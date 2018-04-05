AKP’li Zekeriya Özak, MİA yüzünden mi görevlerini bıraktı?

12 Haziran 2011 yılında yapılan genel seçimlerde AKP’den milletvekili seçilen İlyas Şeker, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.

Şeker, milletvekili seçilinde yerine meclis üyeliğine, imar komisyonu başkanlığına ve başkan vekilliğine Zekeriya Özak getirildi…

Özak, 1966 yılında Siirt’te doğdu. 1976 yılından bu yana İzmit’te ikamet ediyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu…

Yüksek lisansı aynı üniversitede yaptı.

Evli ve 2 çocuk babası…

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Özak, uzun zamandır İzmit Belediye meclis üyeliği, grup başkan vekilliği, imar komisyonu başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekilliği yapıyor…

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde adı Derince Belediye Başkan adaylığı için geçmişti…

Başkan Karaosmanoğlu, Özak’ın adaylığına onay vermemişti…

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HALDIZ İNŞAAT’A KIYAK

Özak, geçtiğimiz ay Büyükşehir Belediyesi adına MİA (Merkezi İş Alanları) projesiyle ilgili çalışmalar yürüttü…

35 dönümlük REAL AVM alınana sahip Haldız İnşaat, imar değişikliği (kat artışı) için Büyükşehir Belediyesi’ne başvurmuştu…

Gazetemiz, bu imar rantına karşı çıkınca Özak, STK’larla buluşarak bu imar değişikliğinin “rant olmadığını” anlatmaya çalıştı…

Sonunda olaya Cumhurbaşkanı Erdoğan el koydu ve “bu işi geri çekin” dedi…

Önerge, Büyükşehir Belediyesi’nden geri çekildi…

Bu durum, Özak’ı çok zor durumda bıraktı…

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Biraz evveliyatına gidelim…

2 yıl önceki İzmit Belediyesi meclisinde REAL AVM alanının imar değişikliği gündeme gelmiş, AKP’li meclis üyelerinin de oylarıyla imar değişikliği ret edilmişti…

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın da bu imar değişikliğine karşı olduğu biliniyor…

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Salı günü İzmit Belediyesi seçimleri yapıldı…

Komisyonlar belirlendi…

Özak, sürpriz bir kararla İzmit Belediyesi Meclis grup başkan vekilliği ve imar komisyonu başkanlığındaki görevinden ayrıldı…

Yani Özak, bu görevi yeni dönemde istemedi, yada el çektirildi…

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Özak’ın çevresine meclis toplantısı öncesinde “2019’daki seçim dönemine girdik, işlerimin yoğunluğu nedeniyle, imar komisyonunda görev almayacağım” dediği öğrenildi…

Peki Özak, gerçekten de işlerinin yoğunluğu nedeniyle mi imar komisyonunda yer almadı?

ÖZAK, BAŞKAN VE MECLİS ÜYELERİYLE TERS DÜŞTÜ

Kulislerde şu konuşuluyor;

“Özak, MİA (Merkezi İş Alanları) projesinde aktif olarak rol aldı…

Özak, REAL AVM’nin imar değişikliği için çok uğraştı.

Ama İzmit Belediye Meclisi’nde imar değişikliği kabul edilmedi…

İzmit Belediyesi Meclis Üyesi olan Özak’ın imar değişikliği kendi partili meclis üyelerinin de kabul etmemesi karşısında zor durumda kaldı…

Ayrıca Başkan Nevzat Doğan da imar değişikliğini istemiyor.

Yani Özak, hem partili meclis üyeleriyle, hem de Başkan Doğan ile ters düştü…

İMAR DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN UĞRAŞTI

Geçtiğimiz ay da REAL AVM imar değişikliği için çok uğraştı…

STK’larla görüştü…

STK’lara MİA’yı anlattı…

Ama gazetemiz de bunun imar rantı olduğunu günlerce yazdı…

Bu gelişmelerden rahatsız olan AKP Genel Merkezi, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı ve Erdoğan’ın talimatıyla imar rantı önergesi geri çekildi…

Özak, ikinci kez zor durumda kaldı…

Özak’ın bu süreci iyi yönetemediği yönünde konuşmalar yapılmaya başlandı…

Özak da imar komisyonunda daha fazla yıpranmama adına, komisyona girmeme kararı aldı.

Ya da başarısız bulunduğu için imar komisyonundan el çektirildi…

Ya da İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı imar konusunda zayıflatmak için böyle bir uygulama yapıldı… ”…

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Yukarıda Özak ile ilgili konuşulanları yazdım…

Bir diğer söylenti de şu;

Özak, 2019’da yapılacak yerel seçimlerde Derince veya İzmit’e başkan adayı olarak gösterilecek… Komisyonlarda yer almayarak, aday gösterileceği ilçe için şimdiden çalışmalar yapacağı söyleniyor…

ÖZAK, DERİNCE BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI MI OLACAK?

Bilindiği gibi AKP İl Başkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’tan oldukça rahatsız…

Durum böyle olunca, Zekeriya Özak’ın Derince Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi sürpriz olmayacak.

Özak’ın ağabeyi ve akrabaları Derince’de ikamet ediyor…

Özak ile ilgili iki senaryoyu yukarıda yazdım…

Gelişmeleri birlikte takip edeceğiz…

Rektör Görgün’eAnkara’da görev

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü, yüksek teknoloji geliştiren şirketi ASELSAN’ın Akyurt Tesislerinde yapılan 43. Genel Kurul Toplantısında ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün atandı. Görgün’e yeni görevinde başarılar diliyoruz.