Menfaatçiler, sizi de kendisi gibi ŞEREFSİZ zanneder!

Sevgili dostlar;

Menfaatçi insanlar denildiği zaman her şeyde ama her şeyde, sadece kendilerini düşünebilen, görünüşte insana benzeyen bencil şahıslar akla gelmelidir…

Bazı menfaatçiler, ben kendimden çok başkalarını da düşünüyorum, ya da içlerinden bazıları O’nu, Bu’nu ve Şu’nu da, düşünüyorum ve bunlar benden ve ben bunlardanım da diye bilirler…

Siz yine de böyle diyenlere de inanmayın derim…

Neden mi?

Çünkü; yine bu malum şahıslar onları, bunları, şunları düşünürlerken bile, yine dolaylı yoldan kendilerinin menfaatlerinin neler olacağı düşüncesi içindedirler de ondan…

GÜÇLÜNÜN YANINDA YER ALMAK

Menfaatçilerin kendilerine has bir takım özelliklerini müsaade ederseniz, sıkıcı olmadan, uzatmadan kısaca ele almak istiyorum…

Menfaatçi insanların en belirgin özelliği her ne şartla olursa olsun, güçlünün tarafında yer almalarıdır..

Güçlünün yanında yer alırken de her zaman gözetim yapmayı da ihmal etmezler, güç kimin eline geçeceğini her zaman hesap etmek zorunda hissederler kendilerini…

Her zaman bir beklenti içindedirler ki, gücün başkasının eline geçeceğini anladıkları anda, saf değiştirmekte bir an olsun tereddüt etmezler…

Gerekirse çıkarlarına uygun ve hedefe götürecek şekilde her türlü yalanı, iftirayı, rezilliği göze alırlar…

GAMMAZLIK YAPARLAR

Güçlü olana her zaman gammazlık yaparlar.

Kendilerinin güçlünün yanın da yer alabilmeleri, yapmış oldukları gammazlığın derecesine göre değişken olacağını iyi bilirler.

Gammazlığı bundan dolayı olsa gerek, kendilerine bir meslek haline getirirler…

En yakınlarını, menfaati uğruna gözünü kırpmadan satabilir, yarı yolda bırakabilir özelliğine sahiptirler…

ÖZEL GÜNLERİ HİÇ KAÇIRMAZLAR

Menfaatçi insanlar, menfaat sağlayacağı insanları iyi bilirler…

Menfaati olacağını bildiği kişilerin, doğum günlerini ve özel günlerini ise hiç kaçırmazlar.

Güçlü gördüklerinin her türlü organizasyonlarını tek başlarına halletmeye çalışırlar ki, böylece güçlü olanın gözlerine girmiş olacaklarını iyi bilirler…

Yalnız çoğunlukla enerjilerini menfaat uğruna harcadıkları için, yakınlarının özel günlerini unuturlar ya da görmezden gelirler.

Zaten önemli de değildir unuttukları…

HAL HATIR SORMAK

Çünkü; Menfaat yoksa aramak, hal hatır sormak boş iştir anlayışına sahiptirler…

Eğer menfaatleri için arkalarında koştukları kişiler menfaat kanallarını kapatır, ya da menfaat fırsatı olmaktan çıkmışlarsa, onlar da silinir…

Yeni yeni insanlar rehbere kaydedilmeye başlanır…

(Doğum günlerini vs. özel günlerini ezberlemek şartı ile tabii ki….)

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İNSANLARIN BOZUK KARAKTERLERİ…

İşte böyle dostlar;

Yaz yaz bitmez böyle insanların bozuk karakterleri…

Kabil’in, Habil’i öldürmesiyle menfaatçilik insanoğlunun hayatına girmiş bir hastalıktır… Menfaatçilerin HASTALIKLI BİRER MAHLUK olduklarını unutmamalı, etrafımızda varsa böyle insan kılıklı şeytanların da toplumdan uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyorum….”

(Alıntı: pervasiz.com.tr- Mehmet TOZOĞLU)

MENFAAT İLE İLGİLİ SÖZLER

*Menfaatçiler kuş gibidir. Yerde elinizden beslenirler, uçunca üstünüze pislerler!

* Herkesin işine yaradığın kadar iyisindir bu hayatta!

* Dostluğu menfaati kadar olanın, yokluğu büyük kazançtır.

* Biri size değiştin diyorsa; ya sizinle işi bitmiştir ya da menfaati.

* Çıkarcı insanlara yakın davranmayın. Sizi de kendisi gibi şerefsiz zanneder.

* Bazı arkadaşlıklarda menfaat ilişkisini çıkardığınız zaman geriye hiçbir şey kalmaz.

*İnsan menfaatini elbette düşünecektir ama menfaat için arkadaş, dost satılmamalıdır.

*Yaşamını menfaat üzerine kurmuş kişilerle asla arkadaşlık kurmayınız.

*Menfaatleri bitene kadar değil, yürekleri yetene kadar yanınızda olanlar, gerçek dostlardır