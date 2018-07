Derince’de, kurban yeri paraları konusunda şikayet var…

Mert yürek - Öncelikle yazılan makale fiyasko.2 küme c gurubunda mertspor ligden cekilmedi maclara çıkıyor.cekilen yeni kandıra ve izmit gb takımları.bu takımlara bakarsanız kandıra belediyesi ve zengin iş adamları yeni kandıraya her konuda destek cıkıyor.izmit gb ise her yerden destek alıyor fakat her ikiside cekildi.mertspor ise tek destek görmeden kendi imkanlarıyla ayakta duruyor.her kesime karşı mücadele ediyor basına kaskfe hakemlere ve rakiplere karşı.ayrıca yaptırım olması için kulüplerin federasyondan destek alması lazım.federasyon maca cıkmayan takıma para cezası veriyor peki amatör kulüplere parasal destek var mı ki birde para cezası veriyorsunuz.malzeme yok deplasmana arac yok para yok sezon başında milyarlarca parasını alıyorsunuz kulüplerin birde ceza veriyosunuz.en başından sonuna kadar hatalı bir uygulama var kocaeli futnolunda