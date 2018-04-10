Devreden KDV iadesi başka bahara kaldı

Geçen hafta içinde plan bütçe komisyonundan geçen ve meclise sevk edilen devreden KDV tutarının iadesi ile ilgili bölüm mecliste tasarıdan çıkarıldı.

KDV Kanunu'nun, KDV indirimlerini düzenleyen 29'uncu maddesinde, indirilecek KDV'nin vergiye tabi işlemler dolayısıyla hesaplanan KDV'den daha fazla olması halinde, aradaki farkın sonraki döneme devredileceği ve iade edilmeyeceği hükmü yer alıyordu. Plan Bütçe Komsiyonu'nda, bu madde içinde yer alan "Devrolunur ve iade edilmez" hükmü çıkarılarak "Devrolunur ve 12 ay süreyle indirim yoluyla giderilememesi halinde bu süreyi izleyen 6 ay içerisinde talep edilmesi şartıyla iade edilir" ifadesi getirilmişti.

TBMM Genel Kurulu'nda verilen önerge ile maddeden, devreden KDV'nin 12 ay içinde indirim yoluyla giderilememiş halinde, 6 ay içinde iade edilmesini öngören düzenleme metinden çıkarıldı.

iade edilmeyen KDV'ye faiz ödenmesini öngören hüküm de metinden çıkarıldı.

TASARIDAN, BİRLEŞTİRİLMİŞ KDV BEYANNAMESİ DE ÇIKARILDI

Grup şirketlerine birleştirilmiş KDV beyannamesi verme yolunu açan düzenleme Katma değer Vergisi Kanun tasarısından çıkarıldı. Söz konusu düzenlemeyle, Maliye Bakanlığı, kurumlar vergisi mükelleflerinin talebi üzerine, katma değer vergisi beyannamelerinin birleştirilmesine ilişkin olarak en az yüzde 50 oranında ortağı olduğu diğer kurumlar vergisi mükellefleriyle birlikte talepte bulunan kurum nezdinde grup katma değer vergisi mükellefiyeti tesis etme konusunda yetki alıyordu.

Görüşmelerde AK Parti'nin verdiği önergeyle, Maliye Bakanlığına birden fazla mükellef adına "grup KDV mükellefiyeti" tesis edilebilmesi için verilen yetki düzenlemesi tasarıdan çıkarıldı. Böylece, birbiriyle yüzde 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile kamu kurumlarına ait iktisadi işletmeler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş Katma Değer Vergisi beyannamesi verme düzenlemesinden vazgeçildi.

Görüldüğü üzere hükümet tarafından hazırlanıp meclise gönderilen ve plan bütçe komisyonunda yine ak partili meclis üyeleri tarafından kabul edilen tasarı, tam olarak anlaşılamayan nedenlerle verilen önergelerle tasarıdan çıkarıldı

Bundan anlaşılan o ki; hükümet tarafından hazırlanan tasarı başlangıçta tam olarak incelenmediği veya sonradan doğan bazı baskılara boyun eğildi akla gelmektedir. Hangi durumda olursa olsun, olması gereken böyle bir işlemin doğru olmadığı kanaatindeyiz.