Herkes gider Mersin’e biz gideriz tersine

Gecikmiş bir yazı…

Nükleer santral temelinin atıldığı gün, televizyonlarda öyle yayınlar yapıldı ki, insanın sokağa çıkıp “Yaşasın nükleer santral” diye bağırası geldi.

Efendim, nükleer santral “çevre dostu”ymuş…

Efendim, nükleer santral şuymuş…

Efendim, nükleer santral buymuş…

Tam beyin yıkama!

Yalan yanlış bilgiler pompalandı…

Türk halkı pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da uyutuldu.

Oysa gerçekler ortada.

Halk deyimiyle, “Herkes Mersin’e gidiyor, biz tersine…”

Anlatayım:

*Kanada 1975, ABD 1978, Almanya 1982 yılından itibaren yeni nükleer santral yapmıyor.

*Avusturya, Filipinler ve Brezilya’da yapımı tamamlanan nükleer santraller devreye alınmadan kapatıldı.

*İtalya, İngiltere, İspanya, Finlandiya, Rusya, Çin, Endonezya, Küba, Tayland ve Vietnam, nükleer planlarını terk etti.

*Portekiz, İrlanda, Lüksemburg, Danimarka, Yunanistan, İsviçre, Hollanda, İskoçya ve Yeni Zelanda, “nükleer santral kurmama” kararı verdi.

*İsveç, tüm nükleer santrallerini kapatma kararı aldı.

Liste böyle uzayıp gidiyor.

Dünya tehlikeyi gördü nükleeri terk etti, biz yeni başlıyoruz.

Almanya bizim enerji ihtiyacımızın tamamı olan miktarı güneşten elde ediyor…

Almanya’ya göre biz güneşin göbeğindeyiz, güneşi bırakıp nükleere sarılıyoruz.

Ne diyeyim bilmem ki?

Bu kadar savurganlığımızın sebebi ne?

Para, gereken yere harcanır.

Buna söyleyecek sözümüz olmaz.

Ama bizim gibi dışarıdan aldığı borçla yaşayan ülkeler, harcama yaparken kılı kırk yarmak zorundalar.

Parayı en uygun yere harcamak durumundalar.

Ama biz böyle davranmıyoruz.

Har vurup harman savuruyoruz.

Sanki o paralar bizim…

Sanki o paraları faiziyle geri ödemeyeceğiz…

Örnek mi istiyorsunuz?

Bakın, ülkemizde bulunan 55 havaalanından 45’i zarar ediyor.

Nüfusu toplam 90 bin olan Bayburt’a 285 milyon lira harcanarak havalimanı yapılıyor.

Bir alışveriş merkezine girsen bir saatte çıkamazsın, Bayburt’u yarım saatte yürüyerek turlarsın.

90 bin nüfus içinde kaç uçak yolcusu var ki?

Komşu olduğu Trabzon, Erzurum ve Erzincan’da havaalanı var, uçakla yolculuk yapmak isteyen buraları kullanabilir, yok olmaz illa Bayburt’ta da olacak.

Yahu bu havaalanı bırakın kendisini amorti etmeyi, bakım masraflarını dahi kurtarmaz.

Safi zarar!

Bir örnek daha…

Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı nerede biliyor musunuz?

Kütahya’da…

Ne işi var Kütahya’da?

Hiiiç, yapmışlar işte.

Akılları sıra, buradan Eskişehir ve Afyon yolcularını da yararlandıracaklar.

Çalışıyor mu?

Çalışmıyor…

Olsun, havaalanı nasıl olsa “yolcu garantili” yapılmış.

Yolcu gelse de gelmese de işletici firma parasını devletten alıyor.

Senin benim ödediğimiz vergilerin bir kısmı buralara gidiyor.

Yolcu garantili havaalanı…

Geçiş garantili köprü…

Hasta garantili hastane…

Oh ne güzel dünya!

Boş yere harcanan milyarlar!

Böyle bir ekonomik sistem olmaz.

Böyle bir sistem sürdürülemez.

Sebzeli makarna

Geçenlerde makarna düşkünü bir arkadaşım anlattı.

Araştırmış, incelemiş…

Hani ambalajının üstünde “ıspanaklı, domatesli, havuçlu” diye sebze isimlerinin yazıldığı makarnalar var ya…

İşte bu makarnalara bir gram bile sebze katılmıyormuş.

İstenilen sebzenin boyasını, biraz da aromasını hamura kattığınızda “rengarenk makarnanız” hazır oluyormuş.

Bazı firmalar, sadece “domatesli makarnaları” salça ile renklendiriyorlarmış.

Hepsi bu kadar!

“Sebzeli makarna” sevenlere duyurulur.

3 görüş

*”Toplumun meraksızlığı, okumaz olması, bilgisizliği, ülkenin yakın geleceğini tehlikeye sokuyor.”

*”Hakiki bilgelik, ahmaklıktan daha az cüretkârdır. Bilge insan sıkça şüpheye düşer ve fikrini değiştirir. Ahmaksa dik kafalıdır ve şüphe etmez. Kendi bilgisizliği dışında her şeyi bilir.” AKHENATON

*”Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince, o rejim mahkûm olmuştur.” MONTESQUİEU