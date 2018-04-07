Kim bu namussuzlar?

“Bu namussuzları yeneceğiz” diyen bir vekil düşünün.
Muhalefet partisinde görev alan, üstelik kadın olan bu vekil, “hırsızlığı meşrulaştırıyorlar” diyerek özetlediği eleştirisini “bu namussuzları yeneceğiz” diyerek de bitiriyor.
Peki kime diyor bunu?
MHP ve Ak Parti mutabakatını destekleyenlere…
Çok genel bir tabir kullanarak, çok geniş bir kitleye karşı söylüyor.
Neresinden bakarsanız bakın, skandalın da ötesinde, ahlaki olmayan bir üslup.
Üstelik bir kadın vekilin bunu dillendirmesinin hiç olmadığı kanaatindeyim.
Siyasetin bu kadar bel altı sözlere indirgenmemesi gerekiyor. “Yok ben dayanamam, dilin ayarını kaçırmam gerekiyor” diyorsanız, o zaman önce partinizin içine bakın.
PKK’lının cenazesine katılanlara, ya da teröristlere çocuğum, leşine şehit diyenlere karşı da dilinizin ayarı kaçmamalı mı? “Katil devlet” diyebilecek kadar ileriye giden ve HDP ile rapor hazırlamaya kalkan partililerinize karşı epey bir ayar kaçabilir mesela.
Milli ve yerli olmayan bireylere yönelik bu tür ifadeler kamuoyunun da desteğini fazlasıyla alır, hiç endişelenmeyin. Ama bunu toplumun büyük bir kesimine karşı söylerseniz, en hafif tabirle “halt etmiş” olursunuz.
KOTO’da Necmi Bulut’un zaferi
KOTO’da geçtiğimiz hafta yapılan seçimden mevcut başkan Necmi Bulut büyük bir zaferle çıktı. Rakibi Erdoğan Yılmaz’a karşı büyük fark atan Bulut, tecrübesini de konuşturmuş oldu. Erdoğan Yılmaz daha ziyade yenilikçi söylem ve “Direniş KOTO” gibi taklitçi bir sloganla yola çıkarak iddiasını ortaya koymuştu.
Bu seçimleri heyecan ve tecrübenin yarıştığı bir seçim olarak da değerlendirebiliriz.
Yılların verdiği tecrübe ve birikim yenilikçi söylemlerin karşısında galip gelmiş oldu. Bu seçimin ardından değişim ve yenilik sözlerinin tabandan gelen bir istek olması gerektiğini düşündüm. Ama yalnızca belirli kişiler bunu dillendirir ve herkesi buna inandırmaya çalışırsa, sonuç bu şekilde olabiliyor.
AK Parti de bu tür söylemlerle kuruldu ama o dönem halktan gelen bir talepti bu.
Yine birçok STK ve kooperatif benzer değişim ve yenilikçi ifadelerle seçim kazanmıştı. Ama hepsinin temelinde tabandan gelen bir değişim rüzgarı yatıyordu. Sanırım KOTO seçimlerinin sonucunu da bu şekilde yorumlamamız gerekiyor.
Geçtiğimiz haftaki yazı üzerine…
Geçtiğimiz hafta “Yapılamayanlar arasında gönüller ilk sırada” başlıklı bir yazı kaleme almıştık. Dört yılın özeti şeklinde olan bu yazı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Açıkçası böyle bir etki beklemiyordum.
Yüzlerce dönüş oldu, mesajlar, mailler, arayanlar, yorum yazanlar…
Öncelikle ilgilerinden dolayı tüm takipçilerime teşekkür ederim.
Gelen mesajların yanı sıra, kamuoyunda yoklama yaparak tepkileri bir de ilk ağızlardan dinlemek üzere birçok kişiyle de görüştüm.
Her düşüncenin ortak yanı, yazının kamu vicdanının sesi olduğu, gerçekleri net bir şekilde ifade ettiği, eksiğinin olduğu fazlasının olmadığı şeklinde.
Demek ki en azından bundan sonra bazı şeylerin değişmesi gerekiyor ki, bunun için zaman artık çok kısıtlı. Az bir zaman sonra bu ortak düşüncelerin doğruluğu ve kıymeti daha iyi anlaşılacaktır.
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Yorumlar
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Gncgl - BU YAŞANANLARI SAYIN ERDOĞAN GÖRSE İLK ÖNCE BAŞIMIZDAKİNE GEREKENİ YAPAR BÖYLE BİR İKTİDARDA HALKI GÖERMEZDEN GELMEK PARTİYİ SAYIN ERDOĞANI BALTALAMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR ÇÜNKÜ İNSANLAR SORUNLARINI BİMERE ÇİMERE YAZDIKLARINDA ALDIKLARI CEVAP BAĞLI OLDUĞUNUZ BELEDİYEYE SORUNUNUZU İLETTİK EN KISA ZAMANDA GEREKEN YAPILACAKTIR OLUYOR OYSAKİ BELEDİYE KALEMİ SORUNA SÜSLÜ KELİMELERLE İLGİLENİYORUZ 5 AYDIR NASIL BİR İLGİLENMEDİR ACABA ? ZAMAN DARALDI OTURUN ŞAPKAYI KOYUN ÖNÜNÜZE BAKIN İÇİ NASIL KİRLENMİŞ VE DOLMUŞ TEMİZLETİP KURUTMAK ZAMAN ALICAK ONA GÖRE GÖZ GÖRÜYO KULAK DUYUYO HALK 3 MAYMUNU OYNAMAKTAN SIKILDI SİZ HALA NEDENSE SIKILMADINIZ VİCDANMI YOK ANLAMADIK BU GÜNE KADAR BU BELDEYE BU KADARI DA GELMEMİŞTİ GELEN GİDENİ ÇOK ARATTI YAZIK ....Saygılar,
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