Yeni balık pazarında iki de manav olsun!

İzmit Halkevi balık pazarı bilindiği üzere kalkıyor…

Yeni halk pazarı, Halkevi balık pazarının D-100 karşısındaki alana yapılıyor…

Şu bir gerçek ki, yeni pazar yeri çok modern olacak…

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Yeni halk pazarı yapılmasına yapılıyor, ama halkevi balıkçı esnafının bazı istekleri ve önerileri var…

Gazetemize mail gönderen halkevinde tezgah açan işyeri sahibi, bazı isteklerde bulundu…

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Birlikte okuyalım;

“Merhaba, öncelikle kolay gelsin.

Halkevi balık pazarı esnafıyım.

Sahile yapılan yeni balık pazarında ise sadece balıkçı dükkanları yapılmakta.

Sahil balık pazarı için ve yanı otopark olduğu için insanların alışverişlerini rahat yapabilmeleri ve çarşının trafiğine girmemeleri için çok doğru bir tercih.

Hem çarşı trafiği rahatlayacak, hem de park sorunu yaşanmayacak.

Ama balık salatasız, limonsuz, rokasız, balıklar sonra meyvesi kavunsuz yenmez ki.

Balığı rahat aldık çarşıya girip, yeşillik meyve mi aranacak.

Bu iş et tırnak misali.

Türkiye’nin hiç bir yerinde sadece balık pazarı yoktur, hep manav ile birleştirilmiştir ihtiyaçtan ötürü.

Sizden ricam kesinlikle olumsuz eleştiri değil, sadece bu eksik ilerleyen projeye iki tane de manav eklenmesini dile getirmeniz ve yetkililerin gözden kaçırdıkları bu noktayı onlara göstermenizdir.

Birde bu iki manavda sürekli günlük meyve sebze ve zamanı ne olursa olsun pazarda ve markette bulamayacağınız her çeşit meyve bulunmaktadır”

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Bize mail gönderen tezgah sahibinin düşünceleri böyle…

Diyor ki;

Yeni balık pazarında iki de manav olmalı…

Balığını alan müşteri, bir de salata, liman, rokayı başka yerlerde aramasın…

Balığını alan, salatasını, limonunu, sebzesini, meyvesini de balık pazarında açılacak manavlarda alsın…

Bence doğru bir öneri…

Umarım Büyükşehir Belediyesi, bu uyarıyı dikkate alır ve yeni pazar yerine iki tane de manav açtırır.