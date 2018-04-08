Büyükşehir basketbola yeniden el attı…

Bayanlar Basketbol Ligi’nde, en üst seviyeye yükselme hakkı kazandıktan sonra şubesini kapatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, basketbolda yeniden atağa geçti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kağıtspor Kulübü Başkanı Dr. Ali Yeşildal, transfer yapmamak kaydıyla, kentimizde dev bir basketbol hamlesi başlatıyor. İzmit Belediyesi, ücretsiz top dağıtımı ve

Hidayet Türkoğlu ile basketbol projesi başlatırken, buna Büyükşehir’in de eklenmesi, kentimizin kanayan yarası basketbolun atağa kalkması anlamına geliyor.Yaşayan efsane Cengiz Kahraman, tabii ki projenin en önemli mimarlarından biri olacak. Önceki gün düzenlenen ve basketbol kulüplerinin katıldığı Antikkapı’daki yemekte çok olumlu fikirler alınmış.

Ne mutlu bize!.. Bekleyip görelim…

Turgay Bulut’a evlilik baskısı…

Kentimizin en aktif spor insanlarından biri olan ve sık sık bu sütunlarda da gündeme getirdiğimiz Kocaeli Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, henüz bekâr. Bu konuda sanırım mesai arkadaşları da baskı yapıyor ve bir an önce evlenmesini istiyor. Bana bu yazıyı yazdıran, bizzat kentimizin en etkili kişilerinden biri. Elçiye zeval olmaz. Ama adamcağız o kadar yoğun ki, evlenmeye fırsat bulamıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, olayla yakından ilgilendiğini ve yakında sürpriz olacağını söyledi.

Teşekkürler İzmit Belediyesi!

‘16 Ocak Basın Onur Günü’de düzenlenen panele son anda katıldım. Orada, özellikle gençlere önemli mesajlar verdiğime inanıyorum ki, bayağı bir alkış aldım. Hatta panel sonrasında etrafımda toplanıp benimle selfie yaptılar. Tabii ki son anda katılan bir konuşmacı olduğum için, plaketim hazırlanmamıştı. Başkan Nevzat Doğan ve Başkan Vekili Güray Oruç ile benim sevgili ‘Server’im, ve Semra kızımız, gazetemizi ziyaret ederek plaket sürprizi yaptılar. Çok duygulandım ve tabii hemen huyumdur, utandım, kızardım, bozardım. Herkese teşekkürler…