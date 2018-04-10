Muhalefet il başkanları her ay toplanmalı

Kocaeli’de ilk defa iktidar partisi il başkanın daveti üzerine tüm siyasi parti il başkanlarının “İl Başkanları Masası” adıyla ayda bir toplandığını gördüm.

Bu toplantının yemek yenmesi dışında bir tek faydasını görmedim.

Eşkıya dizisindeki masa senaryo gereği de olsa daha fazla işe yarıyor bence…

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AKP il başkanını tebrik etmek lazım. Muhalefet ancak böyle susturulur, ye iç, biraz da sohbet et, gerisi boş. Kimse sanki kendisine bir şey sormuyor, basına birkaç fotoğraf veriliyor ve bitiyor. Sanki memlekette hiç sorun yok, sanki AKP her şeyi iyi yapıyor. Sanki durumdan kimse şikayetçi değil. Hemen aklıma takılan birkaç soruyu burada sıralayayım. Bunlar AKP il başkanına sorulsa, masayı belki AKP il başkanı terk edecek.

Mesela;

Yahya Kaptan’da bulunan Tovers 262 kaç paraya satıldı, neden satıldı, bu para nereye gitti. Bu para ile Kent Konut A. Ş mi kurtarıld? ( Benim bilgilerime göre 45 trilyon gibi)

Kent Konut A Ş -Antikkapı A Ş-Belde A Ş-İzaydaş A Ş –Ulaşım A Ş gibi belediyenin 7 tane şirketinin mali bilançoları nedir, kar mı, zarar mı ediyorlar? Bu şirketler üzerinden ne kadar kredi alınıp borçlanılıyor? Bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında kimler var, ne kadar maaş alırlar, ne iş yaparlar?Bilen var mı ?

Kent Konut’ta Sayıştay raporu ile sabitlenen 25 TRİLYONLUK kamu zararı tahsil edildi mi ?Bu konuda kamu davası açıldı mı ? Sorumlular cezalandırıldı mı? Yargı bu konuda harekete geçirildi mi? Bunu CHP’ li ya da Saadetli belediye yapsa başkanın suyunu çıkartırlar. Öyle değil mi ?

N CITY kiralaması ile ilgili trilyonlarca zarar olduğu Sayıştay raporlarında sabit. Bu konuda ne yapıldı, hala komik kira mı alınıyor?NCITY’i kiralayanlar kimler ,neden kiraları artırılmıyor ?

İzgaz 559 milyon dolara satıldı, bu para şirketlere aktarıldı heba edildi. Bu para ne oldu, nereye harcandı, bu para ile kalıcı bir şey yapıldı mı?

Ulaşım A. Ş’ nin tramvay ihalesinde hatalarla ilgili Sayıştay raporu var, sorumlulara ulaşıldı mı, durum düzeltildi mi, bu işin gerçek müteahhidi kim, neler oluyor? Taşıt kiralamasındaki Sayıştay raporuna rağmen neden hala yasal işlem yapılmıyor?

MİA ile ilgili durum nedir, halka neden açıklayıcı bilgi verilmez. Halka rağmen yapılmaya çalışılan yeni katı atık tesisi ne oluyor, bunun parası kimden çıkıyor, ÇED ne oluyor, buna halka rağmen neden ısrar ediliyor?

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Hemen ilk aklıma gelenleri sıraladım. Muhalefet il başkanlarında daha derin bilgiler olmalı. Basın huzurunda bu ve benzeri soruların sorulması ile bu masa hemen devrilir aslında. Aylarca devrilmediğine göre herkes hayatından memnun. AKP il başkanının hayatından memnun olmasını anlarım da ya muhalefet il başkanları (!)Halk muhalefetten sorgulama, hesap sormayı bekliyor. Muhalefetin asli görevi de budur …

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İl başkanları toplantıları yapılabilir, ama böyle ciddi sorular sorularak, sorulara adam gibi cevaplar alınarak yapılabilir. Bunun dışındaki toplantılar yemek içmek, sohbet etmek şeklinde olur ki, bu tam bir muhalefeti susturma hareketidir bence.

Bu nedenle AKP-MHP ittifakının karşısında oluşacağı anlaşılan ilkeli ittifakın, yani muhalefetin Kocaeli’de hızla organize edilerek her ay toplanması gerekir. Özellikle Büyükşehir Meclisi’nde üyesi bulunan ana muhalefet partisinin verileri diğer muhalefet partileri ile paylaşması, her ay bir ciddi konunun işlenmesi ve kentteki suskunluğa son verilmesi gerekir. Bu konuda İyi Parti il başkanının teklifi var, bu teklife sıcak bakılması gerekir. Aslında İyi Parti’den önce CHP’nin bu oluşuma öncülük etmesi gerekir. Yoksa atı alan Üsküdar’ı geçiyor. Benden söylemesi.