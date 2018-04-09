Rakamlar yalan söylemez.  

Sevgili okuyucular, bu haftaki yazımı rakamlara ayırdım.

Hiçbir yorum yapmadan siz okuyucularımı biraz olsun düşündürmek istedim.

Büyük bilim adamı Einstein “İnsanlara düşünmeyi öğretin. Düşünen insan gerçeği bulur.” Diyor.

Bu yazımda birazcık olsun siz okuyucularımı düşündürmek istedim.

Katar’ın fert başına düşen milli geliri 140.bin dolar.

Mülteci (0)

Arabistan’ın fert başına düşen milli geliri 60 bin dolar.

Mülteci (0)

Türkiye’nin fert başına düşen milli geliri 9 bin dolar.

Mülteci sayısı 5.000

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İflas etmiş dediğimiz Yunanistan’ın “Ateist” Başbakan’ı;

Asgari ücreti 800 Euro’dan, 1500 Euro’ya çıkarttı. Babasına ait bir apartman dairesinde oturuyor.

Dünyanın en iyi ekonomisine sahibiz diyen liderimiz asgari ücreti 1400 liradan 1600 liraya çıkarttı. Saray’da oturuyor. Saray’ın aylık masrafları hakkında çok büyük rakamlar telaffuz ediliyor.

Diyanet işleri Başkanlığı’nın bütçesi 517 milyon lira.

Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi 217 bin lira(İki katı)

İmam sayısı 122 bin

Doktor sayısı 107 bin

Hastane sayısı 1250

Cami sayısı 85.000

Doktor açığı 105.000

İmam açığı yok.

Her yıl 9 bin doktor mezun oluyor. Her yıl 60.000 imam mezun oluyor.

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Kocaeli’nin 13 belediyesinin 2017 yılı toplam bütçesinin tutarı on bakanlığın bütçesinden fazla. Örneğin Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesi 2.963.645 bin lira. Kocaeli belediyelerinin toplam bütçesi ise 3.776.035.bin lira. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi ise 2.100.000 liradır. İzmit Belediyesi’nin bütçesi 220 milyon liradır.

2.100.000 lira bütçeye sahip olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sadece Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcu eğer affedilmediyse 500 milyona yakındı.

Belediyelerin başarısı hizmet sunduğu vatandaşlarının hayat standardının yüksekliği ile ölçülür. Eğer İzmit Halkı yaşadığı kentte mutlu ise söylenecek sözüm yok. Ancak trafik sorunundan, yolların, kaldırımların bozukluğundan kimsenin mutlu olduğunu sanmıyorum. İnşallah aldanıyorumdur.

Yazımı yorumsuz bitirmek istiyordum ama bu konu ile bir iki cümle yazmak istedim. Yukarıdaki başlıkların yorumunu siz okuyucularıma bırakıyorum.