…

Üçünü de tanır ve bilirim. Sadece tek isteğim olacak.

Körfez Ticaret Odası’nın her bir üyesi, kurumu mezar kılıklı yerden alıp plazalara taşıyan, odaya gerçek anlamda kimlik kazandıran, hak etmediği zulme uğramasına rağmen sağlığını ihmal etme pahasına oda işlerini aksatmayan merhum Mustafa Efe’yi unutmayın…

Ama hiç unutmayın…