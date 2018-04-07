Sonuç: 1/3

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi- Kültürü Sempozyumu-IV’te verilen bir tebliğ: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde her yıl bir milyon ağaç toprakla buluşmaktadır.

Vay…vay !…Yani bu Belediye iş başına geldiği tarihten 2016’ya kadar 14 milyon ağaç dikmiş!

Buna tam inanacaktım! 17.Şubat.2018 tarihli bir İstanbul gazetesinin “Güney Marmara” ekinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden bir beyan: “13 yılda 7 milyon 675 bin 276 adet ağaç dikildi”.

Bir sempozyumda gerçek dışı bilgi verilir mi? Verilmez . Çok ayıp olur… İnsanlar sempozyumları önemsemez duruma gelirler. Peki…ne olacak şimdi? Bunlardan hangisi doğru? Bilimsel toplantıda verilen rakam mı yoksa gazeteye verilen rakam mı? Üstelik aralarında büyük fark var.

Ama ben dikkatinizi başka bir şeye çekeceğim:

Şimdi yukarıdaki fotoğrafa bakınız. Ağaçları budamışlar (Anlamanız için “budamışlar “ diyorum. Çünkü dünya literatürde ağacı bu hale getirmenin bilimsel tanımı yoktur). Kentteki bütün ağaçların durumu, her zaman böyle perişan.

Kentte dolaştım. Gördüğüm bütün ağaçların taçlarına bakarak kıyaslamalar yaptım: Tacı ne büyüklükte olmalıydı? Fakat ne kadar? Çünkü ağaçlarda bu dal doğrama işlemi her yıl tekrarlandığından bunların, yaşına uygun yaprak topluluğuna sahip olması mümkün olmuyor. Gördüm ki ağaçlardaki yaprak topluluğu ortalama olarak olması gerekenin üçte biri. Evet…Ortalama 1/3 . Yaprak sayısı azalınca ne oluyor ? Ağaç yeterli beslenemediği gibi yaprakları sayesinde yaptığı, dışarı oksijen salma, havadaki tozları tutma, havadaki ağır metal tozları bünyesine alma, buhar halinde su salma (transpirasyon) yoluyla havayı serinletme işlevlerini ancak 1/3 oranında yapıyor. Yani biz insanlara doğrudan sağlayacağı faydanın ancak 1/3’ünü sağlayabiliyor. Güzelliği bile ortadan kalktığından ruhsal faydası sıfırlanıyor.

Daha bitmedi. Bu kentte ağaç fidanları daha dikildiğinde yaprak oluşturmada yetersizliğe mahkum. Çünkü dikildikleri yerlerde toprağın ve iklim şartlarının uygunluğuna bakılmıyor. Üstelik genelde öyle sık dikiliyorlar ki toprak şartları ve iklim rast gelip uygun olsa bile taçlarını geliştiremiyorlar. Bunun üzerine budama diye dallarının doğranması yaralarına tuz/ biber oluyor.

Bayanlar ve baylar… Diyelim ki bu belediye yılda bir milyon ağaç dikiyor (fidan da denilmiyor…ağaç dikiyormuş !..).Neden dikiyor efendim? Gerekmeyen için para harcanmayacağına göre elbet gerektiği için. Bu durumda sizin yılda bir milyon değil 3 milyon ağaç dikmeniz gerekiyor. Veya gazetede yazılana göre 3 x 7 675 276 adet dikmiş olmanız gerekiyordu.

“Ağaçlar budanmaz ise zayıflar“ diyenler var. Kişi, bilmesi gerekenin ancak 1/3’ ünü bilirse böyle söyleyebilir. Halbuki, budama ağacı zayıflatır. Çünkü ağaç yaprak kaybettiğinden yaptığı fotosentez azalır, beslenmesi kısıtlanır. Buna ilişkin yeni örnek Japonya’dan yola çıkan ve kıtalar geçip Samanlı dağlarına kadar ulaşan Kestane Mazı Arısı. Bu böceğin neden olduğu mazılar yüzünden tomurcuklar sürgün oluşturamadığından ağaçta yaprak sayısı azalıyor. Bu azalmaya bağlı olarak meyve üretimi %70-80’e varan oranda düşüyor. Şu etkilenmeye bakar mısınız…Bizde de düşecek, gerekli önlemleri alamazsak.

Bazı şeyler o kadar net görülüyor ki ! Tabii…görebilene…

Kaynak:

1) Anonim. 2004.LNPV Montpellier* : Laboratoire national de la protection des

végétaux : Le cynips du châtaignier Un nouveau fléau pour l’Europe

2) Pardé J., 1974. Microclima en foret. Ecologie forestiere. La foret: son climat, son sol,

ses arbres, sa faune.