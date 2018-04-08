Turistik ilçenin “tuvalet” sorunu…

Karamürsel; Kocaeli’nin iki turistik ilçesinden birisi.

Her gün artan nüfusuna, araç sayısına rağmen bir türlü “trafik”, park yeri sorununa çare bulamayan ilçe.

Bu sorunları her gün artarak büyüyen Karamürsel’de şimdi, daha önemli bir sorun yaşanmaya başlamış:

TUVALET SORUNU!

Ereğli Mahallesi’nden Dereköy Mahallesi’ne kadar tam 10,5 kilometre sahil bandında yürüyüş yolu olan Karamürsel’de insanların kullanabileceği tek bir “umumi” tuvalet yok!

Kış aylarında belki fazla ihtiyaç duymayan Karamürselliler, yaz aylarında ilçeye gelen yazlıkçı ve yerli yabancı turistlerin sahili doldurması ile “tuvalet” sorununun giderek daha da arttığını söylüyor.

Turistik Karamürsel ilçesinin yeni düzenleme ile mimarisi ve görüntüsü tartışılmaz.

Eskinin tahta iskemleli çay bahçeleri ve kahvehanelerinin yerini alan Avrupai kafeteryalar ve mimari yapıların süslediği sahil, turistik ilçenin “gelinlik” kızın boynuna takılmış gerdanlık gibi.

Ne var ki, bu güzel ve uçsuz bucaksız sahil bandında (10,5 kilometre uzunluğunda) tek bir “UMUMİ” tuvalet olmaması Karamürsellileri hayli üzüyor.

Haklı olarak halk soruyor; “10.5 kilometre uzunluğu olan bir sahil yürüyüş yolunda, neden tuvalet yapmazlar?”

Sorumlu Karamürsel Belediyesi mi?

Yoksa Karamürsel’i bünyesine alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mi?

Bilindiği gibi, “Büyükşehir olduktan sonra” Karamürsel’in bazı alanları (denize kıyı, sahil kesimi) park ve yollar, kaldırımların bir kısmı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin oldu.

Yani buraların yapımı, onarımı, bakımı, temizliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yapılıyor. Haliyle ilçenin sahil bandı da Büyükşehir’in kanatları altında.

Sahil bandında yaya, bisiklet yolu, araç yolları, dinlenme şadırvanları Büyükşehir tarafından yapılmış.

Tüm bunlar yapılırken bu 10,5 kilometrelik güzelim sahil bandında insanlar için bir UMUMİ tuvalet yapılmaması düşündürücü değil mi?

Sebebini kimse bilmiyor, sorulduğunda da “cevap” alınamıyor!

Özellikle ilçede “pazar” kurulduğu cuma günlerinde, pazarcı esnafının da kullandığı alan olan sahil bandında tuvalet giderek ihtiyaç olmuş.

Pazarcı esnafı ve halk pazara yakın camileri “tuvalet” ihtiyaçlarını gidermek için kullansalar bile ihtiyaca yetmediğinden şikayetçi…

Sahildeki bazı işletmelerin halkın tuvalet ihtiyaçları için tesislerindeki WC’leri kullandıracağı söylenmiş, ama işletmeler buna uymuyorlar. WC’lerinin kapısına kilit vurmuş “hariçten kullanmak yasaktır” yazmışlar.

Karamürselli, “Madem sahil ve yürüyüş yolu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait o zaman Büyükşehir bu alana bir değil birkaç tane UMUMİ TUVALET yapsın” diyor.

Tabi bu arada Karamürsel’i yönetenlere de bir çift sözleri var; “Madem ki Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışıyorsunuz, sahil projesi yapılırken buraya tuvalet yapılması, konulması konusunda neden talepte bulunmadınız? Siz istediniz de Büyükşehir mi yapmadı? Büyükşehir tuvalet yapmayı “unutmuş” olabilir, peki ya siz, siz de mi unuttunuz?”

İsmini yazmayacağım bende mahfuz, hafta sonu Karamürsel’de turistik bir işletmeye yerli turistler gelmiş. “Manzarası, yemekleri güzel bir tesis, her şey çok güzeldi” ama TUVALETLERİ rezil, çok pisti!

Lütfen bu konu da uyarın (!) dedi.

Bunu Karamürselli değil, Karamürsel’e gelen yerli turist söylüyor.

Evet…

Karamürsel’de ciddi anlamda TUVALET sorunu yaşanıyor.

Şantiye kurmaları yasalarla belirtildiği halde, yüzlerce daire inşaatı yapan müteahhitlerin “şantiye” kurmadan inşaat yaptıkları ve bu inşaatlarda çalışanlar için şantiyede tuvalet bulundurmadıklarından ötürü işçilerin tuvaletlerini yol kenarlarına, komşu bahçelere yaptıklarını kontrol etmeyen sorumlular, bu konuda önlem almayan görevliler, sahil bandında “engelli” araçları ile yürüyüşe çıkan engellilerin tuvalet ihtiyacını düşünmeyenler, 10.5 buçuk kilometrelik sahil bandını sadece “sağlıklı” insanların yürüyüşü için düşünenler(!)

Bu kadar sahili olan ve bu alanda tek bir tuvalet dahi bulunmayan turistik ilçede TUVALET sorunu olduğunu yazmak, ilçeye “kötülük, karalama” ise, ben bunları hep yazacağım!

Bu günde yarın da…

Turistik Karamürsel’in ve 10.5 kilometrelik sahil bandında UMUMİ TUVALETE ihtiyaç var!

Yüreğiniz sıkıyorsa çıkın halkın arasına sorun bakalım, “Karamürsel ve sahil bandında TUVALET ihtiyacı var mı yok mu?” alacağınız veya aldığınız cevabı açıklayın bakalım!

Kimin Karamürsel’e “kötülük” yaptığına YALAKALAR değil, Karamürselli karar versin!