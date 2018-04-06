Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını isteyenler parmak kaldırmaya başladı

İyi oldu, iyi oldu…
Çöp fabrikası tartışması, İzmit ile ilgili kim ne düşünüyor ortaya koydu.
İzmit’e sahip çıkanlar…
İzmit’e ihanet edenler…
Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmaması için bayrağı ilk açan gazetemiz oldu.
Tavrını net koydu:
*“UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapmak, cinayettir!”
*”Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını istemiyoruz.”
İmza kampanyası başlattık, 10 günde 83 binden fazla İzmitli “Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına hayır” dedi.
*19 kuruluşun üye olduğu Akademik Odalar Birliği…
*Bütün teşkilatlarıyla CHP…
*Bütün teşkilatlarıyla İYİ PARTİ…
*Yine bütün teşkilatlarıyla Saadet Partisi…
*Binlerce kişi ve kurum…
Bu arada “Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını isteyen varsa parmak kaldırsın” diye çağrıda bulunduk.
Hiçbir kişi ve kurumdan ses çıkmadı.
Taa ÇED toplantısının yapıldığı 3 Nisan tarihine kadar.
O gün, Özgür Kocaeli Gazetesi’nde bir manşet haber:
“DOĞRU YER, DOĞRU TESİS”
Ve bir yorum:
“Günümüzde bu tür projelere karşı çıkmak, ‘çevrecilik’ veya ‘ülke sevgisi’ değil, sadece oyunbozanlık yapmaktır.”
Aman ne güzel!
Sustular sustular, günler sonra “Çöp fabrikası UMUTTEPE’de yapılmalıdır” diye parmak kaldırdılar.
Tutumları zaten belliydi, farklı bir davranış beklenemezdi, ama o gün o manşet ve o yorumlarıyla, çöp fabrikası konusundaki duruşlarını resmen tescil ettiler.
“Biz buyuz” dediler.
“Biz AKP’de belirli bir grubun talimatları dışına çıkamayız…”
“Parti bülteni” olduklarını kabul ettiler.
Eh doğaldır, gazetenin sahibi AKP’li olunca, o gazetede yazanlar çizenler, “büyük gazeteci” geçinenler, “Biz özgürüz, istediğimiz her şeyi yazarız” havası atanlar, sahiplerinin sözünün dışına çıkabilirler mi?
Böyle bir dünya var mı?
Maaşlarını kim veriyorsa, onun emirlerini yerine getirmek zorundalar.
Öyle de yapıyorlar…
Evet, başka parmak kaldıran varsa, söyleyin onları da yazayım.
“Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan” diyeceksiniz.
Pardon! Onların görevi bu, onlara tek laf söylenemez.
Başka? Başka varsa onları söyleyin siz.
Söyleyin, bir bir yazacağım.
İzmit halkı, görsün…
Kimler kendilerinde yana kimler değil, anlasın!
Saflar netleşiyor…
İzmit’i gerçekten sevenlerle, uyduruktan sevenler ortaya çıkıyor.
İyi oluyor, iyi!
“Çöp fabrikası en uygun yere yapılacak” sözü ne anlama geliyor?
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, salı günkü meclis toplantısında, “Çöp fabrikası en uygun yere yapılacak” demiş.
Soru:
*Büyükşehir Belediyesi’nin uygun bulduğu yere mi?
*Halkın uygun bulduğu yere mi?
Hangisine?
Saatsiz şehir
Geçenlerde bir okurum mail atmış.
“Tanzer Bey, hiç dikkatinizi çekmiyor mu, İzmit’te cadde ve meydanlarda saat yok. Avrupa kentlerinde cadde ve meydanlar sanat eseri özelliğindeki saatlerle süslü” diye.
Kentin değişik merkezlerini şöyle bir gözümün önüne getirdim, okurum haklı.
Kenti yönetenlerin ilgi ve bilgisine…
3 görüş
*”Ruh kalkınması olmadıkça adamı hayvandan ayırt edemezsiniz. Gerçek medeniyet, edebiyat ve sanattan doğar. Tarih, tiyatrosuz yükselmiş bir millet gösteremez.” Muhsin ERTUĞRUL
*”Küçük kusurlarımızı itiraf edişimiz, büyük kusurlarımız olmadığına herkesi inandırmak içindir.” François de La ROCHEFOUCAULD
*”İslami kesimde kültürel kalitenin bu kadar düşebileceğini tahmin etmiyordum.” Prof. Dr. Nilüfer GÖLE (Modern Mahrem adlı kitabından)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
Hukukçu - İZAYDAŞ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için bir Prestij ve Marka bir kurum ve Büyükşehir Belediyesinin Çevre,Çevre temizliği ve Denetimi konusunda elini güçlendiren bir kuruluş,ayrıca kaynak finansman sağlayan…olması gerekende bu zaten Çevre konuları Devletin devletin bir kolu olan Büyükşehir Belediyelerinin elinde olmalı,bunun Türkiye’deki en iyi örneğide İZAYDAŞ’tır.
İZAYDAŞ geliştirilmeli ek ilave tesis yapılmalı ve çimento fabrikalarının atık ve tehlikeli atık yakmalarının önü alınmalı,çimento fabrikaları ve diğerleri kendi işlerini yapmaları sağlanmalı…Atık yakma lisanları iptal edilmeli,bu dünya ve çevre kimsenin malı değil.
Çimento içinde tehlikeli atığın işi ne! Ya çevreye saldıkları zararlı gazlar!..
İZAYDAŞ çevre ve canlılar için çalışan çevreci bir fabrika kurumdur,çevreye bacasından ve diğer hiçbir şekilde çevreye zararlı bir unsuru etkisi yoktur,bacasından zararlı bir emisyon salınımı yoktur.
Bu gibi sektörlerde çalışanlar için ülkemizde uygulanan yıpranma hakkını (fiili hizmet zammı)’İZAYDAŞ çalışanlarına tanımalıyız,Avrupalı meslektaşları 15’yıl hizmet akti sonunda Ağır iş kolu kapsamında emekli yapılıyorlarmış,bizde sağlıklarını bizler için feda eden bu insanlara sahip çıkmalıyız.
Casper - Bu pisliği izmitin tepesine yapamıycaksınız bu pisliğin dumanını ,koku özelliği olmayan kanser gazını izmitin tepesinden salamıycaksınız , yaptırmıycaz.
Erol Demirbek - o çöp tesisi yapılırsa akp kocaelinden her zaman ki oyunu alamaz
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