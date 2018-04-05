Her şey Petkimspor için…

İlginç bir meslek yapıyoruz. Tesadüflerle dolu, acısıyla tatlısıyla geçiyor günlerimiz. Ama inanın hareketli geçiyor. Yani başka bir meslek yapsanız, böylesi bir hareketlilik ve senelerin nasıl geçtiğini anlayamama durumunu hissetmezsiniz.

Tabii tatlı tesadüfler de bizi mutlu ediyor…

Yarımcaspor’da adeta bir destan yazmaya çabalayan, tek yürek tek bilek yola çıkan ve kısa sürede önemli bir mesafe alan başkan Selçuk Güner, eski bir futbolcu. Kendisini muhabirken Gebzespor’da, Petkimspor’da izlemiş biriyim. Kendisi de o yıllarda gazetemizde çıkan haberleri çok güzel arşiv yapmış. Kupürleri kesmiş. Birkaç gün içerisinde okuyacağınız güzel bir röportaj yaptık. Ve o röportaj için bu fotoğraflar içerisinde seçmece yaparken, bir de ne göreyim. Kendisinin bile imzaya bakmadığı bir haber kupürü vardı. Bir de baktım, benim bile unuttuğum haberde benim adım yazıyor.

Zaman zaman böyle tesadüflerle karşılaşıyorum ve hem yaşlandığımı, hem de eser bırakmış gibi hissediyorum…

1986 yılında Petkimspor’da oynarken fotoğraflarını çekmişim ve haber yapmışım. Duygulandım. Ama en komik tarafı, hala beni tanımıyor ve o zaman da ismime bakmayı hiç düşünmemiş…

Eee, biz öyle bir meslek yapıyoruz…

Bir anda unutulur gideriz, kahramanları parlatırız…

Bizi çok kişi anımsamaz…

Bizim de zaten öyle bir niyetimiz yok…

Önemli olan sporcularımızın sesini duyurmak, onları medya yoluyla size aktarmak…

İsmimiz üzerimizde…

Muhabir…

Haber veren…

Şimdi diyorlar ki, sosyal medya gazeteciliği bitiriyor…

Kesinlikle değil…

Size bir şey söyleyeyim mi?..

Tam tersi…

Daha çok ilgi çekiyor gazetecilik mesleği…

Nitekim, hasılat rekorları kıran Post filmi de en güzel örnek değil mi?..

Bizim mesleğimiz daha da yüceliyor…

Çünkü bilgi artık en önemli değer…

Biz de size yıllardır bilgi veriyoruz…

Bunu da yaptığımız için çor mutluyuz…

Selçuk Başkan beni o günlere götürdü, sağ olsun…

Yarımcaspor’u da efsane günlerine götürüyor…

Helal olsun!..