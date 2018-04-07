İbrahim Karaosmanoğlu’nun “ilm-i siyasetine” hayranım

Ne yalan söyleyeyim, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun “ilm-i siyasetine” bayılıyorum.

Yıllardır izlerim, onun gibi siyaseti ilmik ilmik dokuyan siyasetçi az bulunur.

Hep sessiz ve derinden gider.

Konuşmaktan çok, dinler.

Teraziye kor, tartar.

Karşı taraf çok ısrar ediyorsa yol verir, burnunun sürtmesini bekler.

Hep “bekle gör”ü oynar.

Önce “REAL-AVM” olayı, şimdi de “çöp fabrikası”…

Kocaeli, ardı sıra iki önemli olay yaşadı.

*”REAL-AVM arsasından rant yaratma” olayı…

*”İzmit UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapma” olayı…

Her iki olay da büyük yankı uyandırdı.

Birinci olayda imar artışıyla AKP’li bir müteahhide 500 milyon liralık rant yaratılıyordu…

İkinci olayda ise İzmit’in oksijen deposu kabul edilen UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılmasında ısrar ediliyordu.

Her ikisi de olacak iş değildi.

İzmit halkı kesinlikle karşı çıkıyordu.

Karaosmanoğlu, her iki olayda da “ilm-i siyasetini” konuşturdu

Birinci olayda…

Yani “REAL-AVM” olayında…

İbrahim Karaosmanoğlu ortada yoktu.

Vardı da yoktu…

Parti içinden birileri “rant” peşindeydi, bu konuda çok ısrar ediyorlardı, İbrahim Bey’in onlarla birlikte olması mümkün değildi, baktı söz dinlemiyorlar, “Yürüyün bakalım, yürüyebiliyorsanız” dedi.

Ortalığa da Başkan Vekili Zekeriya Özak’ı saldı.

“Kendi de istiyormuş görüntüsü” vermek için…

Ama çıkıp tek söz söylemedi.

Sonuç?

Sonuçta, “REAL-AVM’den 500 milyon liralık rant çıkarma” peşinde olanlar, hava aldı.

Konu kapandı.

Karaosmanoğlu, “ilm-i siyasetini” konuşturmuştu.

Gelelim çöp fabrikası olayına…

Bugünlerde, “İzmit UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılması” sürecini yaşıyoruz.

Siz hiç İbrahim Karaosmanoğlu’nun bu konuda tek kelime konuştuğunu duydunuz mu?

Tartışmaların en yoğun ve en sert döneminde, neredeydi İbrahim Bey?

Umrede…

Belediye adına görüntüde kim vardı?

Genel Sekreter İlhan Bayram…

Tamam da… 350 milyon dolarlık bir yatırım yapılacaksa, belediye başkanı çıkıp böyle devasa bir projeyi savunmaz mı?

Savunmaz…

İşin içinde başka şeyler varsa, savunmaz.

Dediğim gibi, İbrahim Karaosmanoğlu’nun “ilm-i siyasetine” bayılıyorum.

İnşallah, “çöp fabrikası” olayında da tıpkı “REAL-AVM” olayında olduğu gibi birilerinin burnu sürter.

Erdoğan Oğultekin’in söylediği beni çok düşündürdü

Erdoğan Oğultekin…

Kentimizden yetişen ulusal değerde bir karikatürist!

Karikatür çizmeye öğrencilik yıllarında gazetemizde başladı, sonra ülke çapında ünlendi.

GIRGIR ve FIRT’ta çizdi.

Sabah, Milliyet, Vatan, Takvim, Güneş, Akşam, Bugün ve Fotomaç’ta da sürekli karikatürleri yayınlandı.

Peki, Erdoğan Oğultekin şimdi ne yapıyor?

Geçen cumartesi günü İzmit’te açılan BULUŞMALAR adlı karikatür sergisinde karşılaştık.

Sergiye katılan 11 karikatüristin biri de Erdoğan Oğultekin’di.

Ne yaptığını sordum.

“Hiç” dedi, “Hiçbir gazete karikatürlerimizi basmıyor. Mizah dergileri bitti…”

“Tamam da, sen geçimini nasıl sağlıyorsun?”

“Çocuk dergilerinde konuları resimliyorum. Birkaç yayıneviyle çalışıyorum…”

Erdoğan Oğultekin’in bu sözleri bana çok dokundu.

“İşte” dedim kendi kendime, “Türkiye’nin geldiği nokta bu.”

Yazık!

Ülkemizin en değerli karikatüristleri, çizecek gazete ve dergi bulamıyorlar.

“Yastık altına” teşvik

“Yastık altı” denince, bizim toplumda ne akla gelir?

Altın.

Hep konuşulur…

*Yastık altında şu kadar ton altın var.

*Yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırılmalıdır.

İyi de alınan son karar neyin nesi?

*Kuyumcular ile bankalar anlaşmış…

*Bankalar ile kuyumcu mağazaları arasında “sistem” kurulacakmış…

*Bankalar, aktın satın almak isteyenlere anında “kredi” açacakmış…

*12 taksitle, hatta istenirse 36 aya kadar taksitle altın satışı yapılabilecekmiş.

Ne güzel değil mi?

Şu anda kartla altın satın almalarda sadece 4 ay taksit yapılabiliyor ya, bankalar kredi verince taksit sayısı 36 aya kadar çıkacak.

Sonuçta ne olacak?

Taksitle alınan altınlar “yastık altına” gidecek.

Bir taraftan “yastık altındaki” altınları çıkarıp ekonomiye kazandırmak için uğraşıyoruz…

Diğer taraftan “yastık altında” daha fazla altın toplanması için altın satın alacaklara kredi sistemi getiriyoruz.

Helal olsun, bize!

Helal olsun, ülke ekonomisini yönetenlere!

3 görüş

*”Dur, dinle. Hep konuşursan hiçbir şey duyamazsın.” Kızılderili Atasözü

*“Siyaset; akrep, çıyan, sırtlan ve yılanı da olan vahşi bir orman gibidir.” Deniz BÖLÜKBAŞI

*”Hakiki vatansever vatanını diğerlerine üstün tutan değil; vatanının söz konusu övgüye mazhar olmasını sağlayacak şekilde hareket edendir.” Aliya İZZETBEGOVİÇ