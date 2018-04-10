Derince’de, kurban yeri paraları konusunda şikayet var…

Derince’de bazı spor kulüpleri, bizzat beni arayarak ve mesaj yollayarak, belediyenin kurban yeri paralarını kulüplere eşit dağıtmadığı, hatta hiç dağıtmadığıyla ilgili şikayetlerde bulundu… korkuyorlar ve isim veremiyorlar. Çünkü belediyeye göbekten bağlılar. Bir süre bekledim ama gördüm ki, şikayetler artarak geliyor… Ama hala kimse isim veremiyor…

Hatta soyunma odası konusunda da eşitsizlikler olduğu iddiaları orta atılıyor… Bu konuyla yakından ilgilenen kişi Talip Yeşilyurt. Kendisiyle konuşacağım ve daha detaylı bilgi alıp, yine buradan yayınlayacağım. Çünkü, bu iddia öyle küçümsenecek bir iddia değil. Yeşilyurt’un bire bir ilgilendiği Belediye Derincespor’a daha çok para aktarıldığı, ayrım yapıldığı söyleniyor. Derince kulüpleri bu konuda muzdarip…

Şikayetinizi en kısa sürede iletip, yanıt almaya çalışacağım. Konuyla ilgili araştırmalarım da sürüyor…

Merak etmeyin!.. Kurban bayramı da yaklaşıyor, bakalım nasıl bir çalışma yapılacak?..

Zira koskoca Belediye Derince’nin, herhalde bu paralara ihtiyacı yoktur… Toplam miktarın da 60 bin liraya yakın olduğunu söylediler… Araştırıp, göreceğiz…

Zira, Derince’de bazı kulüplerin, kendilerine bağışlanan malzemeleri üyelere parayla sattığına dair iddialar yapılmış ve bu sütunlarda da yerini bulmuştu… Belge olmadığı için, kıyılarda, köşelerde kalmıştı. Çünkü daha önce de yazdım. Bir iddianız varsa, belgesiyle ortaya koymak zorundasınız… İddiayı araştırmak ise tabii ki bizim görevimiz… Talip Yeşilyurt’tan, kurban paralarının dağıtımıyla ilgili bir döküm bekliyorum… Talip bey, En güzel yanıt bu olacaktır…

2-C karman çorman…

2.Küme Futbol Ligi, yer yıl olduğu gibi, bu yıl da fiyaskolarla dolu. Hele hele C Grubu. Bu hafta hiç maç oynanmayacak biliyor musunuz?. Böylesini ilk kez görüyorum. Çünkü tam 3 takım ligden çekildi. Zaten topu topu 3 maç oynanıyor.

Mertspor…

İzmit GB…

Yeni Kandıra…

Aynı grubun bu üç takımı çekildi…

Diğerleri de birincilik ve Play-Off mücadelesi verdiler, ama gerek de kalmadı zaten…

Hedef, ilk sırayı alıp direkt 1.Küme’ye yükselmek olarak belirleniyor. Tamam da böyle lig olur mu?. Şimdi vurun Mithat Ağa’ya, Murat Aydın’a… Ama çözüm mü?.. Değil… Adamlar, kulüplerin başvurusuna güveniyor ve lige alıyor. Alsa bir dert, almasa bir dert. Ama yaptırım uygulayamıyorlar. Damlar veriyor bir dilekçe, ligden çekiliyor… Pekala belediyelerin yardım yaptığı bazı kulüpler, nasıl yanıt verecekler ligden çekilmeleriyle ilgili olarak?.. Sorun büyük, çözüm zor. Bunun çözümü, tüm spor camiasını bir araya gelerek, ligden çekilen takımlara taviz vermemesidir… KASKF ya da Futbol İl Temsilciliği bunun altından tek başına kalkamaz. Bir takıma ceza verin ve lige almayın, bakalım ne oluyor?.. Kimler devreye giriyor, kimler?.. Zaten sorun burada başlıyor. Devreye girenleri ifşa edin bakalım, bir daha siyaset spora el atabiliyor mu?.. İşte zaten asıl suçumuz şeffaf olmamak ve ifşa edememek…

Hakemin tehdit iddiası…

Yine 2C ile devam edelim. Arka sayfada da okuyacağınız gibi, Gültepe’yi yeniden ayağa kaldırmaya çalışan, küllerinden yeniden doğmasına vesile olan Hüseyin Mutlu, engelleniyor. Bire bir şahidim. Nedense hakem hataları hep aynı gruba yoğunlaşıyor. Yok ‘iş ortaklıkları!’, yok başka bağlantı iddiaları… Bunları kaale alamayız elbette… Ama bunlar olacak. Elin ağzı torba değil ki, büzesiniz…

Gırla… ‘Ateş olmayan yeden duman çıkmaz’ sözcüğüne sıkıştırılacak kadar kolay şeyler değil bunlar.. İnsan iş ortağı da olur... Başka ortak da. Kimse kimseye karışamaz. Yasal çerçeveler içinde olduktan sonra. Şampiyonluk yolunda yürüyen takımlar tabii ki dikkat çeker. Şaibeler üzerinde yoğunlaşır. Ne demiş Maradona, en çok dedikodusu yapılan takım, en başarılı takımdır diye. Ama bu kez farklı. Hüseyin Mutlu, Maşukiye ile oynadıkları maçta, hakemin kendilerini açıkça tehdit ettiğini söylüyor. Maçta varlık gösteremediklerini, yenilgiyi hak ettiklerini belirten eski futbolcu, yeni başkan Hüseyin Mutlu, hakemin ‘Bunun Play-Off’u da var’ diye kendilerine tacizde bulunduğunu belirtiyor. Bu konuda hakem derneği ve özellikle İl Hakem Kurulu’nun inceleme yapmasını bekliyorum. Konunun takipçisi olacağım. Eğer tehdit varsa, bu büyük bir suç olur. Play-Off öncesi insanları gerer... Allah korusun, olaylardan en başta o hakem sorumlu olur… Yeniden ayağa kalksın diye herkesin uğraş verdiği koskoca bir camia olan Maşukiye de, böyle tehditler yüzünden (eğer varsa) hedef takım olmaya devam eder. Yazık oluyor… Ben şeffaflıktan yanayım…