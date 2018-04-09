Akar, Çayırova’daki imar rezaletini Soylu’ya sordu?

CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya'nın ortaya çıkardığı ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın da gündeme getirdiği Çayırova Belediyesi'ndeki kayıtlı tapu usulsüzlüğü sonrasında Çayırova Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Refik Tartar görevinden alınmıştı…

Görevden alınmasına alındı da, peki bu işe göz yumanlar ne olacak?

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, bu usulsüzlüğün peşini bırakmıyor…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması istemi ile Meclise soru önergesi veren Akar, Çayırova Belediyesi’ndeki iddialar için soruşturma açılmasını isterken, Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin de görevden alınması gerektiğini söyledi.

“BALIK BAŞTAN KOKMUŞTUR”

Mecliste yapmış olduğu konuşmada Belediye Başkan Yardımcısı Reik Tartar’ın almış olduğu arsalara değinen Akar, özel kalem müdürünün de aile şirketi gibi çalıştığını belirtti…

Bu iddiaların derinlemesine araştırılması için Bakanlığın derhal Çayırova Belediyesi hakkında soruşturma yaparak sorumluların da görevden uzaklaştırılması gerektiğini ifade etti… Akar ayrıca verdiği önergede, Refik Tartar’ın aylık 41 bin TL gibi taksit ödemelerine dikkat çekerek, bu ödemeleri nasıl yaptığını sordu.

ŞEVKİ DEMİCİ’YE TEPKİ

Bakan Soylu’dan biran önce gerekli adımları atması gerektiğini önergesinde belirten Akar, Belediye başkanı Şevki Demirci’nin yaptığı açıklamaya da değinerek, “Belediye Başkanı olarak ‘ etik’ değildir diyeceksin, ama tüm satışlarda imzayı atacak ve hala o koltuğu işgal’ edeceksin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapılan tüm soruşturmalar da hiçbir usulsüzlük ve yolsuzluğun olmadığı CHP’li Belediye Başkanlarını görevden aldı. Bakalım artık etrafa saçılmış olan Çayırova’yı Çamurova’ya dönüştüren Belediye Başkanı ve sorumluları görevden alacaklar mı? Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız’ dedi.

Akar’ın verdiği soru önergesi şöyle;

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TBMM BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Haydar AKAR-Kocaeli Milletvekili

Kocaeli ilimizin Çayırova İlçesinde Belediye tarafından 5. Bölge de yapılan imar uygulaması ile birlikte birçok iddia ortaya atılmış, Belediye hizmetleri ile değil yolsuzluk ve usulsüzlükleri ile gündeme gelmiştir.

Buna göre;

1.Belediye Başkan Yardımcısı Refik TARTAR Çayırova 5. Bölge deki imar uygulaması sonrası kendisi bu arsalarda hissedar olmuş mudur? Bu hisseleri daha sonra başka yerlere taşımış mıdır? Bunları hangi usullerle gerçekleştirmiştir?

2.Belediye encümen kararları ile 2017 yılında kaç tapu sahibi olmuş mudur? Sahip olduğu arsaların metrekaresi, ilgili şahsın payı ve belediye payı ne kadardır? Belediye Başkan Yardımcısı Refik TARTAR bu kazanımları için ayda 41 Bin TL ödeme yapmakta mıdır? Belediye Başkan Yardımcısı Refik TARTAR bu ödemeleri nasıl hangi gelirleri ile gerçekleştirmektedir?

3.Yine Çayırova Belediyesi özel kalem müdürünün yakını (halasının torunu) AKIN UYUR aynı usullerle tamamı belediyeye ait olan ve Akaryakıt istasyonu izni olan arsa için başka bir arazi ile yapılan değişiklikle bu arsadan önce hissedar yapılıp sonra m2’si 700 TL’ den satın almış mıdır? m2’ni 700 TL’ye aldığı bu arsanın şu andaki emlak değeri nedir?

4.Yine özel kalem müdürünün eniştesi de aynı yöntemlerle arsa sahibi olmuş mudur? Sahip olduğu arazide yukarıda bahsi geçen Belediye Başkan Yardımcısı ortak mıdır?

5.Bakanlık olarak Çayırova Belediyesi hakkında bir inceleme başlatacak mısınız? 29.03.2018 tarihinde Mecliste yapmış olduğum konuşma sonrası Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci tarafından 03.04.2017 tarihinde alelacele Başkan Yardımcısı Refik Tartar görevinden alınmıştır. Şevki Demirci yaptığı açıklama da Başkan Yardımcısı Refik Tartar’ın görev yapmış olduğu ilçe de bu kadar arsa sahibi olmasının etik olmadığını belirtmiştir. Etik olmadığını belirten ancak encümen kararlarında imzası bulunan Belediye Başkanı Şevki Demirci’yi Bakanlık olarak görevden alacak mısınız?

Yine benzer yöntemlerle aile şirketi gibi çalışan Özel Kalem Müdürü Cengiz Gürkan’ı da ivedi olarak görevden alacak mısınız?

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Yukarıda CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın İçişleri Bakanı Süleyman Solyu’nun yazılı olarak cevaplamasını istediği önergeyi okudunuz…

Sorularda da belirtildiği gibi Çayırova Belediyesi’ndeki iddialar çok vahim…

Bakalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akar’a cevap verecek mi?

Bekleyip göreceğiz…