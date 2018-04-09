Annemin büyük ninesi nerede oy kullanacak?

Gazete haberlerinde okuyor, pek de inanmak istemiyordum.

Efendim;

T.C.İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı “Alt Üst Soy Belgesi” listelerinde pek çok kişinin, çok uzun yıllar ölmüş olan yakınlarının “sağ” göründükleri iddia ediliyordu!

“Bu kadar da olamaz!” diyordum.

Merak ettim, kendi soy kütüğümü çıkarttım. Ve gördüm ki;

rahmetli annemin annesinin babasının annesi, 01.07.1855 doğumlu Vesile Kaymak “sağ” görünüyor!

Şimdi, bu değerli büyüğümün ikametgah adresini arıyorum!

Bir vatandaş olarak, adını ilk kez duyduğum ve şu anda 163 yaşında olan büyük büyük ninemden uzun yaşamanın sırlarını öğrenmek istiyorum!

Bir de, gelecek seçimlerde hangi sandıkta oy kullanacağını ve kime oy vereceğini de bilmek isterim!..

Kara mizah bir yana, anlaşılıyor ki, gelecek seçimler büyük skandalların seçimi olacak!

Sandık görevlilerinin, seçmen kartı ile oy kullanmaya gelecek vatandaşların doğum tarihlerine pek fazla dikkat edebileceklerini sanmıyorum!

Örneğin; 1855 doğumlu Vesile Hanım’ın seçmen kartı “1955” olarak hazırlanabilir!

Diyelim ki; sandık görevlilerinden biri 100 yıllık doğum tarihi çelişkisini fark etti. Ne olabilir? Devlet Memuru sandık görevlisi, “sehven yazılmış” diyerek sahte seçmenin oyunu geçerli sayabilir!

“Mühürsüz oy pusulasını” yasal hale getirenler bunun da çaresini düşünmüşlerdir herhalde!

OY hakkı, demokrasinin ilk adımıdır.

Demokrasi tek başına “oy kullanmak” ile sınırlanmaz.

Demokrasi, “HUKUK DEVLETİ” ile bir bütündür. Hukuk Devleti ise, hayatın her alanında tüm vatandaşların eşit haklara sahip olması, özellikle yargı önünde koşulsuz eşitlik ve “İdarenin/İktidarın yargısal denetimi” ile bir bütündür.

Bugün bu ülkede vatandaşların büyük bir kesimi YARGI’ya güven duymuyor!

Bütün vatandaşları yani “Cumhur’u” kucaklaması gereken ama fiilen toplumun yarıdan fazlasına karşı olan, kendisi gibi düşünmeyenleri “vatan haini, terörist” olmakla suçlayan bir Cumhurbaşkanı, demokrasi ve hukuk devleti değerlerini yok ediyor.

Bu, toplumda kutuplaşma ve giderek karşılıklı “kin ve nefret” duygularını besliyor!

Oysa bizim, hep birlikte bu ülkeyi yüceltme ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir ülke bırakma görevimiz olmalı.

Bu ise, hayatın her alanında birbirimize ve siyasi iktidara güven duymamızla mümkündür.

Seçmen listelerinde ve seçim sisteminde yaşanacak güvensizlik, seçimlerin de oluşacak siyasi iktidarın da “MEŞRULUĞU” üzerinde derin ve giderilmesi çok zor sorunlar yaratır.

Bu haksızlık, yani “KUL HAKKI” Allah katında da en büyük ve affedilmez bir günahtır!

Neyse, ola ki benim büyük ninem Vesile Kaymak sizin sandığınızda ise lütfen bana bilgi verin. Kendisini tanımak, hasret gidermek ve ellerinden öpmek istiyorum!..