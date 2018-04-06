Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını isteyenler parmak kaldırmaya başladı

Hukukçu - İZAYDAŞ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için bir Prestij ve Marka bir kurum ve Büyükşehir Belediyesinin Çevre,Çevre temizliği ve Denetimi konusunda elini güçlendiren bir kuruluş,ayrıca kaynak finansman sağlayan…olması gerekende bu zaten Çevre konuları Devletin devletin bir kolu olan Büyükşehir Belediyelerinin elinde olmalı,bunun Türkiye’deki en iyi örneğide İZAYDAŞ’tır.

İZAYDAŞ geliştirilmeli ek ilave tesis yapılmalı ve çimento fabrikalarının atık ve tehlikeli atık yakmalarının önü alınmalı,çimento fabrikaları ve diğerleri kendi işlerini yapmaları sağlanmalı…Atık yakma lisanları iptal edilmeli,bu dünya ve çevre kimsenin malı değil.

Çimento içinde tehlikeli atığın işi ne! Ya çevreye saldıkları zararlı gazlar!..

İZAYDAŞ çevre ve canlılar için çalışan çevreci bir fabrika kurumdur,çevreye bacasından ve diğer hiçbir şekilde çevreye zararlı bir unsuru etkisi yoktur,bacasından zararlı bir emisyon salınımı yoktur.

Bu gibi sektörlerde çalışanlar için ülkemizde uygulanan yıpranma hakkını (fiili hizmet zammı)’İZAYDAŞ çalışanlarına tanımalıyız,Avrupalı meslektaşları 15’yıl hizmet akti sonunda Ağır iş kolu kapsamında emekli yapılıyorlarmış,bizde sağlıklarını bizler için feda eden bu insanlara sahip çıkmalıyız.